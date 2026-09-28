¿Cómo saber si tu local de votación cambió en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Los 5 datos clave

Más de 26 millones de peruanos están convocados a participar en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026. (Andina)

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Los ciudadanos convocados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán revisar si les corresponde votar en un local distinto al asignado previamente mediante la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El sistema permite consultar el establecimiento de sufragio, su dirección, el número de mesa y el número de orden del elector para la jornada del próximo domingo 4 de octubre.

La consulta adquiere relevancia porque la ONPE advierte que el local asignado puede modificarse si surgen circunstancias que afecten la disponibilidad del establecimiento. Por esa razón, los electores deberán comprobar sus datos antes de acudir a votar.

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El proceso electoral movilizará a más de 26 millones de peruanos, quienes elegirán autoridades regionales y municipales en las distintas circunscripciones del país.

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acondicionan un aula para el proceso de votación en Perú. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. La consulta se realiza con el número de DNI

Para conocer el lugar de votación, el elector debe ingresar a la plataforma de consulta electoral habilitada por la ONPE e introducir su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tras completar ese paso, el sistema muestra los datos asignados para las elecciones. La información incluye el local de sufragio, la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que corresponde a cada ciudadano.

El elector podrá utilizar estos datos para identificar el punto al que deberá dirigirse el día de los comicios. La verificación previa también permite revisar la dirección con anticipación y prever el traslado hasta el local asignado.

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La plataforma concentra la información electoral de cada ciudadano para las ERM 2026. Por ello, la consulta con el DNI constituye el mecanismo previsto para confirmar dónde corresponde emitir el voto el 4 de octubre.

El procedimiento incluye abrir el ánfora, revisar cada papeleta, completar las actas y publicar los resultados que se obtuvieron en la mesa de votación| Foto: ONPE

2. El local de sufragio puede variar antes de la jornada electoral

La ONPE señala que el establecimiento de votación podría cambiar si una situación afecta la disponibilidad del lugar inicialmente previsto. Esta posibilidad obliga a los ciudadanos a revisar la información actualizada antes de la fecha electoral.

Un elector puede haber consultado su local con anterioridad, pero deberá volver a ingresar a la plataforma para confirmar que los datos se mantengan sin cambios. La recomendación alcanza tanto a quienes conocen su zona de votación como a quienes acudirán por primera vez al establecimiento asignado para estas elecciones.

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La revisión debe centrarse en la dirección exacta, el número de mesa y el número de orden. Estos elementos figuran en la plataforma y permiten verificar que el ciudadano acuda al lugar que le corresponde.

La jornada de las elecciones regionales y municipales está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre de 2026.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

3. La misma plataforma informa si el elector fue elegido miembro de mesa

Además de la consulta sobre el local de sufragio, el sistema de la ONPE permite verificar si un ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa definitivo.

Cuando una persona figura entre los elegidos, la plataforma informa el cargo que deberá desempeñar. También detalla el número de mesa, el número de orden, el distrito, la provincia y la región donde se encuentra el centro de votación.

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Los ciudadanos seleccionados podrán descargar desde el mismo sistema su credencial de miembro de mesa. La ONPE también ha previsto una sección de capacitación para este grupo, disponible entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre.

En total, la ONPE sorteó a 809.415 ciudadanos para esta función en los comicios subnacionales. En el país se instalarán 89.935 mesas de sufragio, con tres miembros titulares y seis suplentes designados por cada una.

La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Los miembros de mesa deben cumplir tareas durante toda la elección

El rol de miembro de mesa comprende la instalación de la mesa, la conducción de la votación y el escrutinio de los votos al cierre de la jornada.

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Antes de que se inicie el sufragio, los integrantes de mesa deben acudir al local de votación para instalar la mesa, revisar el material electoral y dejar preparado el espacio destinado a recibir a los electores.

Durante las horas de votación, tienen a su cargo la conducción del proceso y la verificación de las reglas establecidas para que los ciudadanos emitan su voto. Una vez que finalice el horario de sufragio, participan en el conteo de votos y en el llenado de las actas electorales.

Las capacitaciones previstas por la ONPE están orientadas a que los ciudadanos conozcan las etapas de instalación, sufragio y escrutinio antes del 4 de octubre.

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Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

5. Cumplir la función de miembro de mesa contempla pagos, beneficios y multas

Los ciudadanos que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa durante la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3% de una UIT.

El sorteo por sí solo no asegura el pago. La compensación corresponde a quienes cumplan la función y atiendan las condiciones establecidas por la ONPE. La plataforma oficial contiene información específica sobre el procedimiento para solicitar este monto.

Quienes ejerzan el cargo y completen la capacitación también tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado.

El día de descanso deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a las elecciones regionales y municipales de 2026. La medida contempla a quienes hayan cumplido con las condiciones fijadas para acceder al beneficio.

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La inasistencia al cargo tiene una sanción económica de S/275. Los miembros de mesa deberán presentarse antes del inicio de la jornada para instalar sus respectivas mesas de sufragio.