Perú

Cámara de Diputados suspende Pleno del 1 de octubre tras caerse moción de censura contra César Astudillo

Víctor Piñán, Luis Masco y Heber López retiraron sus firmas horas antes del debate. La iniciativa quedó con 32 adhesiones, una menos de las necesarias para continuar su trámite, por lo que la Cámara suspendió la sesión convocada para este jueves

Retrato de un hombre en traje a la izquierda, el hemiciclo parlamentario de fondo y un documento oficial impreso con recuadro naranja a la derecha
La Cámara de Diputados suspendió la sesión plenaria del 1 de octubre tras el retiro de firmas en la moción contra César Astudillo.
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El Pleno de la Cámara de Diputados convocado para este jueves 1 de octubre quedó suspendido luego de que la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, perdiera tres firmas y dejara de cumplir el requisito mínimo para continuar su trámite.

Los diputados Víctor Eduardo Piñán Mamani, Luis Aurelio Masco Cáceres y Heber López Letona, integrantes del Partido Cívico Obras, presentaron este miércoles 30 de septiembre documentos ante la Oficialía Mayor solicitando retirar sus adhesiones a la Moción de Orden del Día N.° 00445-2026-2031-CD.

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La iniciativa había sido presentada el 24 de septiembre con 35 firmas de representantes de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Obras. Tras los tres retiros quedó con 32, cuando el Reglamento exige por lo menos el respaldo del 25% del número legal de integrantes de la Cámara para que una moción de censura pueda ser presentada.

En un comunicado difundido este miércoles, Oficialía Mayor informó que la propuesta ya no cumplía con ese requisito y, por tanto, quedaba imposibilitada de continuar su procesamiento. La Cámara dispuso además suspender la sesión plenaria que había sido convocada para el 1 de octubre.

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Comunicado oficial de la Cámara de Diputados con membrete, texto sobre la suspensión de un pleno y firma de la Oficialía Mayor
El comunicado de la Cámara de Diputados de Perú anuncia la suspensión de la sesión plenaria sobre la moción de censura contra el ministro César Astudillo.

Tres retiros que cambiaron el escenario horas antes del Pleno

Aunque los tres legisladores pertenecen a Obras y formalizaron su retiro durante la misma jornada, las cartas no expresan exactamente lo mismo sobre las razones que motivaron la decisión.

El documento más explícito es el presentado por Luis Masco Cáceres. En un memorando dirigido al oficial mayor de la Cámara, el diputado señala que se retracta y retira su firma por considerar que César Astudillo debe continuar en sus funciones.

Su comunicación sí deja, por tanto, una posición sobre la permanencia del ministro al frente del sector Interior.

Documento oficial con sello de la Cámara de Diputados y la firma digital del diputado Luis Aurelio Masco Cáceres para solicitar el retiro de firma
El diputado Luis Masco presentó un memorando ante la Cámara de Diputados del Perú para retirar su firma de la moción de censura contra el ministro César Astudillo.

Los oficios de Heber López Letona y Víctor Piñán Mamani son diferentes. Ambos solicitan que sus firmas sean retiradas, pero no desarrollan las razones que los llevaron a dejar de respaldar la censura.

Más aún, al describir la moción de la que se apartan, las dos cartas mantienen los cuestionamientos que sustentaron inicialmente la iniciativa: mencionan la presunta “manifiesta incapacidad en la conducción del sector” y el “agravamiento de la violencia letal en el país”.

Documento oficial de la Cámara de Diputados de Perú con el oficio firmado por el diputado Víctor Eduardo Piñan Mamani
El diputado peruano Víctor Piñan presenta un oficio ante la Cámara de Diputados para retirar su firma de la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Es decir, Piñán y López formalizaron su retiro sin que sus documentos expliquen qué modificó su posición respecto de esos cuestionamientos ni incluyan una defensa de la gestión de Astudillo.

El giro de Víctor Piñán resulta especialmente relevante porque días antes, como vocero de Obras, había anunciado públicamente que su agrupación respaldaría la moción. Posteriormente, el partido cambió de posición tras una reunión interna y comunicó que no apoyaría la salida del ministro. infobae

La decisión de Obras modificó un escenario que, hasta horas antes, apuntaba a que la continuidad de Astudillo sería discutida en el hemiciclo. Otras agrupaciones, como Ahora Nación, ya habían adelantado que no respaldarían mayoritariamente la censura, aunque algunos de sus diputados habían anunciado que votarían a favor.

Documento oficial de la Cámara de Diputados de Perú que incluye sello de trámite y firma digital del diputado Heber López Letona
El diputado Heber López presenta un oficio ante el Congreso de Perú para retirar su firma de la moción de censura contra el ministro César Astudillo.

Qué cuestionaba la moción contra César Astudillo

El pedido de censura fue presentado después de los cuestionamientos formulados contra la gestión del Ministerio del Interior por el avance de la criminalidad.

El documento atribuía a Astudillo una presunta “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”. Entre sus fundamentos incluía cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), según las cuales hasta agosto de 2026 se habían registrado 1.499 homicidios. Esos argumentos correspondían a los promotores de la moción y no constituían una determinación institucional sobre la responsabilidad del ministro.

Un hombre de traje gris sostiene un micrófono mientras señala con el dedo hacia una pantalla interactiva con cifras e infografías
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, señala un gráfico de estadísticas policiales durante su presentación en el Congreso. (Congreso de la República)

El pedido también hacía referencia al asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash que había denunciado amenazas antes de ser asesinada en Caraz. Los autores de la moción cuestionaban la respuesta del sector frente a su situación.

Antes del retiro de las firmas, la Junta de Portavoces había previsto que la censura fuera discutida este jueves. De haber llegado a votación, necesitaba el respaldo de al menos 66 diputados, más de la mitad del número legal de integrantes de la Cámara, para ser aprobada.

La retirada de las tres adhesiones evitó que se llegara a esa instancia. Con solo 32 firmas, la moción quedó detenida antes del debate y la Cámara de Diputados dejó en suspenso la sesión que había sido convocada para resolverla.

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