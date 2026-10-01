Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

El periodista deportivo lanzó una advertencia al técnico argentino en su regreso al cuadro 'crema'. (Video: Juego Cruzado)

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Universitario de Deportes cambió de dirección técnica con la salida de Héctor Cúper y el regreso de Fabián Bustos, quien intentará reconducir al equipo, darle un buen funcionamiento colectivo y unir al plantel para pelear por el Torneo Clausura y el ansiado tetracampeonato nacional.

La dirigencia ‘crema’ resolvió el contrato de Cúper tras un par de semanas de incertidumbre y optó por el retorno de Bustos, que si bien asumirá con el plantel en plena competencia, no podrá ubicarse de inmediato en el banco de suplentes por una sanción pendiente.

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Justamente, Eddie Fleischman cuestionó la forma en que se produjo el relevo en la ‘U’ y sostuvo que la decisión también habría respondido a la influencia del vestuario. “Estaba anunciado, estaba cantado”, afirmó en el programa de YouTube, Juego Cruzado. Luego añadió que la medida representa “una irresponsabilidad y una demostración de improvisación de la dirigencia”.

El periodista consideró que los futbolistas tuvieron incidencia en el desenlace de la etapa de Cúper. “También es un pedido de los jugadores. Yo creo que han tenido mucho peso en la decisión. Y vamos a ver”, expresó.

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El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores de la partida del DT argentino de la 'U', que arregló con Fabián Bustos en su reemplazo. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Fleischman evaluó de forma favorable el trabajo que Fabián Bustos realizó antes de dejar el equipo en abril del año pasado. “Yo le deseo que le vaya bien a Bustos. Para mí, él le devolvió a Fossati un equipo mejorado del que recibió cuando fue bicampeón”, señaló.

El comunicador vinculó esa valoración con el recorrido posterior del cuadro ‘merengue’, que pasó a manos de Jorge Fossati luego de la salida de Bustos hacia Olimpia de Paraguay. Según su análisis, el actual entrenador recibió una plantilla en mejores condiciones que la que había encontrado durante su primera experiencia.

Para Eddie Fleischman, el problema de Universitario no se limita al rendimiento en la cancha y advirtió que la dinámica de decisiones podría afectar la autoridad de los entrenadores que asumen el cargo. “Yo creo que le puede ir bien, pero el orden de las cosas está trastocado en la ‘U’. No están tomando decisiones en el orden, no están respetando jerarquías a nivel del vestuario. Están cayendo muy fácil los técnicos”, sostuvo.

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Universitario anunció la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo. - créditos: Universitario

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en su primera etapa en Universitario?

La primera etapa de Fabián Bustos en Universitario abarcó 49 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El entrenador registró 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

El mayor volumen de encuentros se concentró en 2024. En esa temporada dirigió 40 compromisos: 34 por el torneo local y seis por la Copa Libertadores. El saldo fue de 24 triunfos, 10 igualdades y seis caídas.

Ese recorrido terminó con la conquista de la Liga 1 2024. La ‘U’ se quedó con los torneos Apertura y Clausura, resultado que le permitió asegurar el título nacional sin necesidad de disputar una final.

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Durante 2025, Bustos estuvo al frente en nueve partidos antes de dejar el cargo. En ese tramo, el equipo obtuvo cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con siete presentaciones por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. Las cifras reflejan que el argentino ganó cerca del 59% de los encuentros que dirigió en su anterior ciclo.

Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en 2024. - créditos: Liga 1

¿Cuándo será el debut de Fabián Bustos con Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Fabián Bustos deberá cumplir tres fechas de sanción antes de poder dirigir a Universitario desde el banco de suplentes. Por esa razón, su primer partido en esa condición está previsto para el encuentro frente a Sport Boys, que se jugará el miércoles 28 de octubre en el estadio Monumental.

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Antes de esa jornada, Jonathan Mejía asumirá la conducción del equipo en cancha. El técnico argentino acompañará el desarrollo de los compromisos desde el palco y mantendrá participación en las decisiones de su grupo de trabajo.

La situación de su asistente, Edgardo Adinolfi, también condiciona la planificación. El integrante del cuerpo técnico tiene una fecha de suspensión, por lo que recién podrá estar disponible para el duelo ante Alianza Atlético en Trujillo, programado para el domingo 18 de octubre.