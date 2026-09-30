Perú

Precio del dólar baja hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio del 30 de septiembre

Conoce los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
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Reporte del precio del dólar hoy miércoles 30 de septiembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con caída a S/3,4303, según Bloomberg. Asimismo, la moneda estadounidense había cerrado con ligera baja en S/3,4410, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

Irán amenazó con intensificar los ataques contra infraestructuras de Oriente Medio si EEUU no acepta las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Irán exige un alto el fuego regional de siete días, el desbloqueo de sus activos en el exterior, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, mientras espera una respuesta formal de EEUU.”, reveló Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, sobre el anterior cierre.

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Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 30 de septiembre en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,410
  • Venta: S/3,440.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,349
  • Venta: S/3,429

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Captura del BCRP con el precio del dólar del 29 de septiembre en Perú
Así cerró el dólar del 29 de septiembre en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,441
  • Venta: S/3,450.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 25 de septiembre

  • 09:10 am: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) CD BCRP a 18 meses S/ 10 millones, (b) Depósitos a 1 semana S/ 1 000 millones y (c) Depósitos Overnight S/ 6 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 17 100 millones.
  • 08:31 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 12 832,1 millones y (b) Swap Cambiario Venta S/ 66,5 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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