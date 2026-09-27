ONP Educa: Cómo afiliarse de forma voluntaria si se tiene un emprendimiento

En una entrevista para el programa Diálogo Abierto de Radio Nacional, la vocera de la ONP, Katherine Velarde, explica las opciones de afiliación voluntaria al Sistema Nacional de Pensiones para jóvenes y emprendedores que no se encuentran en planilla. Durante la transmisión se presentan imágenes de charlas informativas brindadas a estudiantes en aulas de clase.

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Los jóvenes que obtienen ingresos mediante un emprendimiento pueden incorporarse de forma voluntaria al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y realizar aportes desde S/ 147 mensuales. La alternativa permite iniciar un historial previsional sin necesidad de tener un contrato en planilla o de trabajar para una empresa.

La propuesta está dirigida a quienes venden productos, ofrecen servicios o desarrollan actividades independientes y desean prever sus ingresos para la etapa posterior a los 65 años. Cada aporte queda registrado a nombre del afiliado y forma parte del período que podrá contabilizar para acceder a una pensión.

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La Oficina de Normalización Previsional (ONP) busca acercar esta información a jóvenes que todavía están en etapa de formación o que recién comenzaron a generar ingresos por cuenta propia. El objetivo es que la planificación para la jubilación no dependa únicamente de la incorporación futura a un empleo formal.

Oficina de Normalización Previsional - ONP

ONP Educa apunta a estudiantes de institutos y universidades

El programa ONP Educa está orientado a estudiantes de institutos técnicos superiores y universidades. La iniciativa plantea que los futuros trabajadores conozcan el funcionamiento del ahorro previsional antes de ingresar al mercado laboral formal o mientras desarrollan una actividad económica independiente.

La información previsional puede resultar relevante para jóvenes que alternan períodos de empleo dependiente, trabajo independiente, estudios o actividades comerciales propias. En esos casos, la afiliación voluntaria permite que los aportes se vinculen a la persona y no a una empresa determinada.

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El esquema también contempla la posibilidad de interrumpir los pagos cuando la situación económica no permite mantenerlos. Los aportes realizados no se pierden si el afiliado deja de contribuir durante algunos meses o años, ya que permanecen registrados y vuelven a sumarse cuando retoma sus depósitos.

(Andina)

El trámite de afiliación voluntaria se realiza en la plataforma digital de la ONP

Quienes ya perciben ingresos por un negocio propio pueden iniciar el proceso a través de la plataforma ONP Virtual. El trámite se encuentra en la opción “Quiero afiliarme voluntariamente”, donde el usuario debe completar sus datos para quedar inscrito en el SNP.

La afiliación no exige que el emprendedor mantenga un nivel fijo de ingresos ni que haga pagos ininterrumpidos durante toda su vida laboral. El aporte voluntario ofrece una alternativa para quienes tienen ingresos variables, una situación frecuente entre personas que recién empiezan un negocio o que dependen de ventas estacionales.

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Una persona puede, por ejemplo, comenzar a aportar a los 20 años mientras sostiene un emprendimiento durante dos años y luego atravesar una etapa de inestabilidad económica. Si en ese período deja de pagar, los dos años de contribuciones previas seguirán contabilizados para su futura pensión cuando decida retomar los aportes.

La diferencia fundamental entre la AFP y ONP radica en cómo se financia la pensión. Foto: El Peruano

Diez años de aportes permiten acceder a una pensión proporcional

El SNP establece un requisito mínimo de 10 años de aportes acumulados para acceder a una pensión proporcional. Ese período no tiene que completarse de manera consecutiva, ya que se contabiliza a lo largo de toda la trayectoria laboral del afiliado.

Quienes logren reunir 20 años de contribuciones pueden acceder a una pensión completa al cumplir la edad legal de jubilación. El sistema también contempla pagos adicionales en julio y diciembre, además de las bonificaciones e incrementos que correspondan según las disposiciones vigentes.

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El cálculo del tiempo aportado adquiere importancia para quienes combinan distintos tipos de ocupación. Un joven puede pasar de un emprendimiento a un empleo con planilla, volver luego al trabajo independiente o atravesar meses sin ingresos. El historial previsional reúne los aportes efectuados en las distintas etapas, siempre que se encuentren registrados en el sistema.

(Andina)

La afiliación incorpora protección ante invalidez y fallecimiento

Además de la futura pensión de jubilación, la afiliación al SNP habilita coberturas para situaciones que impidan continuar con la actividad laboral. Entre ellas figuran la pensión de invalidez y la pensión de discapacidad por el trabajo, según las condiciones establecidas por el sistema.

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La cobertura alcanza también a los familiares del afiliado en caso de fallecimiento. La pensión de sobrevivencia puede beneficiar a la esposa, el esposo, el conviviente, los hijos o los padres, de acuerdo con los requisitos aplicables a cada caso.

Esta protección puede activarse incluso cuando el emprendedor se encuentra en las primeras etapas de su historial de aportes. La afiliación voluntaria, por lo tanto, no se limita a la jubilación futura: incorpora mecanismos de respaldo para el afiliado y su entorno familiar ante hechos que afecten su capacidad de generar ingresos.