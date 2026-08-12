¿Riesgo de desabastecimiento de agua en Lima y Callao por El Niño? Sedapal responde ante esto

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

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La llegada de un fuerte fenómeno El Niño, previsto para alcanzar su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, ha encendido las alertas en diversos sectores de Perú. Frente a la inquietud sobre el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao, la empresa estatal Sedapal aseguró la continuidad del servicio a pesar de los desafíos climáticos que se avecinan, según informó la agencia Andina.

Sedapal informó que ejecuta un plan de prevención y refuerzo de la infraestructura hidráulica, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua potable durante el evento climático. Más de 12 millones 500 mil soles fueron destinados a estas labores, que se extenderán hasta octubre de 2026.

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Entre las acciones prioritarias, la compañía destacó la descolmatación del río Rímac. Estas tareas, realizadas con maquinaria pesada, buscan retirar sedimentos y residuos acumulados en el cauce para optimizar el flujo de agua y proteger la infraestructura de captación. Según explicó la agencia Andina, esta labor reduce los riesgos de desbordes y asegura que las plantas de tratamiento continúen operando sin interrupciones.

Vecinos denuncian presencia de aguas negras y espuma en el Río Rímac. (Foto: RPP)

Además, Sedapal implementó un proceso de infiltración artificial mediante 60 pantallas instaladas a lo largo de 6 kilómetros del río Rímac. Esta infraestructura contribuye a la recarga del acuífero y permite incrementar la disponibilidad de agua subterránea, recurso esencial para abastecer a la población durante los periodos de menor caudal.

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Monitoreo permanente

El plan preventivo de Sedapal incluye la revisión de la operatividad de su batería de pozos, con el fin de garantizar que estos sistemas estén listos para entrar en funcionamiento si el caudal superficial disminuye. La empresa mantiene un monitoreo constante de sus infraestructuras y sostiene la coordinación con otras entidades estatales para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia vinculada al suministro de agua.

En palabras atribuidas a la compañía y recogidas por la agencia Andina, Sedapal reafirmó su compromiso de trabajar de manera preventiva para proteger la infraestructura de saneamiento y brindar un servicio continuo, seguro y de calidad a las familias de Lima y Callao.

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El río Rímac en Lima, Perú, muestra su caudal oscuro y turbio entre rocas, lo que indica la contaminación del agua en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo internacional

La preocupación por el impacto de El Niño no solo se limita al abastecimiento de agua. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno alcanzará su mayor fuerza en el periodo señalado, lo que llevó al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú a activar un despliegue multisectorial.

Nueve agencias internacionales coordinan con el Estado peruano para anticipar acciones de prevención y respuesta, principalmente en las regiones de mayor exposición, aunque Lima y Callao también figuran en la estrategia ante posibles emergencias urbanas.

La coordinadora residente del sistema onusiano, Rossana Dudziak, afirmó: “El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana”. De acuerdo con la información facilitada por la OMM, las agencias movilizan recursos técnicos y humanos, y se enfocan en la protección de las poblaciones más vulnerables.

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Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Ayuda humanitaria

El plan de acción contempla el traslado anticipado de bienes humanitarios y el fortalecimiento de los servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) entregó 45 toneladas de ayuda humanitaria al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), incluyendo módulos de vivienda temporal y tiendas familiares para atender aproximadamente a 20.000 personas. Una parte de estos recursos ya fue utilizada en emergencias recientes, mientras que otra permanece disponible para ser activada según la evolución del fenómeno.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) fortalece la formación de personal sanitario en estrategias de alerta temprana y detección de brotes asociados a inundaciones. Esta agencia también gestiona la planificación y distribución anticipada de insumos críticos, garantizando la capacidad de respuesta de la red de laboratorios y la movilización de equipos médicos en caso de necesidad.

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Seguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) contempla la asistencia a miles de familias a través de kits de alimentos y transferencias monetarias, además de fortalecer las capacidades estatales en la gestión de emergencias.

Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: Radio Victoria)

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya la recuperación de los medios de vida de familias rurales afectadas, especialmente en Piura y Lambayeque, mediante la entrega de insumos agropecuarios y asistencia técnica.

Las agencias internacionales también coordinan acciones para proteger a comunidades migrantes y reforzar servicios de salud reproductiva en las zonas de mayor riesgo. Estos esfuerzos conjuntos buscan asegurar que la infraestructura crítica, incluyendo el abastecimiento de agua en áreas urbanas, permanezca operativa durante el periodo de máxima intensidad de El Niño.

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Coordinación y vigilancia

Autoridades nacionales y organismos internacionales mantienen la vigilancia y evaluación permanente del fenómeno climático. Sedapal, por su parte, reiteró que continuará con el monitoreo y refuerzo de sus sistemas, así como con la coordinación interinstitucional para actuar ante cualquier eventualidad. La empresa subrayó su objetivo de garantizar el acceso a agua potable de calidad a los habitantes de Lima y Callao durante el fenómeno.