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“El tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras empate ante Perú en amistoso FIFA

La igualdad contra la ‘bicolor’ generó una gran repercusión en los medios ‘aztecas’, que se mostraron sorprendidos por el resultado y la labor del técnico Rafael Márquez

“Empate ante el tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras amistoso con Perú. - créditos: Imago7
“Empate ante el tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras amistoso con Perú. - créditos: Imago7
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La selección peruana se recompuso de la sufrida derrota ante Estados Unidos y el martes 29 de setiembre empató con México en un amistoso disputado en Nueva Jersey. La ‘bicolor’ mostró una notable mejoría en su funcionamiento, con una respuesta competitiva que contrastó con su presentación anterior.

El encuentro tuvo a un combinado patrio que abrió el marcador por intermedio de Jairo Vélez, mientras que los ‘aztecas’ alcanzaron la igualdad a través de un cabezazo de Víctor Guzmán luego de una falla defensiva de los sudamericanos.

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Los portales mexicanos coincidieron en que el equipo dirigido por Rafael Márquez no logró imponer una superioridad clara y apuntaron a la falta de cohesión de una formación con numerosos cambios y a la ausencia de triunfos en los primeros compromisos de su nuevo entrenador.

Fue un empate 1-1 con nuevo gol de Jairo Vélez en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Récord

El diario deportivo Récord informó que México tuvo que remontar para empatar frente a Perú. La publicación remarcó que Rafael Márquez todavía no logró su primera victoria al mando de los ‘aztecas’.

“México se mostró con algunas deficiencias, pues la falta de experiencia y conocimiento de sus jugadores colectivamente fueron evidentes. Mateo Chávez apareció como el futbolista con más intención y profundidad para atacar y hacerle daño al rival”, indicó.

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Rafael Márquez fue criticado tras el empate de México ante Perú. - captura: Récord
Rafael Márquez fue criticado tras el empate de México ante Perú. - captura: Récord

Mediotiempo

Mediotiempo calificó el resultado como otro empate que dejó a México sin la victoria esperada. El portal recordó que el equipo también había tenido que reaccionar en su presentación anterior ante Colombia. “A México solo le alcanzó para empatar con Perú. El Tricolor vino de atrás como contra Colombia y tuvo que conformarse con otro empate”, precisó.

Además, este medio consideró que el seleccionado mexicano afrontará una exigencia mayor en el siguiente partido de la gira, frente a Estados Unidos. “El proceso de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional de México va en un arranque lento, la victoria se le ha negado en sus primeros dos compromisos y es que ahora contra Perú solo le alcanzó para empatar 1-1 y ahora viene la prueba más complicada de la gira que es Estados Unidos”, acotó.

Mediotiempo sobre el empate de México ante Perú en Nueva Jersey.
Mediotiempo sobre el empate de México ante Perú en Nueva Jersey.

El Universal

El diario El Universal resumió su evaluación en la continuidad de la racha sin victorias de Rafael Márquez. La publicación indicó que México no pudo superar a la ‘blanquirroja’ en el amistoso.

“México empata con Perú; Rafael Márquez sigue sin conocer la victoria. El equipo mexicano no pudo ante la representación peruana”, publicó.

La reacción de El Universal sobre el empate de México ante Perú.
La reacción de El Universal sobre el empate de México ante Perú.

FOX Sports

FOX Sports señaló que México mantuvo su condición de invicto, aunque sostuvo que el equipo debía ofrecer una actuación superior frente a Perú. El portal definió al conjunto utilizado por Rafael Márquez como una formación experimental.

México sigue invicto, pero se esperaba mucho más ante Perú. El Tri experimental no se vio bien en el segundo partido de Rafa Márquez”, indicó.

La publicación añadió una valoración crítica sobre el rival al mencionar la ubicación de la ‘bicolor’ en Conmebol. “De todas maneras, por la alineación que envió el entrenador para el partido contra Perú, pareciera que estaba presupuestado no ganar este encuentro frente al tercer peor equipo del CONMEBOL”, sostuvo.

La reacción de FOX Sports a la igualdad de Perú ante México en Nueva Jersey.
La reacción de FOX Sports a la igualdad de Perú ante México en Nueva Jersey.

La Afición

El diario La Afición afirmó que México no pudo pasar del empate en el segundo partido de Rafael Márquez al frente del seleccionado. La publicación señaló que la victoria sigue pendiente para el entrenador del ‘tri’.

Según el portal web, el experimento permitió advertir que algunos integrantes del plantel ‘azteca’ todavía no están preparados para pelear por un lugar entre los inicialistas.

“Contra Perú el estratega mexicano decidió hacer todo un experimento cambiando a los 11 que iniciaron contra Colombia para así poder ver a la mayoría de los jugadores disponibles y de inmediato se notó que algunos todavía no están listos para competir por la titularidad”, agregó.

El cuestionamiento de La Afición a Rafael Márquez por empate de México ante Perú.
El cuestionamiento de La Afición a Rafael Márquez por empate de México ante Perú.

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