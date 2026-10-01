Déficit hídrico pone en riesgo muy alto a 397 distritos del Perú: Cenepred identifica más de 2.4 millones de personas expuestas

Tallos secos de maíz andino permanecen en un suelo agrietado junto a un canal de riego desprovisto de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 2.4 millones de personas podrían verse afectadas por el déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027. Un estudio actualizado por el CENEPRED identificó 397 distritos en riesgo muy alto, ubicados en 13 departamentos del país, principalmente en la sierra sur y algunas zonas de la selva.

La evaluación también comprende 994.455 viviendas, más de 2.47 millones de hectáreas de superficie agrícola, 8.02 millones de hectáreas de pastos y una población pecuaria superior a 9.7 millones de animales. Estos recursos forman parte de las actividades productivas de miles de familias, especialmente en zonas rurales.

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El escenario se presenta en un contexto climático con condiciones diferenciadas para el país. Mientras la costa norte podría enfrentar lluvias intensas durante el verano de 2027, la sierra sur y la selva aparecen entre las zonas donde se proyecta una menor disponibilidad de precipitaciones, situación que podría generar efectos sobre la agricultura y la ganadería.

Un mapa del CENEPRED señala los niveles de riesgo por déficit hídrico en Perú para el periodo de lluvias entre 2026 y 2027. (Foto: Cenepred)

Puno, Cusco y Apurímac concentran la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto

El estudio de riesgo por déficit hídrico actualizado por CENEPRED contempla 13 departamentos. Puno concentra la mayor cantidad de distritos incluidos en el nivel muy alto, con 100. Le siguen Cusco, con 87; Apurímac, con 66; y Ayacucho, con 53.

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También figuran Huancavelica, con 25 distritos; Junín, con 18; Huánuco, con 17; Pasco, con 10; Arequipa, con 9; Tacna, con 6; Ucayali, con 3; Áncash, con 2; y La Libertad, con uno.

El análisis de CENEPRED busca identificar la posible afectación de la población y sus medios de vida ante condiciones de déficit hídrico durante el periodo lluvioso 2026-2027. La información permite ubicar las zonas que podrían requerir medidas de prevención y atención prioritaria.

Cenepred alerta riesgo muy alto por lluvias intensas: 1.3 millones de personas en peligro en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Además de los 397 distritos en riesgo muy alto, el estudio identifica otros 666 distritos en nivel de riesgo alto. En estas zonas viven 6 millones 878 mil 121 personas y existen más de 2.25 millones de viviendas potencialmente expuestas.

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Déficit hídrico amenaza cultivos, pastos y ganado en las zonas más expuestas

El escenario identificado por CENEPRED comprende más de 2.47 millones de hectáreas agrícolas dentro de las áreas calificadas con riesgo muy alto. Una menor disponibilidad de lluvias puede generar dificultades para los cultivos y afectar la producción de alimentos.

A ello se suman 8.02 millones de hectáreas de pastos, un recurso importante para las actividades ganaderas en las zonas rurales. El estudio también contabiliza más de 9.7 millones de animales entre vacunos, ovinos y alpacas.

La reducción de la disponibilidad de agua puede repercutir en los ingresos de las familias que dependen de estas actividades. CENEPRED advierte que entre los posibles efectos figuran pérdidas en la producción agrícola, escasez de alimentos y reducción de ingresos.

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Déficit hídrico.

El impacto también puede extenderse a la seguridad alimentaria de las poblaciones más expuestas. Por ello, el organismo plantea que los gobiernos regionales y locales utilicen esta información para orientar acciones destinadas a reducir los efectos del déficit hídrico.

El Niño plantea lluvias intensas en la costa y déficit en otras regiones

El escenario climático previsto para los próximos meses presenta diferencias según la zona del país. El meteorólogo Jonathan Cárdenas señaló que Tumbes, Piura y Lambayeque figuran entre las regiones con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de sus valores habituales.

Según el especialista, la costa norte presenta una probabilidad superior al 90% de exceso de lluvias y alrededor del 70% de ese escenario correspondería a precipitaciones de gran magnitud. Para el verano de 2027, Cárdenas mencionó la posibilidad de episodios superiores a 100 milímetros en un solo día.

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El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

En contraste, el calentamiento del Pacífico también puede generar un patrón de menores precipitaciones en la sierra sur y la selva, zonas que coinciden con parte de los territorios incluidos en el estudio de CENEPRED. Esta condición puede afectar la agricultura y la disponibilidad de agua para las actividades productivas.

El documento de CENEPRED funciona como una herramienta para que las autoridades y sectores productivos identifiquen las áreas con mayor exposición y planifiquen medidas preventivas. El objetivo es reducir posibles impactos sobre la población, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y los medios de vida durante el periodo de lluvias 2026-2027.

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