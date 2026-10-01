Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 1 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU
Guardar

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en un promedio de 3,9 soles, lo que representa una variación de 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,81%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -1,51%.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

El joven de 20 años contó en TikTok detalles de su proceso de selección y señaló que su nuevo puesto estaría vinculado al área de Informática, carrera que cursa en ese país

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

El periodista se refirió a la vuelta del entrenador argentino al elenco ‘merengue’ y no dudó en dejarle un mensaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Predictamen inicial proponía archivar solicitud del Ejecutivo, pero Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno presentaron textos sustitutorios planteando otorgar facultades en ciertas materias

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

La gasolina más barata y más cara de Lima este 1 de octubre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

La gasolina más barata y más cara de Lima este 1 de octubre

Ataque armado contra “La China Polo” suma una segunda víctima mortal: una comerciante de 72 años

Olimpia Pachas se encontraba cerca de la periodista cuando un sicario atentó contra su vida. La mujer era suegra de Manuel Cocha, candidato a una alcaldía provincial por el mismo partido que Susy Aponte Polo

Ataque armado contra “La China Polo” suma una segunda víctima mortal: una comerciante de 72 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

Elecciones 2026 en Pueblo Libre: quiénes son los candidatos a la alcaldía distrital y qué declaran en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

Maritere Braschi responde a las críticas de usuarios de Lima Norte tras video viral y no se retracta: “No conozco”

Érika Villalobos confiesa que alertó a sus hijos cuando se enteró del ampay de Aldo Miyashiro: “Les dije que todo va estar bien”

Érika Villalobos confiesa que había amor en su relación con Aldo Miyashiro, pero eran muy distintos: “Nos esforzamos por necedad”

Érika Villalobos revela por qué rechazó volver con Aldo Miyashiro y cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Lo manifesté”

DEPORTES

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: duelo decisivo por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026