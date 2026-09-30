SBS: afiliados de AFP podrán elegir entre comisión por sueldo o comisión sobre saldo hasta mayo de 2027

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP reglamentó la migración voluntaria de la comisión sobre el sueldo hacia el cobro sobre el saldo.

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Los afiliados a las AFP están un paso más cerca de un sistema en el que una parte de lo que cobran las administradoras dependa de la rentabilidad que obtengan para sus fondos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) reglamentó este 30 de septiembre la migración voluntaria de la comisión sobre el sueldo hacia la comisión sobre el saldo, una etapa previa para la futura comisión por productividad prevista en la Ley N° 32123 de reforma previsional.

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La reforma de 2013 dejó dos esquemas de cobro en las AFP

La Resolución SBS N° 02398-2026, oficializada este 30 de septiembre, permite que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que permanecen bajo el esquema de comisión sobre el flujo elijan entre conservar ese cobro o migrar de forma gradual hacia una comisión sobre el saldo acumulado. El periodo para comunicar la decisión comenzará el 14 de diciembre de 2026 y cerrará el 14 de mayo de 2027.

¿Por qué es importante? El origen de esta medida se remonta a la reforma previsional de 2013, cuando se creó la comisión mixta y los nuevos afiliados pasaron a pagar una tarifa vinculada al sueldo y al fondo acumulado.

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La medida alcanza a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones que aún mantienen el esquema de cobro sobre el flujo.

Quienes ya estaban afiliados pudieron mantener la comisión sobre el flujo, que se descuenta cada mes de la remuneración y no depende de manera directa de la rentabilidad obtenida por el fondo. La Ley N° 32123, aprobada en 2024, dispuso que ese grupo de afiliados pueda decidir si continúa bajo ese sistema o si migra a la comisión sobre el saldo.

La norma de hoy fija el procedimiento para la transición y prepara el sistema para la futura comisión por productividad, bajo la cual una parte de los ingresos de las administradoras dependerá de los resultados que consigan para los fondos de pensiones. En síntesis:

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Hasta 2013, los afiliados que ya estaban en el sistema podían pagar una comisión calculada sobre su sueldo, conocida como comisión sobre el flujo .

A partir de ese año, los nuevos trabajadores que se afiliaron a una AFP ingresaron a un esquema mixto , que combina un descuento sobre la remuneración con otro cobro aplicado al fondo acumulado.

Con la nueva resolución, quienes se afiliaron antes de 2013 y aún permanecen bajo la comisión sobre el flujo podrán optar por mantenerla o migrar de manera gradual hacia una comisión sobre el saldo.

El nuevo modelo por productividad vinculará un porcentaje de los ingresos de las AFP con la rentabilidad de las inversiones.

La transición de SBS comenzará en junio de 2027 y durará siete años

Para tomar la decisión, las AFP deberán habilitar desde el 14 de diciembre de 2026 simuladores personalizados que comparen las comisiones y el saldo proyectado bajo ambos esquemas.

Si el afiliado opta por migrar, el cambio regirá para los aportes devengados desde junio de 2027 y tendrá una etapa de transición de siete años. Durante ese periodo coexistirán un cobro decreciente sobre el sueldo y una comisión aplicada a los nuevos aportes y a su rentabilidad.

La comisión sobre el saldo no alcanzará los recursos acumulados antes de la migración. Solo se aplicará a los aportes obligatorios realizados después del cambio y a los rendimientos que generen. Quienes no manifiesten su elección dentro del plazo mantendrán la comisión sobre el flujo.

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Los aportantes tendrán desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027 para comunicar su decisión de cambio.

La migración prepara el camino para la comisión por productividad

La migración hacia la comisión sobre el saldo prepara el terreno para la futura comisión por productividad prevista en la reforma previsional. Bajo ese modelo, una parte de los ingresos de las administradoras dependerá de la rentabilidad que obtengan para los fondos de los afiliados frente a un parámetro de referencia.

La diferencia es relevante: con la comisión sobre el flujo, la AFP cobra un porcentaje del sueldo del trabajador; con la comisión sobre el saldo, cobra sobre los aportes acumulados desde la migración y sus rendimientos. La comisión por productividad buscará añadir un componente variable, vinculado al resultado de las inversiones.

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La Resolución SBS N° 02398-2026 no define todavía ese mecanismo ni establece desde qué fecha se aplicará. Su función es regular la situación de los afiliados que conservaron la comisión sobre el flujo desde la reforma de 2013 y permitir su transición hacia el esquema sobre saldo, antes de que entre en vigencia el modelo basado en resultados.