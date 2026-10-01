El gol de penal de Palestino tras mano de D’Alessandro Montenegro para el 2-1 ante Alianza Lima en Matute 2026

Bryan Carrasco se paró frente a Alejandro Duarte y cruzó su remate en el penal - Crédito: L1MAX.

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Cuando parecía que el primer tiempo entre Alianza Lia y Palestino de Chile terminaría empatado a un gol por lado, un lamentable error de D’Alessandro Montenegro le permitió al capitán del equipo visitante colocar el segundo gol de los Árabes.

Corría el minuto 43 de la primer parte cuando el juez del partido, Jordi Espinoza, cobró un tiro libre a favor del cuadro chileno que en principio no debió haber llevado mayor peligro en área ‘grone’. Sin embargo, el balón encontró a César Munder, que intentó una jugada de lujo que finalmente terminó en el brazo extendido de Montenegro.

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Y a pesar que no hay VAR en este duelo amistoso, el juez del partido no tuvo duda alguna en cobrar el penal a favor de la visita. Tan solo algunos jugadores aliancistas reclamaron la decisión, aunque sin mucha convicción, pues sabían que la falta era claro. El que ni se acercó al de negro a decirle nada, ya sabía que era culpable, fue el propio Montenegro.

Con la resignación a cuesta, los hinchas blanquiazules que se dieron cita esta noche al estadio ‘Alejandro Villanueva’ fueron testigos de como Bryan Carrasco vencía a Alejandro Duarte para colocar el segundo gol para el Tricolor chileno.

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El partido forma parte de la preparación del equipo durante el receso de la competencia oficial. El técnico Pablo Guede instaló una minipretemporada en Cieneguilla para corregir fallas defensivas y ajustar los movimientos colectivos.

El primer gol de Palestino

El defensa confundió a Alejandro Duarte, quien poco pudo hacer con el remate - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima comenzó con un gol en contra ante Palestino en el arranque del amistoso internacional disputado en Matute. Un remate de Sebastián Gallegos se desvió tras un mal cierre de Gianfranco Chávez y terminó dentro del arco defendido por Alejandro Duarte.

El gol, marcado a los 9 minutos, volvió a exponer los problemas defensivos de Alianza Lima y puso bajo la lupa a Chávez y Duarte. El zaguero ya había quedado involucrado en un error durante el clásico ante Universitario de Deportes, que terminó con triunfo del cuadro crema.

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Cuando se reanude el Torneo Clausura 2026, Alianza Lima visitará a Cusco FC en un partido que sus objetivos obligan a ganar. El equipo se mantiene en la zona alta de la clasificación y conserva el liderato de la Tabla Acumulada.

El empate transitorio de Alianza Lima

El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

Cuando transcurrían los 17 minutos, Alianza Lima igualó 1-1 ante Palestino con un certero cabezazo de Luis Ramos. El encuentro se disputó en Matute.

El gol puede darle a Luis Ramos el impulso que necesita para ganar protagonismo en el tramo final de la temporada. El delantero peruano, de 26 años, todavía no marcó en partidos oficiales con el equipo de La Victoria, una situación relacionada también con las lesiones que lo alejaron del plantel durante el año.

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El gol llega en un momento en que parte de la hinchada cuestiona el rendimiento de Ramos y espera más alternativas ofensivas para los próximos compromisos. Alianza Lima busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura y llegar con mejores opciones a una eventual final nacional.

El próximo partido será ante Cusco FC, el domingo 11 de octubre a las 18:30, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El equipo deberá afrontar la dificultad de jugar en la altura ante un rival que busca hacerse fuerte como local. Una victoria le permitiría sostener sus opciones en el certamen, mientras que un tropiezo podría concentrar su objetivo en la final por el título nacional.

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