Corte de agua para este sábado 03 de octubre por más de 10 horas: conoce los horarios y las zonas afectadas

Sedapal señaló que la interrupción se ejecutará de manera progresiva y que el impacto en los usuarios dependerá de los horarios establecidos en el cronograma - Créditos: Andina.

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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tiene previsto ejecutar este sábado 3 de octubre una nueva suspensión temporal del suministro en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida se encuentra contemplada dentro del cronograma de intervenciones programadas por la empresa.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a conservar en buenas condiciones la infraestructura encargada de distribuir el recurso. Las labores se realizarán durante horarios previamente establecidos, según las características de cada zona incluida en la programación.

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Ante esta situación, los hogares y negocios comprendidos en las áreas afectadas deberán tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante el periodo de restricción. La duración dependerá del sector y de las actividades que Sedapal haya programado para esa jornada.

Sedapal programó el corte de agua para este sábado 03 de octubre - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

Asoc. San Valentín

Asoc. Señor de la Exaltación

Prog. de Viv. El Bosque

Lotización Urb. Nivería I etapa

Asoc. El Haras El Huayco Huachipa

Prog. de Viv. Mantaro

Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa

Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa

Asoc. San Francisco de Chambala

Los Rosales de Chambala

Lotización Curva de Chambala

Asoc. Los Portales de Nivería

Asoc. Cajamarquilla

Asoc. Milenio

Asoc. Los Claveles

Asoc. Los Alisos

Urb. Los Aviadores I y II

Virgen del Buen Paso

Asoc. Los Sauces de Cajamarquilla

Urb. Villa del Mantaro

A.H. Pampas Los Olivares

Villa Leticia

Asoc. Señor de Muruhuay

A.H. Las Praderas de Huachipa

Asoc. Viv. Hubert Lanssier

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Ate

A.H. Huaycán zona X UCV-239

Talleres 30 de abril

P.J. 1, 2, 3, 4

Calle 2, 3, 4

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal informó que la interrupción se realizará en fases, por lo que la magnitud del impacto variará según el calendario establecido - Créditos: Magnific.

El Agustino

A.H. Virgen del Carmen

A.H. Huaycán zona X UCV-239

Talleres 30 de abril, P.J. 1, 2, 3, 4

Calle 2, 3, 4

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Independencia

A.H. El Volante I etapa

A.H. El Volante II etapa

A.H. El Volante III etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

Lurigancho

Asoc. Señor de la Exaltación

Prog. de Viv. El Bosque

Lotización Urb. Nivería I Etapa

Asoc. El Haras El Huayco Huachipa

Prog. de Viv. Mantaro

Asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa

Prog. de Viv. El Sol de Chambala I Etapa

Asoc. San Francisco de Chambala

Los Rosales de Chambala

Lotización Curva de Chambala

Asoc. Los Portales de Nivería

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

La empresa puso a disposición de los usuarios la línea Aquafono, (01) 317-8000, para resolver consultas y recibir reportes relacionados con los inconvenientes ocasionados por la suspensión del servicio de agua potable.

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Consejos para ahorrar agua en casa

Cierra el caño mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas las manos.

Reduce el tiempo de las duchas y evita dejar correr el agua innecesariamente.

Repara de inmediato las fugas en caños, tuberías, inodoros y tanques.

Utiliza la lavadora únicamente cuando tenga una carga completa de ropa.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Coloca una botella dentro del tanque del inodoro para disminuir el consumo por descarga.

Barre patios, veredas y exteriores en lugar de utilizar una manguera.

Riega las plantas durante las primeras horas de la mañana o al anochecer.

Lava el automóvil con un balde y una esponja para reducir el gasto.

Revisa periódicamente el recibo y el medidor para detectar incrementos inusuales.