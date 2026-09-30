Criminalidad aumenta en Perú: MP reporta crecimiento de 33,8% en casos de extorsión desde 2022

Brenda Belleza, del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, presenta un preocupante informe sobre el aumento de la delincuencia en Perú. Delitos como la extorsión, el sicariato, el robo y el homicidio calificado muestran un crecimiento alarmante, especialmente en zonas como Lima Centro, Callao y Ventanilla | Exitosa Noticias

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El delito de extorsión registra un crecimiento significativamente mayor al del conjunto de delitos denunciados en el país desde 2022, de acuerdo con una medición del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Brenda Belleza, gerente de dicha institución, señaló que mientras la tasa general de crecimiento de los delitos es de 3,1%, la extorsión alcanza un incremento de 33,8% a nivel nacional.

La funcionaria explicó en Exitosa Noticias que el aumento ha sido identificado en distintas zonas del país, aunque existen sectores donde el comportamiento es más pronunciado. Entre ellos mencionó Lima Centro, Callao y Lima Noroeste, además de Ventanilla, donde la tasa de crecimiento de las denuncias por extorsión supera el 100%.

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Extorsión creció 33,8% desde 2022

Durante una entrevista, Brenda Belleza precisó que el Observatorio de Criminalidad viene realizando esta medición desde 2022 y que, a partir de los datos recopilados, se ha advertido un crecimiento de determinados delitos a nivel nacional.

“Hay que señalar que, a lo largo de estos últimos años, efectivamente se ha visto un incremento del número de delitos denunciados a nivel nacional”, declaró.

Dentro de los delitos que muestran un aumento se encuentran aquellos contra la vida y el cuerpo de la salud, como el sicariato y los homicidios calificados. En el caso de los delitos contra el patrimonio, la representante del Ministerio Público mencionó el robo, hurto, robo agravado y hurto agravado.

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Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

Sin embargo, destacó el comportamiento particular de la extorsión. Según la medición presentada, la tasa de crecimiento de este delito llega a 33,8%, frente al 3,1% correspondiente al crecimiento general de los delitos analizados.

Belleza aclaró que el periodo considerado para esta medición comprende desde 2022 en adelante y que los resultados corresponden al ámbito nacional.

Ventanilla registra un incremento superior al 100%

El crecimiento no se presenta de la misma manera en todas las zonas. La gerente del Observatorio de Criminalidad señaló que existen sectores donde el aumento de determinados delitos es considerablemente mayor.

Entre las áreas mencionadas se encuentran Lima Centro, Callao y Lima Noroeste. También hizo referencia específica a Ventanilla, donde identificó un incremento importante en varios tipos penales.

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En el caso de la extorsión, indicó que en esta zona la tasa de crecimiento es superior al 100%.

“En el tema de extorsión, por ejemplo, su tasa de crecimiento es mayor a cien por ciento”, sostuvo durante la entrevista.

Concytec financiará proyectos de investigación para combatir la criminalidad violenta en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

La funcionaria señaló que el Ministerio Público realiza un seguimiento de las zonas donde se observa un incremento significativo de los delitos, con el objetivo de contar con información que permita orientar las acciones dentro del sistema de justicia.

Ministerio Público trabaja con la Policía contra la extorsión

Ante el aumento de las denuncias, Belleza explicó que el Ministerio Público desarrolla acciones coordinadas con otras instituciones que forman parte del sistema de justicia, entre ellas la Policía Nacional del Perú.

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La representante del Observatorio de Criminalidad mencionó los operativos conjuntos que se realizan con las fiscalías especializadas en criminalidad organizada como parte de las acciones frente a este tipo de delitos.

Además, señaló que existe un sistema especial destinado a la protección de víctimas y testigos que participan en las investigaciones relacionadas con criminalidad organizada.

Víctimas y testigos abandonan procesos por temor a represalias

Uno de los problemas identificados por el Ministerio Público es que algunas víctimas y testigos que inicialmente colaboran con una investigación posteriormente deciden no continuar con el proceso.

Según explicó Belleza, esta situación está relacionada principalmente con el temor a sufrir represalias por parte de quienes son investigados.

“Muchos de los testigos y las víctimas deciden no continuar con el proceso porque tienen temor a sufrir represalias”, afirmó.

Durante la entrevista también se le consultó por las versiones sobre una eventual filtración de información de las víctimas durante las investigaciones. La funcionaria indicó que este tipo de circunstancias debe ser evaluado dentro de cada proceso y precisó que las investigaciones pasan por diferentes instancias.

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Ante ello, destacó la existencia de mecanismos destinados a proteger la identidad de las víctimas y testigos, con el propósito de que puedan continuar colaborando con las autoridades sin quedar expuestos.

Belleza sostuvo que estos sistemas buscan brindar protección a las personas que participan en las investigaciones y permitir que los procesos puedan avanzar pese a los riesgos asociados a este tipo de delitos.