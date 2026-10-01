Autogol de Gianfranco Chávez que expuso a Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Palestino en amistoso en Matute 2026

El defensa confundió a Alejandro Duarte, quien poco pudo hacer con el remate - Crédito: L1MAX.

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Alianza Lima empezó con mal pie su amistoso internacional contra Palestino. Nada más iniciando el partido, surgió un error en defensa protagonizado por Gianfranco Chávez que supuso la apertura del marcador. Entremedias, el portero Alejandro Duarte volvió a salir en una foto infame de una acción capital.

Había salido el equipo de La Victoria con una formación netamente alterna. De ahí que se vio sorprendido por el arranque electrizante del rival. Un acercamiento de Sebastián Gallegos, quien hace muchos años representó al Real Garcilaso, ocasionó un auténtico desastre de una manera inesperada.

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Tras servirse de un balón en una zona favorable en 3/4 del campo, el mediocentro uruguayo se animó a rematar a portería con mucha fuerza. La trayectoria del balón se desvió en un cierre más que fallido de Gianfranco Chávez y acabó ingresando al arco de un Alejandro Duarte que pese a rehacerse no logró impedir la caída de su valla.

Lo acontecido en Matute ha vuelto a poner en foco la fragilidad defensiva de Alianza Lima y los serios inconvenientes en la seguridad ofrecida por Chávez, que hace no mucho protagonizó un escandaloso blooper con el arquero en el clásico, decantado a favor de Universitario de Deportes.

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Bryan Carrasco se paró frente a Alejandro Duarte y cruzó su remate en el penal - Crédito: L1MAX.

Aunque el gol ocasionó demasiada incomodidad en los ‘íntimos’, se espabilaron muy rápido y comenzaron a organizarse mejor en el campo hasta que una secuencia de juego fue determinante: Kevin Quevedo conectó con D’ Alessandro Montenegro para que enviara un balón largo, que acabó siendo cazado de palomita por Luis Ramos.

En el tramo final del primer tiempo, Palestino encontró un inocente penal producto de una infracción inexplicable de D’ Montenegro. Brian Carrasco pidió el esférico, se ubicó delante de él y lo cambió por gol para adelantar nuevamente a los suyos en La Victoria.

Preparación especial

Con el parón FIFA, el entrenador Pablo Guede puso en marcha una minipretemporada en Alianza Lima para corregir aspectos del plantel. El trabajo busca preparar al equipo durante el receso de la competencia oficial.

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Las autoridades escogieron Cieneguilla como sede para que el técnico argentino trabajara al máximo con los ‘blanquiazules’. La principal atención está concentrada en el aspecto defensivo y en la corrección de errores colectivos recientes.

El 'Huasi', muy servicial, se dedicó a atender a los simpatizantes antes de dar inicio a la minipretemporada, en Cieneguilla. | VIDEO: Jordy Flores

El cronograma incluye tres sesiones diarias, con insistencia en el fútbol reducido. Los ejercicios permitirán revisar movimientos, intensidades y respuestas en espacios cortos, mientras seis jóvenes de las canteras se entrenan con Alianza Lima.

Después del amistoso contra Palestino, Guede tendrá unos días más para reforzar los conceptos trabajados. Ese periodo servirá como preparación para el juego de exhibición, previsto frente a FBC Melgar, antes del regreso oficial.

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En la reanudación del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima afrontará un examen difícil contra Cusco FC, como visitante. El equipo deberá ganar para sostener sus objetivos, pues cualquier otro resultado representaría un duro golpe.

Por ahora, los dirigidos por Guede aparecen en zona noble de la clasificación del segundo torneo local. Además, conservan el liderazgo de la Tabla Acumulada, una condición que buscarán sostener cuando se reanude la competencia.