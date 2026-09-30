Gian Piero Díaz descarta ser el conductor de la nueva temporada de ‘Combate’: “Es importante quemar etapas”

El conductor Gian Piero Díaz aclara su postura sobre la nueva temporada del programa de televisión Combate.

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Gian Piero Díaz descartó que vaya a asumir la conducción de la nueva temporada de ‘Combate’, programa que prepara su regreso a la pantalla de ATV. El exrostro del reality afirmó que mantiene un vínculo afectivo con el formato, aunque considera que su etapa al frente del espacio ya terminó.

En declaraciones recogidas por Trome, Díaz sostuvo que su relación con el programa permanece intacta por los años que formó parte de la conducción y por la conexión que tuvo con sus seguidores. Aun así, remarcó que el retorno del reality debe dar espacio a otras figuras de televisión.

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“Con todo el cariño que le tengo al formato y al público de ‘Combate’, siento que en la vida es importante quemar etapas. ‘Combate’ ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida”, manifestó el conductor.

El regreso de Combate, el reality pionero que marcó a una generación, vuelve a la televisión peruana

El presentador señaló que, a su juicio, la nueva producción tendría que apostar por rostros de otra generación. “Le tengo un cariño enorme, pero también es importante que esta nueva generación pueda hacerse cargo y hay chicos con mucho talento que pueden ser los conductores”, precisó.

Díaz también confirmó que ha conversado con Marisol Crousillat, productora vinculada al regreso del programa. Sin embargo, aclaró que esas conversaciones no estuvieron orientadas a una propuesta para retomar el puesto que ocupó durante varios años.

“He conversado con Marisol, estoy dispuesto a colaborar en lo que necesite, pero como una especie de asesor. Con Marisol tengo una comunicación constante, pero no me ha hecho la propuesta por lo mismo que me conoce y sabe cómo pienso. Ella respeta mucho eso”, indicó el exconductor de ‘Combate’.

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Consultado por la posibilidad de que María Pía Copello y Mario Hart integren la conducción de la nueva etapa, Gian Piero Díaz expresó una opinión favorable. “Bien. Me encanta. Además, ellos lo están haciendo bien en el streaming”, respondió.

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz condujeron juntos 'Combate' por más de ocho años. Tras ello, cada uno condujo por su lado 'Esto es Guerra'.

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting de Combate

Mientras se mantiene la expectativa por los conductores y el elenco, varios exintegrantes de ‘Combate’ fueron vistos en las instalaciones de ATV durante el casting para la nueva temporada. Entre ellos estuvieron Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba.

Videos y fotografías de los excombatientes circularon en redes sociales tras la convocatoria, que reunió a cientos de jóvenes interesados en incorporarse a la nueva generación del reality. Las imágenes mostraron a las figuras televisivas dentro del canal, donde se realizó el proceso de selección.

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Hasta el momento, la producción no confirmó qué función tendrán los exintegrantes del programa. No se conoce si podrían participar como parte de la conducción, integrar un jurado, asumir tareas vinculadas a la preparación de los participantes o sumarse a alguna dinámica de la temporada de ‘Combate’.

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate

Marisol Crousillat compartió además fotografías junto a algunos excombatientes y miembros del equipo de producción. Las publicaciones incrementaron las versiones sobre una eventual presencia de antiguas figuras en el retorno del formato, aunque no hubo anuncios oficiales sobre contrataciones.

El casting se realizó el sábado 12 de septiembre en la sede de ATV. Según se difundió, cientos de personas llegaron desde la madrugada para intentar acceder a una oportunidad en el reality, que volverá a reunir competidores identificados con los equipos rojo y verde.

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“La verdad es que estoy convocando a las personas que han tenido un vínculo directo con ‘Combate’, pero no cierro las puertas a nadie, así que podrías recibir esa llamada”, expresó Crousillat al ser consultada sobre una posible convocatoria a figuras que estuvieron relacionadas con el programa.