Corte de agua para este sábado 03 de octubre por más de 10 horas: conoce los horarios y las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene previsto ejecutar este sábado 3 de octubre una nueva suspensión temporal del suministro en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida se encuentra contemplada dentro del cronograma de intervenciones programadas por la empresa.
La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a conservar en buenas condiciones la infraestructura encargada de distribuir el recurso. Las labores se realizarán durante horarios previamente establecidos, según las características de cada zona incluida en la programación.
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Ante esta situación, los hogares y negocios comprendidos en las áreas afectadas deberán tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el periodo de restricción. La duración dependerá del sector y de las actividades que Sedapal haya programado para esa jornada.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lurigancho
- Asoc. San Valentín
- Asoc. Señor de la Exaltación
- Prog. de Viv. El Bosque
- Lotización Urb. Nivería I etapa
- Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
- Prog. de Viv. Mantaro
- Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
- Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa
- Asoc. San Francisco de Chambala
- Los Rosales de Chambala
- Lotización Curva de Chambala
- Asoc. Los Portales de Nivería
- Asoc. Cajamarquilla
- Asoc. Milenio
- Asoc. Los Claveles
- Asoc. Los Alisos
- Urb. Los Aviadores I y II
- Virgen del Buen Paso
- Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla
- Urb. Villa del Mantaro
- A.H. Pampas Los Olivares
- Villa Leticia
- Asoc. Señor de Muruhuay
- A.H. Las Praderas de Huachipa
- Asoc. Viv. Hubert Lanssier
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Ate
- A.H. Huaycán zona X UCV-239
- Talleres 30 de abril
- P.J. 1, 2, 3, 4
- Calle 2, 3, 4
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
El Agustino
- A.H. Virgen del Carmen
- A.H. Huaycán zona X UCV-239
- Talleres 30 de abril, P.J. 1, 2, 3, 4
- Calle 2, 3, 4
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Independencia
- A.H. El Volante I etapa
- A.H. El Volante II etapa
- A.H. El Volante III etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
Lurigancho
- Asoc. Señor de la Exaltación
- Prog. de Viv. El Bosque
- Lotización Urb. Nivería I Etapa
- Asoc. El Haras El Huayco Huachipa
- Prog. de Viv. Mantaro
- Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa
- Prog. de Viv. El Sol de Chambala I Etapa
- Asoc. San Francisco de Chambala
- Los Rosales de Chambala
- Lotización Curva de Chambala
- Asoc. Los Portales de Nivería
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
La empresa puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para resolver consultas y recibir reportes relacionados con los inconvenientes ocasionados por la suspensión del servicio de agua potable.
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Consejos para ahorrar agua en casa
- Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas las manos.
- Reduce el tiempo de las duchas y evita dejar correr el agua innecesariamente.
- Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.
- Utiliza la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa de ropa.
- Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
- Coloca una botella dentro del tanque del inodoro para disminuir el consumo por descarga.
- Barre patios, veredas y exteriores en lugar de utilizar una manguera.
- Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer.
- Lava el automóvil con un balde y una esponja para reducir el gasto.
- Revisa periódicamente el recibo y el medidor para detectar incrementos inusuales.
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