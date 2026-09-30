‘China’ Polo: Presunto financista del asesinato afirma que su media hermana de 18 años tiene control de su cuenta bancaria

Reportaje periodístico sobre las declaraciones de Ronald José Toro Ardila, acusado de presuntamente financiar el asesinato de la excandidata regional Susi Aponte Díaz, conocida como la China Polo. El detenido afirma en su testimonio que las transferencias bancarias y de aplicaciones digitales atribuidas a su cuenta fueron realizadas por su media hermana. La nota incluye imágenes de seguridad y del noticiero América Noticias.

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Ronald Toro, quien fue señalado como el presunto financista del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo; brindó su declaración en el marco de las investigaciones que se siguen por el atentado.

Según América TV, Toro atribuyó a su media hermana el manejo de la cuenta bancaria con la que es vinculado como presunto financista del asesinato de Susi Aponte Díaz. El ciudadano venezolano sostiene que las transferencias registradas bajo su nombre fueron realizadas desde un celular que utilizaba Ángela Alexandra Toro, identificada como su media hermana.

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El taxista que trasladó a la joven junto al sicario y otras dos personas desde Huaraz hasta Caraz declaró que ella pagó el viaje, según la información difundida por el medio televisivo. Sin embargo, la investigación del caso revela que el depósito del pago fue registrado a nombre de Ronald Toro Ardila y el trayecto terminó en la ciudad donde ocurrió el crimen.

Toro afirmó ante la Policía que su media hermana, de 18 años, empleaba una de sus cuentas desde hacía tres meses porque su situación migratoria irregular le impedía acceder al servicio bancario. La joven aparece implicada en el caso, de acuerdo con la información periodística.

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Profundizamos en el complejo caso del asesinato de la candidata Susy 'la China Polo' Aponte. Las autoridades siguen la pista de una red criminal que incluye a un financista venezolano y a un sicario herido. La policía custodia al detenido en un hospital de Huaraz mientras las diligencias continúan. | Panamericana

El investigado también señaló que instaló la aplicación bancaria en el teléfono de su hermana y configuró el acceso con los datos de su propia cuenta. Esa decisión dejó sus datos personales asociados a las operaciones, pese a que, según su versión, él no las ejecutaba.

La declaración de Toro sobre las cuentas

En su manifestación policial, el presunto financista se refirió a un movimiento atribuido a sus aplicaciones de pago y afirmó que “dicho movimiento no figura como una operación efectuada directamente desde mi aplicativo Yape o Plin, pero mi media hermana, Ángela Alexandra Toro, era quien tenía acceso y utilizaba el aplicativo instalado en el equipo celular que se encontraba bajo su uso”.

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Sobre su cuenta en el banco Scotiabank, Toro sostuvo que la utilizaba Ángela Alexandra Toro Montezuma para efectuar pagos y recibir transferencias mediante Plin. Según su relato, las operaciones aparecían a su nombre porque él era el titular formal de la cuenta.

El abogado Eduardo Medina, defensor legal de Ronald Toro, sostuvo que los testimonios recogidos no ubican a Ronald Toro en los traslados ni en los pagos vinculados al caso. “Siempre manifiestan que una tercera persona mujer es la que manejaba las cuentas, que hacía los depósitos, que pagaba y demás”, afirmó.

Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila permanecen bajo detención preliminar como investigados por el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo en Áncash, Perú.

La defensa pidió a la Fiscalía que determine la titularidad del número telefónico desde el que se realizaron los Yapes y Plin. Medina señaló que esa identificación permitiría establecer quién usó la línea asociada a las transferencias.

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Pago de 80 soles llevó a la detención de Ronald Toro

Las pericias tecnológicas realizadas por la PNP luego del asesinato de ‘China’ Polo, determinaron que el teléfono del sicario Luis Obispo Díaz fue adquirido antes del ataque gracias a un financiamiento desde Lima por medio de una transferencia realizada a través de una aplicación de pagos digitales.

Ese movimiento permitió a la Policía identificar a Ronald Toro como un el presunto financista y fue intervenido en el distrito limeño de Surco durante la madrugada del domingo 20 de septiembre y trasladado bajo custodia a Caraz.

El reporte indicó que la transferencia ascendió a S/80 y fue enviada a Obispo Díaz para la compra del celular.