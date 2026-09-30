Tula Rodríguez emocionada tras reunirse con su expareja de hace 10 años: ¿Qué dijo sobre retomar su relación?

Tula Rodríguez contó que se reunió con su expareja, quien estuvo de visita en Perú, junto a un grupo de amigos.

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Tula Rodríguez reveló que volvió a reunirse con Gino Barbieri, su expareja de hace más de 10 años, durante una visita del productor a Perú. La conductora contó que compartieron una salida con amigos antes de que él regresara a Estados Unidos y dejó claro que el vínculo actual es cordial.

La presentadora de Mande quien mande habló del encuentro en declaraciones para América espectáculos. Según relató, Babieri pasó unos días en el país, aunque sus respectivas actividades complicaron la posibilidad de coordinar una reunión desde el inicio.

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Finalmente, lograron verse poco antes del viaje del productor. Rodríguez explicó que no estuvieron solos, ya que la cita incluyó a otros integrantes de su grupo de amistades. “Hemos hecho un grupazo, la hemos pasado delicioso”, comentó al recordar el momento.

La conductora señaló que aprovechó una de las últimas oportunidades para encontrarse con Babieri antes de su retorno a Estados Unidos. La reunión despertó comentarios por la relación sentimental que ambos mantuvieron años atrás, aunque ella descartó que existiera una intención distinta a la de compartir entre amigos.

La conductora aseguró que las exparejas pueden mantener un trato cordial

Para Tula Rodríguez, los reencuentros con personas que formaron parte de una etapa relevante de su vida no representan un problema. La figura televisiva sostuvo que las relaciones dejan experiencias y aprendizajes, incluso cuando no se mantienen en el tiempo.

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“Las personas que pasan por tu vida, te dejan un aprendizaje”, declaró. Con esa reflexión, explicó que prefiere conservar una relación respetuosa con quienes fueron sus parejas, siempre que las circunstancias lo permitan.

Tula Rodríguez fue esposa de Javier Carmona, empresario que murió en 2020.

Rodríguez remarcó que no tendría inconvenientes en saludar a antiguos compañeros sentimentales si se cruzara con ellos. “Todas las personas que han pasado por mi vida, si las veo, las saludo sin ningún problema”, manifestó.

Sus palabras buscaron despejar las especulaciones que surgieron tras conocerse la reunión con Babieri. La conductora planteó que el afecto o el respeto por una persona del pasado no implica, necesariamente, la posibilidad de reabrir un vínculo amoroso.

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Gino Barbieri vive en Estados Unidos y estuvo de visita en Perú

Gino Barbieri reside actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con lo relatado por la conductora. Su estadía en Perú fue breve y coincidió con la agenda laboral de Rodríguez, lo que redujo las opciones para que ambos pudieran reunirse.

La presentadora explicó que, pese a esos obstáculos, consiguieron coordinar una salida antes de que el productor dejara el país. El encuentro se realizó en un contexto grupal y no como una cita privada.

La figura de televisión no precisó cuánto tiempo compartieron ni difundió más detalles sobre el lugar de la reunión. Sí destacó que el ambiente fue distendido y que disfrutó de la presencia de sus amistades.

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El reencuentro ocurrió más de una década después de la relación que ambos mantuvieron. Esa distancia temporal fue uno de los factores que llevó a que el episodio llamara la atención entre los seguidores de la conductora.

Gino Barbieri fue pareja de Tula Rodríguez antes de conocer al padre de su hija.

Tula Rodríguez negó una reconciliación con su expareja

Ante la consulta sobre una eventual reconciliación, Tula Rodríguez respondió de forma categórica. La conductora afirmó que ni ella ni Babieri contemplan volver a ser pareja, debido a que ambos tienen proyectos y caminos propios.

“Cero, ni él conmigo ni yo con él. Él está haciendo su vida y yo la mía”, indicó. Con esa frase, rechazó que la reunión pueda interpretarse como un acercamiento sentimental.

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Rodríguez sostuvo que el hecho de conversar o reunirse con una expareja no cambia la situación personal de cada uno. Su posición fue que ambos pueden coincidir, compartir con amigos y recordar una etapa pasada sin que ello suponga una reconciliación.