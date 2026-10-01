Perú

Corte de agua para este sábado 03 de octubre por más de 10 horas: conoce los horarios y las zonas afectadas

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos de Lima a revisar las comunicaciones oficiales y tomar previsiones en sus viviendas para optimizar el uso del agua

corte de agua
Sedapal señaló que la interrupción se ejecutará de manera progresiva y que el impacto en los usuarios dependerá de los horarios establecidos en el cronograma - Créditos: Andina.
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene previsto ejecutar este sábado 3 de octubre una nueva suspensión temporal del suministro en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida se encuentra contemplada dentro del cronograma de intervenciones programadas por la empresa.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a conservar en buenas condiciones la infraestructura encargada de distribuir el recurso. Las labores se realizarán durante horarios previamente establecidos, según las características de cada zona incluida en la programación.

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Ante esta situación, los hogares y negocios comprendidos en las áreas afectadas deberán tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el periodo de restricción. La duración dependerá del sector y de las actividades que Sedapal haya programado para esa jornada.

Sedapal programó el corte de agua para este sábado 03 de octubre - Créditos: Magnific.
Sedapal programó el corte de agua para este sábado 03 de octubre - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

  • Asoc. San Valentín
  • Asoc. Señor de la Exaltación
  • Prog. de Viv. El Bosque
  • Lotización Urb. Nivería I etapa
  • Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
  • Prog. de Viv. Mantaro
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
  • Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa
  • Asoc. San Francisco de Chambala
  • Los Rosales de Chambala
  • Lotización Curva de Chambala
  • Asoc. Los Portales de Nivería
  • Asoc. Cajamarquilla
  • Asoc. Milenio
  • Asoc. Los Claveles
  • Asoc. Los Alisos
  • Urb. Los Aviadores I y II
  • Virgen del Buen Paso
  • Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
  • Urb. Villa del Mantaro
  • A.H. Pampas Los Olivares
  • Villa Leticia
  • Asoc. Señor de Muruhuay
  • A.H. Las Praderas de Huachipa
  • Asoc. Viv. Hubert Lanssier

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Ate

  • A.H. Huaycán zona X UCV-239
  • Talleres 30 de abril
  • P.J. 1, 2, 3, 4
  • Calle 2, 3, 4

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal informó que la interrupción se realizará en fases, por lo que la magnitud del impacto variará según el calendario establecido - Créditos: Magnific.
Sedapal informó que la interrupción se realizará en fases, por lo que la magnitud del impacto variará según el calendario establecido - Créditos: Magnific.

El Agustino

  • A.H. Virgen del Carmen
  • A.H. Huaycán zona X UCV-239
  • Talleres 30 de abril, P.J. 1, 2, 3, 4
  • Calle 2, 3, 4

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Independencia

  • A.H. El Volante I etapa
  • A.H. El Volante II etapa
  • A.H. El Volante III etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

  • Asoc. Señor de la Exaltación
  • Prog. de Viv. El Bosque
  • Lotización Urb. Nivería I Etapa
  • Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
  • Prog. de Viv. Mantaro
  • Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
  • Prog. de Viv. El Sol de Chambala I Etapa
  • Asoc. San Francisco de Chambala
  • Los Rosales de Chambala
  • Lotización Curva de Chambala
  • Asoc. Los Portales de Nivería

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La empresa puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para resolver consultas y recibir reportes relacionados con los inconvenientes ocasionados por la suspensión del servicio de agua potable.

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Consejos para ahorrar agua en casa

  • Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas las manos.
  • Reduce el tiempo de las duchas y evita dejar correr el agua innecesariamente.
  • Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.
  • Utiliza la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa de ropa.
  • Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
  • Coloca una botella dentro del tanque del inodoro para disminuir el consumo por descarga.
  • Barre patios, veredas y exteriores en lugar de utilizar una manguera.
  • Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer.
  • Lava el automóvil con un balde y una esponja para reducir el gasto.
  • Revisa periódicamente el recibo y el medidor para detectar incrementos inusuales.

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