Candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones municipales 2026: conoce a los postulantes del distrito

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades locales para el periodo 2027-2030. En San Miguel, ocho postulantes buscan la alcaldía con distintas trayectorias políticas y profesionales. Foto: Google Maps

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos locales durante el periodo 2027-2030. En San Miguel, ocho postulantes compiten por llegar a la alcaldía del distrito, con perfiles que incluyen a exalcaldes, exregidores, abogados y personas con experiencia en el sector privado y organizaciones políticas.

Entre los candidatos figuran nombres que ya participaron en anteriores procesos electorales en San Miguel, mientras que otros buscan asumir por primera vez una función en el gobierno municipal. La relación incluye representantes de Avanza País, Somos Perú, Progresemos, Acción Popular, Renovación Popular, el Partido Aprista Peruano, Perú Moderno y el Partido del Buen Gobierno.

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¿Quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Miguel en las Elecciones Municipales 2026?

Eduardo Javier Bless Cabrejas, de Avanza País, es abogado y cuenta con una extensa trayectoria política en San Miguel. Fue regidor, teniente alcalde y alcalde del distrito durante el periodo 2015-2018. En 2022 volvió a postular a la alcaldía y obtuvo la victoria para el periodo 2023-2026.

Carolina Mannucci Arámbulo, de Somos Perú, es abogada y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el sector privado, mientras que en el ámbito electoral postuló a regidora provincial de Lima en 2018 y al Congreso por La Libertad en 2021.

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Napoleón Roberto Martínez Merizalde Huatuco, de Progresemos, es abogado y ha desarrollado actividades vinculadas con la administración pública. Antes de estas elecciones, postuló a la alcaldía de San Miguel en 2014 y 2018, además de competir por el Congreso en 2020. También ocupó cargos relacionados con asesoría jurídica y gestión pública.

Eduardo Bless busca continuar con la alcaldía de San Miguel. Foto: Andina

Juan José Guevara Bonilla, de Acción Popular, fue regidor de San Miguel y posteriormente alcalde durante el periodo 2019-2022. Para los comicios de 2026 vuelve a competir por el cargo municipal, con una trayectoria política desarrollada principalmente en este distrito.

Marcos Enrique Cabrera Porras, de Renovación Popular, fue regidor de San Miguel y participó en anteriores listas municipales. En 2022 postuló a la alcaldía y terminó en el segundo lugar. Actualmente, también registra experiencia profesional en el Servicio de Parques de Lima (Serpar).

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Santiago Nicolás Barreda Arias, del Partido Aprista Peruano, tiene una trayectoria vinculada con la estructura partidaria del APRA. En 2016 fue elegido integrante del Tribunal Nacional Electoral del partido. Para las elecciones de 2026 aparece como candidato a la alcaldía de San Miguel.

Jorge Luis Moreno Morán, de Perú Moderno, es abogado y fue regidor distrital entre 1999 y 2002. Posteriormente, postuló a la alcaldía de San Miguel en 2002, 2010, 2014 y 2018, por distintas organizaciones políticas. En 2026 vuelve a competir por el municipio.

Michael Alberto Paredes Torres, del Partido del Buen Gobierno, tiene experiencia relacionada con organizaciones políticas. Fue identificado como personero legal alterno de su partido y participó en trámites ante el Registro de Organizaciones Políticas. También presentó solicitudes de acceso a información pública ante entidades como el municipio y el JNE.

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Según encuestas, Marcos Cabrera es el más grande oponente de Eduardo Bless. Foto: Facebook

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en las elecciones de San Miguel

Eduardo Javier Bless Cabrejas — Avanza País.

Carolina Mannucci Arámbulo — Somos Perú.

Napoleón Roberto Martínez Merizalde Huatuco — Progresemos.

Juan José Guevara Bonilla — Acción Popular.

Marcos Enrique Cabrera Porras — Renovación Popular.

Santiago Nicolás Barreda Arias — Partido Aprista Peruano.

Jorge Luis Moreno Morán — Perú Moderno.

Michael Alberto Paredes Torres — Partido del Buen Gobierno.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

Los electores pueden revisar información oficial de los postulantes mediante Voto Informado, plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que reúne las hojas de vida, planes de gobierno y datos de las candidaturas correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para encontrar a un candidato, se debe ingresar al portal, seleccionar el proceso electoral y ubicar la jurisdicción correspondiente mediante departamento, provincia y distrito. También es posible realizar la búsqueda utilizando el número de DNI del postulante.

La hoja de vida permite revisar información declarada por cada candidato, como su formación académica, experiencia profesional, trayectoria política, cargos de elección popular, participación partidaria y determinados datos sobre bienes, rentas y sentencias, de acuerdo con los campos establecidos.

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Asimismo, el sistema permite consultar el plan de gobierno presentado por la organización política. El JNE también dispone de la Plataforma Electoral, donde pueden revisarse candidaturas, expedientes, resoluciones y otros documentos relacionados con la inscripción.

Carolina Mannucci, candidata a San Miguel por Somos Perú. Foto: Facebook

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de San Miguel?

El próximo alcalde tendrá a su cargo la conducción de la municipalidad distrital durante el periodo 2027-2030. Entre sus atribuciones estarán dirigir la administración municipal, presidir las sesiones del concejo, ejecutar sus acuerdos, proponer ordenanzas y emitir decretos y resoluciones dentro del ámbito de sus competencias.

También deberá participar en la elaboración del presupuesto municipal, supervisar la recaudación de ingresos y autorizar los gastos correspondientes. Entre sus responsabilidades estarán además la gestión de obras y servicios públicos, así como la coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima cuando corresponda.

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La autoridad municipal tendrá competencias relacionadas con el ordenamiento urbano, el uso del suelo, el catastro y la fiscalización de determinadas construcciones y actividades comerciales. También deberá intervenir en materias vinculadas con seguridad ciudadana, serenazgo, gestión del riesgo de desastres, limpieza pública y condiciones sanitarias.

Finalmente, el alcalde deberá mantener coordinación con las organizaciones vecinales y atender los pedidos de los ciudadanos. La Ley Orgánica de Municipalidades contempla mecanismos de participación ciudadana y concertación, por lo que la gestión municipal también comprende la relación permanente con los vecinos.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre de 2026. En esta jornada se elegirán las autoridades regionales y municipales que ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030, entre ellas alcaldes distritales y regidores.

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Michael Paredes, candidato del Partido el Buen Gobierno. Foto: Facebook

Para conocer el local de votación, los ciudadanos pueden utilizar la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), denominada “Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. El sistema solicita el número de DNI y permite conocer el local asignado, su dirección y el número de mesa.

La consulta también permite comprobar si el ciudadano fue designado como miembro de mesa. De acuerdo con la información proporcionada, al 30 de septiembre la ONPE había efectuado modificaciones en 29 locales de votación a nivel nacional, por lo que resulta conveniente volver a revisar los datos antes de acudir a sufragar.

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La jornada electoral está prevista entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Además de verificar el local asignado, los electores pueden utilizar Voto Informado del JNE para revisar las candidaturas y los planes de gobierno correspondientes a San Miguel.