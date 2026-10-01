¿Quiénes buscan ser alcalde de Breña? Conoce la lista completa de candidatos para las Elecciones Municipales 2026

Un ciudadano deposita su cédula en un ánfora electoral con el letrero del distrito de Breña al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De cara a las Elecciones Municipales 2026, los vecinos de Breña deberán elegir a la persona que asumirá la conducción de la municipalidad distrital durante el próximo periodo de gobierno. La contienda reúne a distintas organizaciones políticas que presentan sus propias candidaturas para dirigir la comuna y atender los principales asuntos del distrito.

Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permiten conocer la formación académica, experiencia laboral y trayectoria política declarada por quienes buscan ocupar el cargo. En esta relación también aparecen perfiles con experiencia previa en la administración pública y en la propia Municipalidad de Breña.

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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Breña en las Elecciones Municipales 2026?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Breña cuenta con 16 candidatos que buscan llegar a la alcaldía distrital. La relación incluye exautoridades del distrito, funcionarios y trabajadores municipales, profesionales con experiencia en el sector público y privado, así como postulantes con trayectoria partidaria previa.

Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permiten conocer la formación académica, experiencia laboral y antecedentes de participación política declarados por cada candidato.

José Dalton Li Bravo (Acción Popular)

José Dalton Li Bravo ejerció como alcalde del distrito de Breña y postuló al cargo con el partido político Acción Popular. (Composición: Infobae Perú)

José Dalton Li Bravo fue alcalde de Breña durante el periodo 2019-2022. En su hoja de vida también figuran bienes muebles declarados, entre ellos dos vehículos. Según informó la Fiscalía en enero de 2023, el exalcalde era investigado por presuntos delitos vinculados con la contratación de trabajadores fantasma, el direccionamiento de licitaciones y cobros irregulares durante su gestión.

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Iván Joel Chang del Arroyo (Avanza País - Partido de Integración Social)

Iván Joel Chang del Arroyo postula a la alcaldía del distrito de Breña por el partido político Avanza País. (Composición: Infobae Perú)

Iván Joel Chang del Arroyo registra experiencia laboral en la Municipalidad de Villa El Salvador, donde se desempeñó como gerente en 2023 y como subgerente entre 2024 y 2025. Es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y declaró estudios de maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. Su trayectoria partidaria incluye una responsabilidad política en Alianza para el Progreso entre 2018 y 2025 y en Avanza País entre 2025 y 2026.

Rommel Omar Carbajal Muñoz (Fe en el Perú)

Rommel Omar Carbajal Muñoz postula a la alcaldía del distrito de Breña por la organización política Fe en el Perú. (Composición: Infobae Perú)

Rommel Omar Carbajal Muñoz registra experiencia laboral en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Es bachiller e ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, en su hoja de vida declaró haber sido fundador de la organización Creciendo por Breña entre 2017 y 2019.

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Henrry Giscard de la Cruz Arana (Fuerza Popular)

Henrry Giscard de la Cruz Arana postula a la alcaldía del distrito de Breña por la agrupación política Fuerza Popular. (Composición: Infobae Perú)

Henrry Giscard de la Cruz Arana cuenta con experiencia laboral en el sector privado. Entre los cargos declarados figuran el de vendedor en Saga Falabella y jefe de logística en CSI Perú Logística, además de posteriores funciones vinculadas a la jefatura de proyectos. En el apartado de formación académica figura como estudiante de Derecho en la Universidad Privada del Norte.

Urso Grajeda Reyes (Juntos por el Perú)

Urso Grajeda Reyes postula a la alcaldía del distrito de Breña representando al partido Juntos por el Perú. (Composición: Infobae Perú)

Urso Grajeda Reyes registra una extensa trayectoria laboral vinculada con la Municipalidad de Breña. En su hoja de vida figura como técnico de la comuna desde 1989 hasta 2026. También declaró formación en Economía en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y una renuncia al Partido Aprista Peruano registrada en 2009.

