Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Riesgo de desabastecimiento de agua en Lima y Callao por El Niño? Sedapal responde ante esto

La empresa estatal afirmó que mantendrá el servicio pese al episodio climático previsto para su mayor intensidad entre agosto y octubre de 2026, mientras refuerza sistemas hidráulicos y coordina respuestas con otras entidades

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)
Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)
Guardar

La llegada de un fuerte fenómeno El Niño, previsto para alcanzar su máxima intensidad entre agosto y octubre de 2026, ha encendido las alertas en diversos sectores de Perú. Frente a la inquietud sobre el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao, la empresa estatal Sedapal aseguró la continuidad del servicio a pesar de los desafíos climáticos que se avecinan, según informó la agencia Andina.

Sedapal informó que ejecuta un plan de prevención y refuerzo de la infraestructura hidráulica, cuyo objetivo es garantizar el suministro de agua potable durante el evento climático. Más de 12 millones 500 mil soles fueron destinados a estas labores, que se extenderán hasta octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Entre las acciones prioritarias, la compañía destacó la descolmatación del río Rímac. Estas tareas, realizadas con maquinaria pesada, buscan retirar sedimentos y residuos acumulados en el cauce para optimizar el flujo de agua y proteger la infraestructura de captación. Según explicó la agencia Andina, esta labor reduce los riesgos de desbordes y asegura que las plantas de tratamiento continúen operando sin interrupciones.

Vecinos denuncian presencia de aguas negras y espuma en el Río Rímac. (Foto: RPP)
Vecinos denuncian presencia de aguas negras y espuma en el Río Rímac. (Foto: RPP)

Además, Sedapal implementó un proceso de infiltración artificial mediante 60 pantallas instaladas a lo largo de 6 kilómetros del río Rímac. Esta infraestructura contribuye a la recarga del acuífero y permite incrementar la disponibilidad de agua subterránea, recurso esencial para abastecer a la población durante los periodos de menor caudal.

PUBLICIDAD

Monitoreo permanente

El plan preventivo de Sedapal incluye la revisión de la operatividad de su batería de pozos, con el fin de garantizar que estos sistemas estén listos para entrar en funcionamiento si el caudal superficial disminuye. La empresa mantiene un monitoreo constante de sus infraestructuras y sostiene la coordinación con otras entidades estatales para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia vinculada al suministro de agua.

En palabras atribuidas a la compañía y recogidas por la agencia Andina, Sedapal reafirmó su compromiso de trabajar de manera preventiva para proteger la infraestructura de saneamiento y brindar un servicio continuo, seguro y de calidad a las familias de Lima y Callao.

El río Rímac presenta agua oscura y turbia con espuma, rocas, una botella de plástico y basura. Al fondo se ve un puente y edificios.
El río Rímac en Lima, Perú, muestra su caudal oscuro y turbio entre rocas, lo que indica la contaminación del agua en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo internacional

La preocupación por el impacto de El Niño no solo se limita al abastecimiento de agua. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno alcanzará su mayor fuerza en el periodo señalado, lo que llevó al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú a activar un despliegue multisectorial.

Nueve agencias internacionales coordinan con el Estado peruano para anticipar acciones de prevención y respuesta, principalmente en las regiones de mayor exposición, aunque Lima y Callao también figuran en la estrategia ante posibles emergencias urbanas.

La coordinadora residente del sistema onusiano, Rossana Dudziak, afirmó: “El sistema de las Naciones Unidas se encuentra listo para apoyar al Perú frente a El Niño. La preparación hoy salva vidas mañana”. De acuerdo con la información facilitada por la OMM, las agencias movilizan recursos técnicos y humanos, y se enfocan en la protección de las poblaciones más vulnerables.

Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias
Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Ayuda humanitaria

El plan de acción contempla el traslado anticipado de bienes humanitarios y el fortalecimiento de los servicios de salud y la vigilancia epidemiológica. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) entregó 45 toneladas de ayuda humanitaria al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), incluyendo módulos de vivienda temporal y tiendas familiares para atender aproximadamente a 20.000 personas. Una parte de estos recursos ya fue utilizada en emergencias recientes, mientras que otra permanece disponible para ser activada según la evolución del fenómeno.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) fortalece la formación de personal sanitario en estrategias de alerta temprana y detección de brotes asociados a inundaciones. Esta agencia también gestiona la planificación y distribución anticipada de insumos críticos, garantizando la capacidad de respuesta de la red de laboratorios y la movilización de equipos médicos en caso de necesidad.

Seguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) contempla la asistencia a miles de familias a través de kits de alimentos y transferencias monetarias, además de fortalecer las capacidades estatales en la gestión de emergencias.

Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: Radio Victoria)
Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: Radio Victoria)

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya la recuperación de los medios de vida de familias rurales afectadas, especialmente en Piura y Lambayeque, mediante la entrega de insumos agropecuarios y asistencia técnica.

Las agencias internacionales también coordinan acciones para proteger a comunidades migrantes y reforzar servicios de salud reproductiva en las zonas de mayor riesgo. Estos esfuerzos conjuntos buscan asegurar que la infraestructura crítica, incluyendo el abastecimiento de agua en áreas urbanas, permanezca operativa durante el periodo de máxima intensidad de El Niño.

Coordinación y vigilancia

Autoridades nacionales y organismos internacionales mantienen la vigilancia y evaluación permanente del fenómeno climático. Sedapal, por su parte, reiteró que continuará con el monitoreo y refuerzo de sus sistemas, así como con la coordinación interinstitucional para actuar ante cualquier eventualidad. La empresa subrayó su objetivo de garantizar el acceso a agua potable de calidad a los habitantes de Lima y Callao durante el fenómeno.

Temas Relacionados

SedapalLimaAgua potableFenómeno El Niñoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pese al anuncio del teniente general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, la presidenta Keiko Fujimori negó que exista un acuerdo con el FBI

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

El fenómeno astronómico ha hecho acto de presencia en distintas partes de Europa. Aprovechando las circunstancias, el campeonato serbio avisó la llegada del acontecimiento con una publicación del ‘Vikingo’

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

Perú 0-3 Italia: resumen de la derrota ‘bicolor’ en octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

La ‘bicolor’ no pudo ante la contundencia del combinado europeo y cayó en sets corridos, resultado que la deja sin opciones de luchar por el campeonato

Perú 0-3 Italia: resumen de la derrota ‘bicolor’ en octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

El profesor de la NYU advirtió que la inestabilidad política en el país andino desplaza el foco desde las empresas hacia el gobierno y dificulta la planificación de largo plazo, sobre todo en la valoración de activos

Aswath Damodaran sobre Perú: “Tener una economía basada en commodities la hace menos estable”

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar no para de caer en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

Juntos por el Perú presidirá Comisiones de Constitución y Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados

Presidente del TC: Leyes de gratificación CAS, pensiones y homologación CAFAE “tienen presunción de constitucionalidad”

Ministro anuncia que pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones” para ser enviado al Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Magaly Medina desenmascara al supuesto “galán millonario” de Pamela López: “Ese carro ni siquiera es suyo”

Gonzalo Genek abrirá el concierto de Paulo Londra en el Estadio Nacional

“Quieren satanizar a una persona por un error”: La impensada defensa del abogado de César Sánchez, tras denuncia de Naldy Saldaña

Fernando Armas cumple 36 años de carrera y prepara una celebración en Barranco: “Creo que la risa es un bálsamo”

María Pía Copello interrumpe su programa tras enterarse en vivo de un accidente escolar de su hija

DEPORTES

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

Oliver Sonne, protagonista del eclipse solar total en la Chance Liga: campeonato de Serbia anunció el evento con una vinculación con el peruano

Perú 0-3 Italia: resumen de la derrota ‘bicolor’ en octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Programación de octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García sorprendido por las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari en Alianza Lima: “No sobran jugadores así en la selección peruana”