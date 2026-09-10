Mario Hart cuestiona a Alejandra Baigorria por grabar videos con Said Palao para demostrar felicidad: “Se le ve muy incómodo”

Mario Hart cuestionó la exposición de Alejandra Baigorria y Said Palao en redes sociales

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Mario Hart indicó que Alejandra Baigorria y Said Palao deberían reducir la exposición de su relación en redes sociales, luego de que la pareja quedara en el centro de comentarios por publicaciones realizadas durante el viaje de la empresaria a Japón, donde celebró sus 38 años.

El piloto de autos y exnovio de Alejandra Baigorria abordó el tema en el pódcast Sin más que decir. Durante la conversación, sostuvo que las publicaciones de la pareja parecen responder a las críticas que han recibido en los últimos días y dijo que esa estrategia no estaría dando el resultado esperado.

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Hart se refirió en particular a la actitud que, según su percepción, muestra Said Palao cuando aparece junto a su esposa en los videos compartidos en plataformas digitales. El exparticipante de realities afirmó que el esposo de Alejandra Baigorria luce tenso frente a la cámara.

“Yo siento que ahorita están enfocados en mostrar su relación como que funciona, como que es real, como que están bien, como que están felices y no les está funcionando”, manifestó durante el programa digital.

La celebración de cumpleaños de Baigorria coincidió con una serie de cuestionamientos en redes sociales, en un contexto marcado también por comentarios sobre la reciente despedida de soltero de Palao en Argentina.

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Mario Hart aconseja a Alejandra Baigorria y Said Palao no responder las críticas con publicaciones.

Mario Hart dijo que Said Palao parece incómodo en los videos

Mario Hart señaló que no cuestiona la relación entre Baigorria y Palao, pero sugirió que ambos eviten responder a la presión externa mediante contenidos en redes. Para él, las imágenes que difunden no transmiten espontaneidad.

“Además, por lo que suben a redes, yo siento que a Said se le ve muy incómodo en esos videos. Se le siente duro, como forzado, no se siente natural”, declaró el piloto de autos.

Hart planteó una escena hipotética para explicar su impresión. Según dijo, los videos dan la sensación de que Baigorria propone grabar un contenido y Palao acepta para acompañarla, aunque sin mostrarse del todo cómodo frente a la cámara.

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“Se siente como si le estuvieran diciendo: ‘vamos a hacer este video y ahí sale’, y él dice: ‘está bien, mi amor’. No se siente natural”, añadió.

Hart precisó que su comentario no buscaba cuestionar el vínculo sentimental de la pareja ni afirmar que atraviesan una crisis. solo está interpretando los videos como expectador.

¿Qué pasaría si te ampayaran en un yate? ¿Cuál fue tu pelea más fuerte en 'Combate'? Mario Hart responde a todo y además cumple un divertido reto de baile junto a Kenji Fujimori. Video: YouTube Tampoco Tampodcast

El piloto aconsejó no responder a las críticas con más publicaciones

Antes de referirse a la incomodidad que percibe en Palao, Hart sostuvo que Baigorria pudo haber asumido una postura más directa al compartir su decisión de perdonar a su esposo por asistir a la comentada fiesta en un yate, en la que participaron varias mujeres.

“Diferente hubiera sido que salga y diga: ‘Bueno, lo he perdonado, es mi decisión, es mi problema. Yo soy la esposa, yo soy la que decide dar una nueva oportunidad’”, expresó.

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Alejandra Baigorria posa junto a su pareja Said Palao durante la celebración de su cumpleaños en un restaurante.

Para Hart, una respuesta de ese tipo habría cerrado parte de las especulaciones surgidas en redes sociales. De todos modos, indicó que no busca intervenir en decisiones personales de su expareja ni establecer cómo debe manejar su matrimonio.

En el tramo final de la conversación, el también cantante describió a Baigorria y Palao como una pareja que proyecta una buena imagen. A la vez, reiteró que no considera necesario que intenten demostrar públicamente que todo marcha bien ante cada cuestionamiento.

“No tengo ninguna duda de que les esté yendo superbien, pero de repente lo que deben hacer es dejar de exponerse, de no querer demostrar lo contrario a todas las críticas de la gente”, concluyó.

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Mario Hart fue pareja de Alejandra Baigorria en el 2011.