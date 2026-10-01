Perú

Cinco partidos se unen frente a dudas sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026: “No podemos permitir decisiones ambiguas”

El pronunciamiento lleva las firmas de representantes de cinco organizaciones políticas y anuncia el despliegue de personeros en Lima para vigilar las ánforas durante la jornada electoral

Cinco organizaciones políticas suscribieron un pronunciamiento conjunto para vigilar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Lima. El documento contó con la firma de representantes del Partido Tierra Verde, Partido Pueblo Conciente, Salvemos al Perú, Partido Aprista Peruano y Partido Morado. Fuente: Canal N
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A cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cinco partidos políticos decidieron unir esfuerzos para vigilar la jornada electoral en Lima. Las organizaciones suscribieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación por el desarrollo del proceso y anunciaron el despliegue de personeros para supervisar las ánforas durante los comicios del domingo 4 de octubre.

El documento fue firmado por Yehude Simon, del Partido Tierra Verde; Luis Huette Tolentino, del Partido Pueblo Conciente; César Gamboa Cerna, de Salvemos al Perú; Mónica Yadira Yaya Luyo, del Partido Aprista Peruano; y Lilia Salcedo Matos, del Partido Morado. Los representantes cuestionaron aspectos vinculados con las decisiones, operaciones y transparencia del JNE y la ONPE.

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Los partidos también hicieron un llamado a ciudadanos, colectivos sociales, profesionales y jóvenes para sumarse a la vigilancia del voto. En su pronunciamiento, solicitaron que las autoridades electorales garanticen reglas claras, imparcialidad y predictibilidad en sus resoluciones, en medio de los cuestionamientos planteados por distintas candidaturas a pocos días de la jornada electoral.

Personas hacen fila y depositan su voto en ánforas de la ONPE dentro de un salón de clases.
Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Partidos expresan preocupación por las decisiones del JNE y la ONPE

En el documento, las organizaciones políticas manifiestan su “profunda preocupación por la estabilidad institucional del país” ante lo que califican como cuestionamientos, improvisaciones y silencios en los procesos a cargo del JNE y la ONPE. También mencionan posibles decisiones ambiguas, fallas operativas y falta de transparencia.

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Los firmantes sostienen que estos aspectos podrían generar dudas sobre el desarrollo de los comicios y plantean que cada elección debe reflejar de manera fidedigna el mandato ciudadano. Por ello, solicitan a ambas instituciones actuar con imparcialidad y brindar garantías a todos los actores de la contienda.

El pedido ocurre a pocos días de la jornada electoral. El JNE informó previamente que viene desarrollando labores de fiscalización sobre distintos actos vinculados con las ERM 2026, entre ellos la ubicación de los bloques de organizaciones políticas en la cédula de sufragio.

Entre los temas que generaron cuestionamientos de candidatos en Lima también figura la situación de Rafael López Aliaga, quien participa como primer regidor de Renovación Popular. Francis Allison y Daniel Urresti reclamaron al JNE por la falta de una definición sobre si podría asumir la alcaldía en caso de que su organización gane los comicio.

Elecciones 2026

Cinco organizaciones anuncian personeros para vigilar las ánforas

El principal anuncio del pronunciamiento es la coordinación entre las cinco organizaciones para desplegar personeros en todo Lima durante la jornada electoral. Según el documento, estos representantes tendrán como objetivo realizar labores de vigilancia y protección de las ánforas.

La ONPE cuenta con materiales específicos de capacitación para personeros de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones. La institución también contempla cartillas diferenciadas para Lima Metropolitana y las regiones, dentro de la preparación de los actores electorales.

Los partidos firmantes extendieron su convocatoria a ciudadanos, colectivos sociales, profesionales y jóvenes para participar en lo que califican como una “defensa activa del voto”. El llamado forma parte del pronunciamiento difundido este 30 de septiembre.

Elecciones 2026

La jornada del 4 de octubre definirá autoridades regionales, provinciales y distritales en todo el país. El JNE señala que en estos comicios se elegirán 13.148 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores.

La candidatura de López Aliaga genera dudas sobre su posible regreso a la alcaldía

La situación de Rafael López Aliaga se convirtió en uno de los asuntos discutidos por candidatos a la alcaldía de Lima en los últimos días. El exalcalde, quien dejó el cargo en octubre de 2025 para postular a la Presidencia, figura actualmente como primer regidor de la lista de Renovación Popular.

Rafael López Aliaga

Su inscripción se produjo después de la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba la lista para la alcaldía de Lima. López Aliaga sostiene que, si su organización gana, podría asumir el municipio ante una eventual vacancia, mientras otros candidatos cuestionan esa posibilidad por la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes.

El artículo 194 de la Constitución establece que los alcaldes y regidores son elegidos por cuatro años y señala que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”. El debate se centra en los alcances de esta disposición frente a una candidatura como primer regidor.

En este contexto, los cinco partidos que suscribieron el pronunciamiento plantean reforzar la presencia de sus representantes durante los comicios y reclaman al JNE y la ONPE reglas claras, predictibilidad en sus decisiones e imparcialidad para los participantes.

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