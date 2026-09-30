Perú

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Excandidato presidencial afirma que se alejará definitivamente de la agrupación para “votar con conciencia” este domingo 4 de octubre

En una entrevista con Milagros Leiva, el analista político Fernán Altuve anuncia sorpresivamente su renuncia al partido Avanza País, citando conflictos internos y su deseo de votar con libertad por Carlos Bruce en las próximas elecciones.
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El abogado y excongresista Fernán Altuve anunció que presentará hoy miércoles 30 de setiembre su renuncia a Avanza País para poder votar por Carlos Bruce en las elecciones municipales de Lima del domingo 4 de octubre, en medio de una crisis interna que enfrenta al partido a días de los comicios. Altuve, quien integraba las filas de la agrupación desde 2024 e incluso fue parte de la plancha presidencial, aseguró que la decisión responde al conflicto que atraviesa el partido y a su intención de “votar con conciencia”.

“Voy a renunciar para poder votar por Carlos Bruce, porque como hay un lío en Avanza País y todo lo demás, prefiero votar con mi conciencia y para eso voy a presentar mi renuncia al partido. Hay mucho conflicto interno, se están sacando los ojos”, declaró Altuve en entrevista con Panamericana.

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La salida de Altuve se produce después de que el Comité Ejecutivo Nacional de Avanza País iniciara un proceso de expulsión contra Armando Barrantes, exsecretario nacional de la organización luego de que se difundiera un video en el que este aseguraba, según la versión del partido, de manera falsa, que la agrupación respaldaba la candidadatura del postulante de Somos Perú, en lugar de apoyar a Francis Allison.

Composición de tres fotografías de Fernán Altuve, Carlos Bruce y Francis Allison de traje, dos de ellos frente a un micrófono
Los políticos peruanos Fernán Altuve, Carlos Bruce y Francis Allison figuran en una composición de retratos individuales con traje y corbata.

Ante la polémica, Allison acusó públicamente a Bruce de haber “contratado” a Barrantes con el propósito de confundir al electorado. La denuncia fue respaldada por el presidente del partido, Aldo Borrero, y el secretario general, Luis Flores, quienes ratificaron el apoyo al saliente alcalde de Magdalena.

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Fernán Altuve, sin embargo, cuestionó ese respaldo y sostuvo que existe un doble estándar en el manejo de las tensiones internas. “Salvador Heresi fue el que dijo que había que votar cruzado y ha generado un lío dentro del partido. Y a él no le llaman la atención y le llaman la atención a los dirigentes que han dicho lo mismo”, afirmó.

El excongresista sostuvo, además, que el respaldo interno hacia Francis Allison no se refleja entre las bases del partido. “Las bases con las que yo hablo de Avanza País van a votar por ‘Techito’, no van a votar por Allison”, señaló.

Comunicado oficial impreso con el logotipo de Avanza País, seis puntos numerados en texto negro sobre fondo blanco y un código QR
El Comité Ejecutivo Nacional de Avanza País aclara en Perú su respaldo a Francis Allison para la Municipalidad de Lima e inicia el proceso de expulsión de un miembro del partido.

Niega sumarse a equipo de Carlos Bruce

Por otro lado, Fernán Altuve aclaró que su salida de Avanza País no implica una adhesión formal al equipo de campaña de Carlos Bruce. “Sigo independiente, pero voy a estar más tranquilo votando con libertad”, precisó.

El excongresista remarcó que su decisión responde a un cuestionamiento de fondo sobre el sistema de partidos. “No hay derecho a que te tengas que inscribir en un partido para hacer política, pero bueno, es lo que manda hoy día la ley”, sostuvo, y añadió que le genera pesar el “maltrato” que, según dijo, reciben quienes dentro del partido expresan una posición distinta a la oficial.

López Aliaga, Bruce o Allison

Las encuestas más recientes ubican a Allison en una disputa cerrada por el tercer lugar en la carrera por la alcaldía de Lima. Según el último sondeo público de Ipsos, el candidato de Avanza País obtiene el 13% de la intención de voto, por detrás de Bruce, con el 14%, y de Rafael López Aliaga, que lidera con el 25%.

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