Municipalidad de Lima desplegará mil efectivos durante las procesiones del Señor de los Milagros

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La Municipalidad de Lima anunció el despliegue de mil efectivos durante las procesiones del Señor de los Milagros que se realizarán durante octubre. El contingente estará integrado por serenos, fiscalizadores, personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y trabajadores de limpieza, quienes cumplirán distintas labores para atender a los miles de ciudadanos que acudirán a las actividades religiosas.

María Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, explicó a Canal N que la medida responde a un plan elaborado por disposición del alcalde Renzo Reggiardo. Según detalló, el operativo comenzará este sábado al mediodía, cuando se inicie la primera jornada del recorrido, prevista para extenderse hasta aproximadamente las 8 p. m.

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La funcionaria precisó que cada área tendrá una responsabilidad específica durante la jornada. La Gerencia de Desarrollo Económico participará debido a la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, considerando que la festividad religiosa ha adquirido una dimensión internacional y congrega a personas procedentes de distintos lugares.

Municipalidad de Lima prepara operativo con mil efectivos para las jornadas del Señor de los Milagros - Créditos: Andina.

Serenos y fiscalizadores tendrán tareas específicas

A esta labor se sumarán los inspectores de tránsito, quienes estarán encargados de apoyar en los desvíos establecidos por las modificaciones temporales de las rutas. El objetivo será facilitar la circulación en las zonas comprometidas por el desplazamiento de los asistentes y mantener el orden en los sectores donde se concentre una mayor cantidad de personas.

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El personal de GRD tendrá a su cargo la supervisión del aforo y la identificación de situaciones que puedan representar algún riesgo para los asistentes. Falla también recomendó a quienes acudan con menores de edad tomar medidas preventivas ante la posibilidad de extravíos durante la concentración multitudinaria.

“En el caso de que haya personas extraviadas, se les recomienda que tengan un brazalete con un número de celular para que después puedan llamarlos por teléfono”, señaló la gerente de Seguridad Ciudadana. La sugerencia busca facilitar la ubicación de familiares ante una eventual separación dentro del recorrido.

La Municipalidad de Lima coordinará con la Policía Nacional para prevenir robos, hurtos y otros incidentes en zonas de alta concurrencia - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Por su parte, los fiscalizadores vigilarán la transitabilidad en los espacios donde se desarrolla la actividad. La autoridad municipal advirtió que la presencia de vendedores ambulantes puede generar dificultades para el desplazamiento, por lo que este grupo tendrá la tarea de cautelar el libre tránsito en las zonas de mayor concurrencia.

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Los serenos permanecerán atentos a cualquier incidente y realizarán labores tanto a pie como mediante unidades motorizadas. La estrategia contempla una vigilancia permanente en los alrededores del recorrido para responder ante situaciones que puedan afectar la seguridad de los asistentes.

Falla indicó que el municipio mantendrá una coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú durante las jornadas religiosas. Esta articulación buscará prevenir hechos delictivos como robos o hurtos, especialmente en sectores donde se produzcan aglomeraciones y resulte más difícil controlar el desplazamiento de las personas.

La primera procesión está programada para comenzar al mediodía y movilizará a una importante cantidad de fieles. Ante esta convocatoria, la Municipalidad de Lima desplegará el contingente anunciado y distribuirá a sus trabajadores según las funciones asignadas para la jornada.

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El operativo municipal también contempla labores complementarias destinadas a mantener las condiciones adecuadas en los espacios utilizados por los devotos. De esta manera, las distintas áreas involucradas participarán durante el recorrido, mientras las autoridades coordinan acciones preventivas con la Policía Nacional.