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Jorge Henry Sarmiento Reynoso (Libertad Popular)

El candidato a la alcaldía del distrito de Breña, Jorge Henry Sarmiento Reynoso, postula por la agrupación política Libertad Popular. (Composición: Infobae Perú)

Jorge Henry Sarmiento Reynoso registra en su hoja de vida una trayectoria de participación partidaria previa. Entre los datos consignados figura su vínculo con el Partido Aprista Peruano y una renuncia a dicha organización registrada en 2010.

Raúl Alberto Sullca Maquera (Partido Aprista Peruano)

Raúl Alberto Sullca Maquera se presenta como candidato del Partido Aprista Peruano a la alcaldía del distrito de Breña. (Composición: Infobae Perú)

Raúl Alberto Sullca Maquera figura como candidato del Partido Aprista Peruano. Su hoja de vida registra formación universitaria en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, además de antecedentes de participación partidaria vinculados con el Apra.

Luis Alberto Ojeda Samame (Partido Democrático Somos Perú)

Luis Alberto Ojeda Samamé postula a la alcaldía del distrito de Breña por el Partido Democrático Somos Perú. (Composición: Infobae Perú)

Luis Alberto Ojeda Samame cuenta con formación como técnico en Computación e Informática y es contador público por la Universidad Alas Peruanas. También figura como bachiller en Contabilidad por la Universidad Nacional del Callao y registra estudios de Derecho y una maestría internacional en Administración. Su experiencia laboral declarada incluye cargos de gerencia general en empresas privadas.

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Marco Antonio Salazar Saenz (Partido Patriótico del Perú)

El candidato Marco Antonio Salazar Saenz postula a la alcaldía del distrito de Breña por el Partido Patriótico del Perú. (Composición: Infobae Perú )

Marco Antonio Salazar Saenz registra formación y experiencia vinculadas al área informática. En su hoja de vida aparecen actividades relacionadas con mantenimiento de computadoras, masterización de audio y programación con bases de datos. En el apartado de trayectoria política figuran vínculos previos con Perú Moderno y Renovación Popular.

Arturo Omar Maura Alfaro (Partido Político Perú Primero)

Arturo Omar Maura Alfaro postula a la alcaldía del distrito de Breña por el partido político Perú Primero.

Arturo Omar Maura Alfaro registra experiencia laboral como gerente de un taller automotriz. También fue regidor de la Municipalidad de Breña y figura como integrante del concejo municipal durante el periodo 2022-2026.

Haydy Lorena Breña Mejía (Partido Político Pueblo Consciente)

Haydy Lorena Breña Mejía postula a la alcaldía del distrito de Breña con el Partido Político Pueblo Consciente.

Haydy Lorena Breña Mejía figura como candidata del Partido Político Pueblo Consciente. Su hoja de vida consigna sus datos de formación, experiencia laboral y residencia, información que forma parte de la declaración presentada ante el JNE para este proceso electoral.

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César Israel Pérez Contreras (Partido Popular Cristiano - PPC)

César Israel Pérez Contreras postula a la alcaldía del distrito de Breña como candidato del Partido Popular Cristiano para las elecciones municipales.

César Israel Pérez Contreras participa en la contienda municipal de Breña como candidato del Partido Popular Cristiano (PPC). Su hoja de vida presentada ante el JNE contiene la información declarada sobre su formación, experiencia laboral y trayectoria política.

Diana Pilar León Castrillón de Oyakawa (Partido Unidad y Paz)

Diana Pilar León Castrillón postula a la alcaldía del distrito de Breña con la organización política Partido Unidad y Paz.

Diana Pilar León Castrillón de Oyakawa cuenta con experiencia vinculada a la Municipalidad de Breña. En su hoja de vida figura como funcionaria municipal entre 1996 y 1998 y como regidora del distrito durante el periodo 2019-2022. También registra una vinculación política anterior con el Movimiento Independiente Vamos Vecino.

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Silfredo Virgilio Gamboa Usca (Perú Moderno)

Silfredo Virgilio Gamboa Usca postula a la alcaldía del distrito de Breña por la agrupación política Perú Moderno.

Silfredo Virgilio Gamboa Usca es abogado y registra estudios de Derecho Procesal Penal en la Universidad César Vallejo. Su hoja de vida también consigna experiencia laboral relacionada con labores de rescate en la Policía Nacional del Perú.

Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva (Podemos Perú)

Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva habla con un micrófono durante una actividad política del partido Podemos Perú para la alcaldía del distrito de Breña.

Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva participa como candidato de Podemos Perú. En su hoja de vida figura experiencia laboral en el sector privado, entre ella un cargo como gerente de operaciones en una empresa de servicios generales.

Isabel María Rodríguez Vera (Renovación Popular Perú)

Isabel María Rodríguez Vera postula a la alcaldía del distrito de Breña por el partido político Renovación Popular.

Isabel María Rodríguez Vera es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta con una maestría en Gestión Municipal y Desarrollo Local por la Universidad Nacional Federico Villarreal. En su trayectoria laboral figura como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Luis. También registra experiencia en la Municipalidad de La Victoria y una vinculación política anterior con el Movimiento Independiente Vamos Vecino.

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Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Breña

La relación de candidaturas revisada queda conformada de la siguiente manera:

José Dalton Li Bravo : Acción Popular.

Iván Joel Chang del Arroyo : Avanza País - Partido de Integración Social.

Rommel Omar Carbajal Muñoz : Fe en el Perú.

Henrry Giscard de la Cruz Arana : Fuerza Popular.

Urso Grajeda Reyes : Juntos por el Perú.

Jorge Henry Sarmiento Reynoso : Libertad Popular.

Raúl Alberto Sullca Maquera : Partido Aprista Peruano.

Sin candidato a alcalde consignado (Partido Cívico Obras)

Luis Alberto Ojeda Samame : Partido Democrático Somos Perú.

Marco Antonio Salazar Saenz : Partido Patriótico del Perú.

Arturo Omar Maura Alfaro : Partido Político Perú Primero.

Haydy Lorena Breña Mejía : Partido Político Pueblo Consciente.

César Israel Pérez Contreras : Partido Popular Cristiano (PPC).

Diana Pilar León Castrillón de Oyakawa : Partido Unidad y Paz.

Silfredo Virgilio Gamboa Usca : Perú Moderno.

Luis Rolando Alejandro de la Mata Alva : Podemos Perú.

Isabel María Rodríguez Vera: Renovación Popular Perú.

La consulta oficial del JNE permite revisar las listas de candidatos por proceso electoral, departamento, provincia, distrito y organización política.

Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

La plataforma Voto Informado, administrada por el JNE, permite revisar en detalle la información declarada por cada postulante. El acceso requiere ingresar al sitio web del organismo, seleccionar el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026 y buscar al candidato por número de DNI o por ubicación geográfica, indicando región, provincia y distrito.

Una vez dentro de la sección correspondiente a Breña, el usuario puede hacer clic en cada organización política para acceder a los nombres de los postulantes, sus hojas de vida completas, con estudios, experiencia laboral, ingresos y antecedentes judiciales, y a los planes de gobierno, disponibles en versión completa o resumida.

De forma complementaria, la Plataforma Electoral del JNE ofrece una sección de búsqueda avanzada de expedientes, donde es posible filtrar la información por circunscripción y por organización política.

La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Breña?

El alcalde distrital será la máxima autoridad ejecutiva de la municipalidad y tendrá entre sus responsabilidades dirigir la administración local, presidir el Concejo Municipal y emitir las disposiciones correspondientes dentro de sus competencias.

Entre las tareas municipales que impactan directamente en los vecinos se encuentran la prestación de servicios públicos locales, la gestión de espacios públicos, el mantenimiento de calles y áreas verdes, la fiscalización comercial y las licencias de funcionamiento. También corresponde a la gestión municipal trabajar en materias como seguridad ciudadana dentro de las competencias locales, ordenamiento urbano y atención de necesidades del distrito.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de la ONPE. Ese día los ciudadanos elegirán autoridades regionales y municipales en todo el país.

Para conocer el local de votación asignado, la ONPE cuenta con ‘Consulta tu local de votación’ (CLIC AQUÍ). Al cierre de la información disponible, el sistema de consulta de locales todavía figuraba como próximo a habilitarse.

La información sobre los candidatos, sus hojas de vida y sus propuestas puede revisarse antes de acudir a las urnas, de modo que cada elector conozca quiénes integran la oferta electoral de su distrito y cuáles son sus antecedentes declarados.