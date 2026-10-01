Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 1 de octubre

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en un promedio de 3,9 soles, lo que representa una variación de 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,81%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,51%.
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