Alejandra Baigorria habla de los chats de Derek y Pamela López: “Tiene que asumir sus consecuencias, es un bebito”

En una entrevista exclusiva para "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria se pronuncia sobre las recientes declaraciones y polémicas en torno a su esposo Said Palao y su círculo de amigos, incluyendo a Mario Irivarren. Willax/ amor y Fuego.

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Alejandra Baigorria fue consultada por la reciente polémica protagonizada por su hermano menor, Derek Baigorria, luego de que Pamela López expusiera públicamente presuntos chats que ambos habrían intercambiado. Frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’, la empresaria se refirió al tema y dejó clara su postura, aunque evitó involucrarse directamente en la controversia.

La integrante de ‘Esto es guerra’ fue abordada por el programa de espectáculos para conocer su opinión sobre las declaraciones de la trujillana, quien contó que había mantenido conversaciones con Derek a raíz de una supuesta propuesta relacionada con una campaña publicitaria. Según la versión de López, el contacto habría adquirido posteriormente un tono personal y terminó llevándola a tomar la decisión de bloquearlo.

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Ante esta situación, Alejandra Baigorria optó por restarle dramatismo a lo ocurrido. La empresaria recordó que su hermano es mayor de edad y, por lo tanto, debe responder por las decisiones que toma. Al mismo tiempo, reconoció que como hermana mayor podría llamarle la atención si llegara a considerar que alguna de sus acciones reviste verdadera gravedad.

Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria responde por los chats de su hermano con Pamela López

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ preguntaron a Alejandra Baigorria por las conversaciones que Pamela López decidió mostrar públicamente. La empresaria respondió señalando que, desde su perspectiva, se estaba dando demasiada importancia a hechos que corresponderían al ámbito personal de su hermano.

“La gente no tiene nada que hablar y se ponen a sacar cosas de hace años, mi hermano es un chibolo, un bebito, me imagino que habrá estado disparando por todos lados, coqueteando…”, expresó inicialmente.

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Sin embargo, la empresaria también hizo una precisión respecto a la responsabilidad de su hermano. Aunque lo describió de manera cariñosa como un “bebito”, recordó que ya es un adulto y que, como tal, debe asumir las consecuencias de sus actos. “Pero él es mayor de edad, tiene que asumir sus consecuencias, ahora que se vacile... yo me río no veo nada malo nada grave”, manifestó.

La integrante de ‘Esto es guerra’ explicó además que, si hubiera detectado alguna conducta realmente preocupante, su reacción como hermana mayor sería diferente. No obstante, aclaró que tampoco considera que tenga que asumir el papel de sus padres. “Si lo hubiera como hermana mayor le llamaría la atención, aunque yo no soy su mamá ni papá”, agregó.

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Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.

Pamela López contó cómo comenzaron sus conversaciones con Derek Baigorria

La controversia se originó luego de que Pamela López revelara públicamente que Derek Baigorria se había puesto en contacto con ella bajo el argumento de una posible colaboración comercial.

Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.

De acuerdo con el relato de la trujillana, el acercamiento habría comenzado por una propuesta relacionada con una campaña publicitaria. Sin embargo, conforme avanzaron las conversaciones, López aseguró que la comunicación habría tomado un rumbo diferente al inicialmente planteado.

Según explicó, las llamadas de Derek se volvieron frecuentes y el supuesto acuerdo laboral no terminaba de concretarse. La situación habría generado incomodidad en la empresaria, quien finalmente decidió cortar el contacto. “Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido”, señaló Pamela López.

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Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.

Pamela López mostró presunto mensaje de Derek Baigorria

Como parte de sus declaraciones, Pamela López también mostró una captura de pantalla que correspondería a una conversación que sostuvo con Derek Baigorria. Entre los mensajes que hizo públicos apareció una frase en la que el hermano de Alejandra Baigorria expresaba su interés por verla personalmente.

“Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando, jajaja”, se lee en uno de los mensajes que Pamela López mostró públicamente. La exposición de esta conversación generó comentarios debido a que, según la versión de López, el contacto habría comenzado bajo una finalidad laboral. La empresaria sostuvo que posteriormente habría percibido un interés personal por parte de Derek.

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Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.

Alejandra Baigorria evita involucrarse en la polémica de Pamela López

La respuesta de Alejandra Baigorria también llamó la atención porque la empresaria evitó asumir una posición en favor o en contra de Pamela López. En lugar de analizar los mensajes o cuestionar a alguna de las partes, optó por señalar que cada persona debe hacerse cargo de sus propias decisiones.

Su comentario también refleja la manera en que la empresaria decidió manejar una situación que involucra directamente a un integrante de su familia. Aunque reconoció que podría intervenir si considera que existe una situación grave, sostuvo que no veía motivos para hacerlo en este caso. “Yo me río no veo nada malo nada grave”, afirmó.

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Alejandra Baigorria responde por chats de su hermano Derek expuestos por Pamela López. Captura: Amor y Fuego.