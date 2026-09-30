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Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México: “De los errores uno va aprendiendo”

El volante de Alianza Lima se refirió a la actuación de la ‘bicolor’ ante el elenco ‘azteca’ en Nueva Jersey y de su notable presente goleador

Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México.
Jairo Vélez valoró la reacción de la selección peruana tras el empate con México.
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El empate ante México en Nueva Jersey significó un alivio para la selección peruana, que recuperó confianza luego de la abultada derrota ante Estados Unidos. En ese sentido, Jairo Vélez destacó la reacción de la ‘bicolor’ en el amistoso y remarcó que el plantel mostró una actitud distinta.

Salimos a jugar con una actitud más positiva, más agresiva. Creo que era lo que necesitábamos como equipo. Y es la manera de seguir creciendo. La verdad es que estoy muy contento con el grupo”, fueron sus primeras palabras para Bicolor+.

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El ecuatoriano nacionalizado peruano fue consultado por el crecimiento del combinado patrio entre un amistoso y otro. Su respuesta apuntó a una evolución marcada por el cambio de actitud, una cuestión que consideró visible durante el partido contra los ‘aztecas’. “Mucho. En comparación con el partido pasado, creo que mostramos otra actitud, otra cara. Siempre de los errores uno va aprendiendo y creo que el equipo se dio cuenta que es la manera de seguir mejorando”, respondió.

La reflexión de Jairo Vélez se concentró en la respuesta anímica de la selección peruana. El empate no modificó los antecedentes recientes de la selección, aunque sí dejó una actuación que los jugadores interpretaron como una base para sostener una mejora.

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Jairo Vélez jugó ante México por detrás del '9' y arrojó las siguientes estadísticas: 79% de precisión en los pases y ganó 3 de los 10 duelos individuales que disputó. - créditos: FPF
Jairo Vélez jugó ante México por detrás del '9' y arrojó las siguientes estadísticas: 79% de precisión en los pases y ganó 3 de los 10 duelos individuales que disputó. - créditos: FPF

Jairo Vélez sobre su presente goleador en la selección peruana

El rendimiento de Jairo Vélez con la selección peruana también quedó reflejado en su producción ofensiva. El volante suma cinco goles en seis partidos, un registro que valoró desde una mirada personal y religiosa.

Consultado por esa cifra, el ‘Corviche’ expresó su alegría por convertir y agradeció por el momento que atraviesa. “Sí, gracias a Dios. La verdad que muy contento de poder marcar. Toda la gloria para Dios, yo sé que de Él viene todo”, declaró.

El jugador de 31 años también dedicó sus anotaciones a su entorno y a los aficionados que acompañan al ‘equipo de todos’. Para el atacante, el respaldo recibido en los partidos tiene un lugar relevante en este tramo de su carrera internacional. “Sí, mi familia y toda esta hinchada que nos viene a apoyar siempre”, precisó cuando le preguntaron a quién dedicaba sus goles con la ‘bicolor’.

La presencia de hinchas peruanos formó parte del contexto del amistoso que se realizó en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El equipo nacional encontró apoyo en las tribunas mientras intentaba recuperarse de la derrota anterior y ofrecer una respuesta ante México.

El volante oriundo de Ecuador habló del empate de la 'bicolor' con los 'aztecas' en Nueva Jersey. (Video: Bicolor+)

El récord de Jairo Vélez sobre su notable registro goleador en la selección peruana

Por otro lado, la cuenta de Twitter, Son Datos No Opiniones, difundió una clasificación de los futbolistas con mejor promedio goleador en toda la historia de la selección peruana. En esa lista, Jairo Vélez aparece en el primer puesto con una media de 0,83 goles por partido.

El mediocampista de Alianza Lima alcanzó esa cifra a partir de sus cinco anotaciones en seis presencias. El registro lo sitúa por delante de Jorge Alcalde, quien ocupa el segundo lugar con 13 goles en 16 encuentros y un promedio de 0,81.

La clasificación de Son Datos No Opiniones ubica a Enrique Cassaretto en la tercera posición. El exdelantero marcó ocho tantos en 10 partidos, con una media de 0,80.

Teodoro ‘Lolo’ Fernández figura cuarto en el listado, con 24 goles en 32 presentaciones. Su promedio fue de 0,75 por encuentro con la selección peruana. En tanto que Valeriano López aparece en el quinto puesto tras convertir nueve goles en 13 partidos. El atacante cerró su etapa con un promedio de 0,69.

El sexto lugar de la nómina corresponde a Alejandro Villanueva. El exfutbolista anotó seis goles en 11 compromisos y registró una media de 0,55.

El récord que logró Jairo Vélez tras su gol con Perú ante México en amistoso. - captura: Son Datos No Opiniones
El récord que logró Jairo Vélez tras su gol con Perú ante México en amistoso. - captura: Son Datos No Opiniones

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