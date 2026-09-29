Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 29 de setiembre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de aspectos tanto nacionales como internacionales </p>

La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
Guardar

Aquí está el precio de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este martes. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: martes 29 de setiembre de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.19 soles el galónPrecio mínimo: 19.59 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 25.99 soles el galónPrecio mínimo: 20.7 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 23.89 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los costos de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

El exfutbolista venció a la periodista en primera instancia, en la demanda que le hizo por burlarse de él tras ampay de su expareja

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

Sigue la preparación de los equipos rumbo a las Eliminatorias 2030: Perú chocará con México, Argentina lo hará frente Bolivia sin Lionel Messi, Brasil tendrá acción con Australia, y mucho más

Resultados de amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la segunda jornada

Reimond Manco lanzó cruda crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

El exfutbolista cuestionó a la directiva de la Federación por su ingerencia en las decisiones de una ‘bicolor’ que dejó muchas dudas tras la derrota con Estados Unidos

Reimond Manco lanzó cruda crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

Martín Escudero, DT de Perú Sub 19, reveló por qué Fernanda Pinto fue excluida del Sudamericano de vóley: “No se cumplió una norma”

El técnico de la selección peruana de vóley se refirió al polémico caso, mientras que la punta nacional compartió una contundente publicación en sus redes sociales

Martín Escudero, DT de Perú Sub 19, reveló por qué Fernanda Pinto fue excluida del Sudamericano de vóley: “No se cumplió una norma”

DNI electrónico gratis hasta el 04 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Los horarios, direcciones y servicios disponibles varían según cada sede, por lo que se recomienda verificar previamente la programación antes de acudir

DNI electrónico gratis hasta el 04 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Decreto Supremo oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Decreto Supremo oficializa el aumento del sueldo mínimo a S/ 1.230

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

ENTRETENIMIENTO

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

La burla de Magaly Medina que provocó la demanda de ‘Cuto’ Guadalupe

Magaly Medina es condenada en primera instancia por difamación agravada y deberá pagar S/200 mil de reparación civil

Usuarios reaccionan a publicación de Cuto Guadalupe tras fallo en primera instancia contra Magaly Medina: “¿Y la denuncia a tu mujer?”

Magaly Medina cuestiona relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

DEPORTES

Reimond Manco lanzó cruda crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

Reimond Manco lanzó cruda crítica por el presente de la selección peruana: “El problema es un cáncer que se ha instalado en la FPF”

Martín Escudero, DT de Perú Sub 19, reveló por qué Fernanda Pinto fue excluida del Sudamericano de vóley: “No se cumplió una norma”

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

Mr Peet lapidó a 3 jugadores de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Es difícil de entender y explicar”