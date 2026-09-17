Sergio Baigorria llamó ‘vividor’ a Mario Hart y recordó su relación con Alejandra: “Lo sé de primera mano”

Sergio Baigorria sorprendió al llamar 'vividor' a Mario Hart

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Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, calificó de ‘vividor’ a Mario Hart en un comentario publicado en redes sociales. El mensaje apareció debajo de un video de la creadora de contenido Alexandra Chávez, quien debatía sobre las relaciones de pareja, la independencia económica y el reparto de gastos a partir de declaraciones de Mario Hart y Korina Rivadeneira.

La publicación generó reacciones y la más resaltante fue la de Sergio Baigorria, quien sostuvo que hablaba desde su experiencia cercana al entorno de su hermana. “Ese siempre fue un VIVIDOR. Lo sé de primera mano”, escribió desde la cuenta identificada como @baigorria33, según capturas que circularon en plataformas digitales.

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El comentario alude a Mario Hart, expareja de Alejandra Baigorria, aunque Sergio no explicó qué situación concreta motivó su acusación. Tampoco precisó a qué período de la relación hacía referencia ni si su mensaje se relacionaba con asuntos económicos, personales o con otro episodio entre ambos.

Hasta el momento, Hart no respondió públicamente a la publicación atribuida al hermano de la empresaria. Alejandra Baigorria tampoco se ha pronunciado sobre el comentario de Sergio ni sobre las interpretaciones que surgieron a partir de este.

La frase se difundió luego de un video de Alexandra Chávez sobre la conversación que se abrió en redes sociales en torno a Mario Hart y Korina Rivadeneira. El debate se centró en las declaraciones del piloto y conductor sobre la dinámica económica de su matrimonio y el acuerdo de dividir algunos gastos.

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“Hombre de alto valor”

En el contenido compartido por Alexandra Chávez se discutía el concepto de “hombre de alto valor” y la distribución de responsabilidades económicas dentro de una relación. En ese contexto, usuarios detectaron la intervención de Sergio Baigorria y replicaron su mensaje.

La reacción llamó la atención por el vínculo familiar que une a Sergio con Alejandra Baigorria, quien mantuvo una relación con Hart antes de que él iniciara su matrimonio con Rivadeneira. La pareja estuvo durante varios años en el centro de la televisión de entretenimiento peruana, aunque finalmente tomó caminos distintos.

Alejandra Baigorria y Sergio trabajan juntos y siempre se han mostrado inseparables.

“Lo sé de primera mano” fue la parte del comentario que más interrogantes generó entre los usuarios. La expresión fue interpretada como una referencia a información conocida dentro de la familia Baigorria, pero Sergio no añadió detalles que permitan establecer el origen o el alcance de su señalamiento.

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Varios seguidores respondieron con sorpresa. Sin embargo, esas conclusiones no fueron confirmadas por ninguno de los involucrados.

Alejandra Baigorria y Mario Hart tuvieron una relación antes de formar nuevas familias

Alejandra Baigorria y Mario Hart protagonizaron una relación mediática que tuvo etapas de cercanía, separación y exposición pública, desde el 2011 hasta el 2014. Ambos coincidieron en programas de competencia como Combate y Esto es Guerra. Pese a que hubo una pedida de mano, el matrimonio nunca se llevó a cabo.

Sergio Baigorria defendió a Alejandra Baigorria tras las críticas por su viaje a Japón junto a Said Palao.

Con el tiempo, cada uno continuó con nuevos proyectos personales. Hart consolidó su relación con Korina Rivadeneira, con quien formó una familia, mientras Baigorria inició una relación con Said Palao. La empresaria y el integrante de Esto es guerra contrajeron matrimonio el 26 de abril del 2025.

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La publicación de Sergio Baigorria ha vuelto a recordar la relación que la pareja tuvo. El brazo derecho de Alejandra Baigorria en sus empresas se ha mostrado activo en redes sociales y no ha dudado en defender en más de una oportunida a su hermana frente a críticas. En días recientes, también publicó mensajes de respaldo a Alejandra por los cuestionamientos que recibió tras un viaje a Japón, donde participó en actividades vinculadas con su empresa.

“Mientras algunos están en Perú criticando y rajando, mi hermana está en Japón cambiando la vida de más de cincuenta mujeres peruanas, cumpliéndoles sueños y regalándoles una experiencia que jamás olvidarán. Antes de hablar tanto de los demás, pregúntate qué estás haciendo tú por tu gente y por tu país. Te amo, Alejandra Baigorria”, escribió en las redes sociales.

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Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.