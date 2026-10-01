Dos camiones cisterna con diésel se incendiaron cerca de un grifo en Rioja: 30 bomberos durante cuatro horas en San Martín

Incendio de gran magnitud: dos camiones cisterna que transportaban diésel resultaron involucrados en la emergencia. Composición: Infobae

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Un incendio de grandes proporciones movilizó a varias compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) en los alrededores del grifo Maylux, situado junto a la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región San Martín. La emergencia ocurrió cerca de Moliselva y de la base militar de Rioja.

El fuego involucró a dos camiones cisterna que transportaban combustible diésel. La presencia de este material inflamable elevó el riesgo en el sector y requirió la intervención de unidades especializadas para controlar la emergencia.

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La respuesta estuvo a cargo de la XVII Comandancia Departamental de San Martín, que movilizó personal y vehículos desde Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca. En total, cinco unidades bomberiles y cerca de 30 efectivos acudieron al lugar.

Las acciones de control y extinción se extendieron por aproximadamente cuatro horas. Durante ese periodo, los bomberos realizaron labores para contener las llamas y reducir el riesgo asociado a la combustión del combustible.

Según información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, participaron efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 86 Moyobamba, la Compañía de Bomberos N.° 162 Rioja y la Compañía de Bomberos B-178 Nueva Cajamarca.

La operación reunió a unos 30 bomberos y cinco unidades. La intervención permitió atender el incendio que comprometió a los dos vehículos cisterna ubicados en las inmediaciones del grifo Maylux.

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La XVII Comandancia Departamental de San Martín activó los protocolos de respuesta ante la emergencia debido a la presencia de combustible diésel en los vehículos afectados.

Lugar: el fuego ocurrió en los alrededores del grifo Maylux, junto a la carretera Fernando Belaúnde Terry, cerca de Moliselva y de la base militar de Rioja. Difusión

Policía y Serenazgo apoyaron en la seguridad de la zona

Despliegue de bomberos: participaron cinco unidades y alrededor de 30 efectivos. Difusión

La respuesta también contó con la participación de la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo de Rioja. Ambas instituciones apoyaron las labores de seguridad en el sector durante la atención de la emergencia.

El apoyo incluyó el control del perímetro y otras acciones destinadas a facilitar el trabajo de los equipos de bomberos mientras se desarrollaban las labores de extinción.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó sobre la participación de las instituciones en la atención del incendio y reconoció el trabajo del personal que intervino ante la emergencia.

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¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.