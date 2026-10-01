Perú Deportes

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

El periodista se refirió a la vuelta del entrenador argentino al elenco ‘merengue’ y no dudó en dejarle un mensaje por la inestabilidad en el club

El periodista deportivo lanzó una advertencia al técnico argentino en su regreso al cuadro 'crema'. (Video: Juego Cruzado)
Guardar

Universitario de Deportes cambió de dirección técnica con la salida de Héctor Cúper y el regreso de Fabián Bustos, quien intentará reconducir al equipo, darle un buen funcionamiento colectivo y unir al plantel para pelear por el Torneo Clausura y el ansiado tetracampeonato nacional.

La dirigencia ‘crema’ resolvió el contrato de Cúper tras un par de semanas de incertidumbre y optó por el retorno de Bustos, que si bien asumirá con el plantel en plena competencia, no podrá ubicarse de inmediato en el banco de suplentes por una sanción pendiente.

PUBLICIDAD

Justamente, Eddie Fleischman cuestionó la forma en que se produjo el relevo en la ‘U’ y sostuvo que la decisión también habría respondido a la influencia del vestuario. “Estaba anunciado, estaba cantado”, afirmó en el programa de YouTube, Juego Cruzado. Luego añadió que la medida representa “una irresponsabilidad y una demostración de improvisación de la dirigencia”.

El periodista consideró que los futbolistas tuvieron incidencia en el desenlace de la etapa de Cúper. “También es un pedido de los jugadores. Yo creo que han tenido mucho peso en la decisión. Y vamos a ver”, expresó.

PUBLICIDAD

El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores de la partida del DT argentino de la 'U', que arregló con Fabián Bustos en su reemplazo. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Fleischman evaluó de forma favorable el trabajo que Fabián Bustos realizó antes de dejar el equipo en abril del año pasado. “Yo le deseo que le vaya bien a Bustos. Para mí, él le devolvió a Fossati un equipo mejorado del que recibió cuando fue bicampeón”, señaló.

El comunicador vinculó esa valoración con el recorrido posterior del cuadro ‘merengue’, que pasó a manos de Jorge Fossati luego de la salida de Bustos hacia Olimpia de Paraguay. Según su análisis, el actual entrenador recibió una plantilla en mejores condiciones que la que había encontrado durante su primera experiencia.

Para Eddie Fleischman, el problema de Universitario no se limita al rendimiento en la cancha y advirtió que la dinámica de decisiones podría afectar la autoridad de los entrenadores que asumen el cargo. “Yo creo que le puede ir bien, pero el orden de las cosas está trastocado en la ‘U’. No están tomando decisiones en el orden, no están respetando jerarquías a nivel del vestuario. Están cayendo muy fácil los técnicos”, sostuvo.

Universitario anunció la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo.
Universitario anunció la salida de Héctor Cúper como entrenador del primer equipo. - créditos: Universitario

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en su primera etapa en Universitario?

La primera etapa de Fabián Bustos en Universitario abarcó 49 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El entrenador registró 29 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

El mayor volumen de encuentros se concentró en 2024. En esa temporada dirigió 40 compromisos: 34 por el torneo local y seis por la Copa Libertadores. El saldo fue de 24 triunfos, 10 igualdades y seis caídas.

Ese recorrido terminó con la conquista de la Liga 1 2024. La ‘U’ se quedó con los torneos Apertura y Clausura, resultado que le permitió asegurar el título nacional sin necesidad de disputar una final.

Durante 2025, Bustos estuvo al frente en nueve partidos antes de dejar el cargo. En ese tramo, el equipo obtuvo cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con siete presentaciones por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores. Las cifras reflejan que el argentino ganó cerca del 59% de los encuentros que dirigió en su anterior ciclo.

Fabián Bustos salió bicampeón con Universitario en el 2024.
Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en 2024. - créditos: Liga 1

¿Cuándo será el debut de Fabián Bustos con Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Fabián Bustos deberá cumplir tres fechas de sanción antes de poder dirigir a Universitario desde el banco de suplentes. Por esa razón, su primer partido en esa condición está previsto para el encuentro frente a Sport Boys, que se jugará el miércoles 28 de octubre en el estadio Monumental.

Antes de esa jornada, Jonathan Mejía asumirá la conducción del equipo en cancha. El técnico argentino acompañará el desarrollo de los compromisos desde el palco y mantendrá participación en las decisiones de su grupo de trabajo.

La situación de su asistente, Edgardo Adinolfi, también condiciona la planificación. El integrante del cuerpo técnico tiene una fecha de suspensión, por lo que recién podrá estar disponible para el duelo ante Alianza Atlético en Trujillo, programado para el domingo 18 de octubre.

Temas Relacionados

Eddie FleischmanFabián BustosUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

El entrenador argentino llegó a Lima un día después de anunciarse la salida de Héctor Cúper en la ‘U’. Su objetivo será ganar el Torneo Clausura

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ llegan con ventaja luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en la altura de Tarma. Sigue todas las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está repleta de partidos de selecciones nacionales en amistosos y la UEFA Nations League, así como otros torneos, incluyendo la Copa de la Liga en Perú

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El conjunto celeste llega con ventaja mínima tras el gol de Gabriel Santana en Tarma. Roberto Mosquera no podrá contar con cuatro jugadores para la revancha ante los tarmeños

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘cervecero’ llega con ventaja tras imponerse 1-0 en Tarma y buscará cerrar la serie ante su público, mientras que el conjunto tarmeño necesita remontar para seguir en carrera por el título. Revisa el horario detallado del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

Fiscalía envía al archivo la investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Érika Villalobos confiesa que alertó a sus hijos cuando se enteró del ampay de Aldo Miyashiro: “Les dije que todo va estar bien”

Érika Villalobos confiesa que había amor en su relación con Aldo Miyashiro, pero eran muy distintos: “Nos esforzamos por necedad”

Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

DEPORTES

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026