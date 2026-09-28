Perú

BTS llega a Lima: Ticketmaster pidió respetar horarios y rutas para evitar aglomeraciones en San Marcos

El público deberá acudir al recinto universitario de acuerdo con su tipo de boleto, mientras la organización estableció circuitos de salida hacia las principales avenidas cercanas

Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre
Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ticketmaster difundió un plan de horarios, accesos, salidas y rutas alternas para los tres conciertos de BTS en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La organización pidió al público revisar el sector indicado en cada entrada y respetar los turnos de ingreso establecidos para reducir las concentraciones de personas en los alrededores del recinto.

La información fue publicada a pocos días de la cancelación de la segunda presentación de Robbie Williams en la Costa Verde, luego de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura de Arena 1 Park. En ese caso, la comuna informó que detectó problemas en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

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Para las fechas de BTS, la empresa de venta de entradas difundió mapas con las puertas asignadas para cada zona, el circuito de salida y las vías disponibles en el entorno del estadio. El espectáculo está previsto para las 20:00 en las tres jornadas.

El ingreso tendrá horarios diferenciados para campo y tribunas

El primer horario corresponde a quienes tengan acceso al soundcheck. El registro para ese grupo estará habilitado hasta las 14:00, de acuerdo con el material publicado por Ticketmaster Perú.

El público de campo podrá ingresar desde las 16:00. Una hora después, a las 17:00, comenzará el acceso a las tribunas. La organización aclaró que todos los asientos de estas zonas son numerados y pidió a los asistentes con entradas para tribuna que eviten llegar antes de las 16:00.

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Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos
Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

El show de BTS comenzará a las 20:00, aunque la empresa precisó que los horarios pueden variar por motivos de fuerza mayor. La indicación busca distribuir la llegada de los asistentes durante la tarde y evitar que todas las personas se concentren en las inmediaciones del estadio a la misma hora.

El recinto se ubica en la avenida Universitaria, en el Cercado de Lima, y cuenta con accesos desde distintos puntos. Los mapas publicados establecen recorridos diferenciados para quienes acudan a las zonas de campo y para quienes tengan localidades en Occidente, Norte y Sur.

La organización recomendó que cada asistente identifique con anticipación la puerta que le corresponde, según el sector señalado en su boleto. Esa revisión previa permitirá que el ingreso se realice por los accesos habilitados y que el público no tenga que desplazarse entre las distintas entradas del recinto.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Las puertas de ingreso estarán distribuidas por sectores

Quienes tengan entradas para Campo A deberán llegar a la puerta 1, cuyo acceso se encuentra por la avenida Venezuela. Para Campo C se habilitará la puerta 3, a la que se llega desde la avenida Universitaria.

El público de Campo B deberá utilizar la puerta 8, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial.

En el caso de las tribunas, los asistentes deberán ingresar por las puertas 5 y 6, ubicadas en el sector de la avenida Amézaga. Los gráficos de la organización incluyen las indicaciones para las zonas de Occidente, Norte y Sur.

Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos
Rutas alternas para el concierto de BTS en San Marcos

La distribución de puertas separa los flujos de ingreso de campo y tribunas, una medida que forma parte del esquema anunciado para las tres fechas del grupo surcoreano. El plan también contempla recomendaciones para quienes se desplacen desde distintos distritos de Lima hacia el estadio.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

El mapa de rutas alternas identifica trayectos con circulación de este a oeste y de oeste a este, además de un tramo con cierre de vía. La empresa sugirió que los asistentes definan su desplazamiento antes de salir de casa y consulten las rutas disponibles alrededor del recinto.

Las salidas habilitadas conectarán con cinco avenidas

Al término de cada concierto, el público podrá abandonar el Estadio San Marcos por las puertas 1, 3, 5 y 8. Las rutas señaladas conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

El mapa de salida contempla recorridos distintos según la puerta utilizada. La puerta 1 conduce hacia el sector de la avenida Venezuela; la puerta 3 conecta con la avenida Universitaria y la avenida Ramón Herrera. Desde la puerta 5, el público podrá dirigirse hacia Amézaga, mientras que la puerta 8 permitirá la salida por el lado de Óscar R. Benavides.

Piden respetar horarios para evitar aglomeraciones

Con el fin de evitar deficiencias en las vías de evacuación y desorden en la desconcentración, Ticketmaster y la productora pidieron seguir con rigurosidad los horarios. Es por ello que puso a disposición del público los mapas de ingreso, salida y rutas alternas antes de los conciertos.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

La organización también recordó que los asistentes deben cumplir las indicaciones del personal de producción, seguridad y Policía durante las jornadas. El acceso se realizará de acuerdo con la puerta y el horario asignados a cada tipo de entrada.

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos
Recomendaciones para el concierto de BTS en San Marcos
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