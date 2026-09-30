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Oslimg Mora y una actuación sobresaliente ante México: Perú encontró una nueva carta para el mediocampo

En su primer partido como titular con la ‘bicolor’, el volante de Sport Boys tuvo un buen rendimiento y demostró que puede convertirse en una alternativa importante para Mano Menezes en este nuevo proceso

Oslimg Mora fue uno de los jugadores más destacados de Perú en el empate ante México.
Oslimg Mora fue uno de los jugadores más destacados de la selección peruana en el empate ante México. Crédito: FPF
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Oslimg Mora afrontó ante México una oportunidad que había esperado durante sus anteriores convocatorias con la selección peruana. Por primera vez, el volante de Sport Boys fue titular con la ‘bicolor’ y respondió a la confianza de Mano Menezes con una actuación que dejó buenas sensaciones y una noticia bastante positiva en el empate 1-1 disputado en Nueva Jersey.

El contexto no era sencillo. Perú llegaba después de una dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos y necesitaba mostrar una reacción en su segundo compromiso de esta gira por Norteamérica. En ese escenario, Mora volvió a desempeñarse como volante central, posición que viene ocupando con los ‘rosados’ y que representa una nueva etapa dentro de su carrera.

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Ante México, el mediocampista tuvo por primera vez la posibilidad de iniciar un partido con la selección. En sus tres apariciones de años anteriores, dos de ellas en amistosos, había acumulado menos de 45 minutos (medio tiempo) entre todas, por lo que su presencia desde el arranque significó un paso importante en su proceso con la ‘bicolor’.

Su participación en esta fecha FIFA había comenzado ante Estados Unidos, cuando ingresó durante los últimos minutos del partido. Sin embargo, su desempeño en los entrenamientos y las necesidades del equipo llevaron a Menezes a confiar en él para el duelo frente a México. Esta vez, el técnico brasileño lo colocó desde el inicio y le dio la responsabilidad de ocupar una zona clave del mediocampo.

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Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Mora respondió a esa confianza con un partido de mucho despliegue. Permaneció en el campo durante los 90 minutos, sostuvo el ritmo hasta el final y colaboró tanto en las labores defensivas como en la circulación del balón. Su recorrido por la cancha fue uno de los aspectos que más destacó dentro de la actuación peruana.

La camiseta de la selección no pareció pesarle. Desde los primeros minutos mostró intensidad para presionar, personalidad para ofrecerse como opción de pase y disposición para retroceder cuando el equipo necesitó defender. En una noche en la que Perú buscaba recuperar sensaciones después del golpe sufrido ante Estados Unidos, el mediocampista de Sport Boys dejó una imagen positiva.

Los números de Mora ante México

Su rendimiento también quedó reflejado en las estadísticas. De acuerdo con Sofascore, Mora registró un 91% de pases precisos y completó dos de sus tres intentos de pase largo, números que evidencian su aporte en la circulación del balón.

Pero su trabajo no se limitó a la distribución. El volante también respondió cuando Perú tuvo que replegarse y defender. Sumó cuatro contribuciones defensivas, una intercepción, dos despejes y nueve recuperaciones de balón.

Oslimg Mora jugó su primer partido como titular con las selección peruana. Crédito: FPF
Oslimg Mora jugó su primer partido como titular con las selección peruana. Crédito: FPF

Esos registros permiten entender el desgaste que realizó durante el compromiso. Mora estuvo involucrado en distintas zonas del campo, combinando su capacidad para jugar con la pelota con una importante participación en tareas defensivas.

Una nueva carta para Menezes

La actuación ante México llega en un momento particular para Mora. Su reconversión de futbolista de banda a volante central le permitió regresar a la selección con un perfil diferente y, ahora, demostrar que puede desempeñarse en una zona en la que Perú busca encontrar variantes.

Después del empate, Menezes destacó precisamente la aparición de nuevos nombres dentro de su plantel. “Estoy muy contento porque encontramos a tres jugadores importantes que formarán parte del grupo de Perú, probablemente para jugar las Eliminatorias más adelante”, señaló el DT en conferencia de prensa.

El técnico no identificó públicamente a esos tres futbolistas, por lo que no corresponde asegurar que Mora sea uno de ellos. Sin embargo, su titularidad ante México, los 90 minutos disputados y el rendimiento mostrado lo colocan como uno de los nombres que dejó una impresión positiva en esta segunda presentación.

Oslimg Mora destacó en el choque ante México en Nueva Jersey.
Oslimg Mora destacó en el choque ante México en Nueva Jersey. Crédito: FPF

El futbolista de Sport Boys, además, respondió en un escenario exigente y después de un golpe como el 4-1 ante Estados Unidos. Su despliegue, capacidad para recuperar balones y precisión para asociarse le permitieron cumplir con las funciones que recibió en el centro del campo y dejar una imagen positiva en una posición que viene asumiendo cada vez con mayor naturalidad.

Ahora tendrá que sostener ese nivel en los siguientes partidos y continuar ganando espacio en el proceso de Menezes. Pero, después de lo mostrado ante México, Perú puede haber encontrado en Oslimg Mora un nuevo recurso para su mediocampo.

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