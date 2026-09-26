Perú

Indecopi publica proyecto para actualizar las reglas de las asociaciones de consumidores

La propuesta reemplazaría una norma vigente desde hace más de una década y busca agilizar trámites, reforzar el control de recursos públicos y cerrar vacíos detectados durante su aplicación

La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución N.° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.
La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución N.° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano. Foto: Gobierno del Perú
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) puso a disposición un proyecto de directiva que propone modificar las reglas aplicables a las asociaciones de consumidores. La iniciativa comprende aspectos vinculados con su registro, reconocimiento, participación y funcionamiento.

La propuesta fue formalizada mediante la Resolución N.° 000091-2026-PRE/INDECOPI, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano. El documento establece que el proyecto, sus anexos y la exposición de motivos sean difundidos a través de la sede digital de la entidad para recoger comentarios de distintos sectores.

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¿Qué cambios plantea la propuesta?

El proyecto busca reemplazar la Directiva N.° 009-2013-DIR-COD-INDECOPI, norma que se encuentra vigente desde hace más de una década. De acuerdo con la resolución, la actualización responde a los cambios registrados en materia de simplificación administrativa y gobierno digital.

Entre sus objetivos también figura hacer más ágiles los trámites relacionados con el registro de asociaciones de consumidores y la suscripción de convenios de cooperación institucional. La propuesta pretende adecuar estos procedimientos al marco actualmente aplicable y facilitar su desarrollo.

Según la resolución, la modificación busca adecuarse a los avances en simplificación administrativa y gobierno digital.
Según la resolución, la modificación busca adecuarse a los avances en simplificación administrativa y gobierno digital. Foto: Google Maps

La iniciativa también contempla medidas para reforzar los mecanismos de supervisión vinculados con el uso de recursos públicos. A ello se suma la intención de cubrir vacíos normativos que fueron identificados durante la aplicación de las disposiciones actualmente vigentes.

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Indecopi recibirá comentarios durante 15 días

La publicación del proyecto no supone todavía la entrada en vigencia de nuevas reglas. El Indecopi abrió un periodo para que entidades públicas, organizaciones privadas y ciudadanos puedan formular comentarios, aportes y opiniones sobre el contenido de la propuesta.

El plazo establecido es de 15 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la publicación de la resolución. Durante este periodo, los interesados podrán revisar el proyecto de directiva y sus documentos complementarios antes de remitir sus observaciones a la entidad.

¿Cómo presentar aportes al proyecto?

Los comentarios podrán ser enviados mediante la Mesa de Partes Virtual del Indecopi. También existe la posibilidad de presentar los documentos de manera presencial en las oficinas de la institución a nivel nacional.

El proyecto aún no entra en vigencia y queda abierto a comentarios y aportes de entidades públicas, privadas y ciudadanos.
El proyecto aún no entra en vigencia y queda abierto a comentarios y aportes de entidades públicas, privadas y ciudadanos. Foto: Google Maps

Otra alternativa habilitada es el correo electrónico consultaciudadana@indecopi.gob.pe. De esta manera, la entidad busca recibir aportes de diferentes sectores antes de definir el contenido final de la nueva regulación.

La propuesta se enmarca en la revisión de las normas que regulan la relación entre el organismo y las asociaciones de consumidores, particularmente en aspectos administrativos y de cooperación institucional. El proceso de consulta permitirá recoger observaciones sobre las disposiciones planteadas antes de que se determine la versión definitiva de la directiva.

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