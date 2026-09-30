Perú

Enfermedad renal crónica, la afección que avanza sin avisar hasta que ya es tarde

El deterioro de estos órganos puede permanecer inadvertido hasta fases avanzadas, cuando la acumulación de toxinas compromete funciones de todo el organismo, según la información difundida en Lima sobre la prevalencia nacional

17/06/2026 Imagen de recurso de la representación un riñón. SALUD SOGUG
17/06/2026 Imagen de recurso de la representación un riñón. SALUD SOGUG
Guardar

Los riñones, órganos que rara vez reciben atención hasta que fallan, pueden deteriorarse durante años sin producir ningún síntoma perceptible. Cuando finalmente aparecen las señales de alarma, la función renal ya se encuentra comprometida y el cuerpo entero empieza a sufrir las consecuencias de la acumulación de toxinas que el organismo no logra eliminar por completo a través de la orina.

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta en la actualidad a 3 millones de peruanos en distintos estadios de gravedad, según datos difundidos en Lima. La prevalencia resulta mayor entre quienes padecen hipertensión arterial, tienen antecedentes hereditarios de la enfermedad, sufren insuficiencia cardíaca, superan los 60 años, viven con diabetes o presentan obesidad y sobrepeso, condición esta última que golpea a siete de cada diez peruanos.

PUBLICIDAD

El nefrólogo César Liendo, fundador de la Asociación Vida y Salud Renal (Avisar), advirtió sobre la magnitud del problema y llamó a reforzar los mecanismos de detección temprana en el sistema de salud pública. “Es importante realizar actividad física en forma constante, mantenerse bien hidratado con un consumo mínimo de dos litros al día y comer saludable”, señaló el especialista.

El médico también subrayó la necesidad de dejar el tabaco y el alcohol, dos hábitos que agravan el deterioro renal con el paso del tiempo. Recomendó, además, que las personas con antecedentes familiares directos de hemodiálisis o trasplante renal se sometan a un despistaje temprano de la enfermedad renal crónica, dado que la carga hereditaria multiplica el riesgo de desarrollar la patología.

PUBLICIDAD

Triptico: tensiómetro digital con pantalla, persona usando glucómetro en el dedo, ilustración anatómica de dos riñones con arterias y venas
Un tríptico visual presenta la medición de glucosa en sangre, el control de la presión arterial y la anatomía de los riñones, indicando aspectos clave del monitoreo de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hospitales públicos deberían incorporar procedimientos de detección temprana

Liendo consideró que el sistema sanitario público del Perú necesita incluir protocolos específicos para identificar la ERC antes de que avance hacia sus fases más graves. La ausencia de estos mecanismos, explicó, favorece que miles de pacientes lleguen a estadios avanzados sin haber recibido nunca un diagnóstico preventivo.

Los riñones filtran unos 200 litros de sangre al día, de acuerdo con cifras de la Sociedad Nacional de Nefrología. Una persona cuenta con aproximadamente cinco litros de sangre en su organismo, y estos órganos la depuran alrededor de 40 veces cada 24 horas, un proceso constante que resulta indispensable para la eliminación de desechos metabólicos.

Los riñones cumplen funciones que van más allá de la simple filtración

Además de eliminar toxinas y el exceso de agua mediante la orina, los riñones mantienen el equilibrio de sustancias esenciales como el sodio, el calcio y el fósforo. También producen hormonas que intervienen en la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, un proceso vital para la oxigenación de los tejidos.

Estos órganos conservan, asimismo, la fortaleza de los huesos y regulan la presión arterial, dos funciones que explican por qué su deterioro repercute en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Cuando la capacidad de filtrado disminuye, el organismo pierde estos mecanismos de regulación y comienza a acumular sustancias tóxicas que antes eran expulsadas con normalidad.

Personas caminando, corriendo y en bicicleta en un parque, con un gráfico luminoso de los riñones en dos de los cuerpos.
Un grupo de personas realiza ejercicio en un parque urbano junto a una representación gráfica de la salud de los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Náuseas, hinchazón y orina espumosa son señales de alarma

Liendo detalló los síntomas que deberían llevar a una persona a consultar de inmediato a un nefrólogo. Entre ellos mencionó náuseas, vómitos y disminución del apetito, además de cansancio, debilidad generalizada y calambres musculares frecuentes.

El especialista añadió otros signos de alerta: micción abundante, orina espumosa y de color oscuro, y dificultad para conciliar el sueño. “La hinchazón de pies y tobillos, la sequedad y picazón en la piel, la asfixia por falta de aire y el dolor en el corazón por acumulación de líquido” completan el cuadro clínico que exige atención médica urgente, según explicó el médico.

La minería y la agricultura figuran entre los oficios de mayor riesgo

Ciertas ocupaciones incrementan de manera significativa la probabilidad de desarrollar ERC debido a la exposición constante a sustancias tóxicas y condiciones extremas de trabajo. La minería encabeza la lista, con una prevalencia de la enfermedad entre tres y cuatro veces mayor que en la población general, producto del contacto con plomo, cadmio, mercurio, arsénico y sílice, además del calor subterráneo. Los mineros artesanales de oro enfrentan un riesgo particular por la exposición directa al mercurio.

Una cuchara transparente vierte polvo blanco junto al dibujo anatómico de dos riñones humanos con sus vasos sanguíneos.
Una cuchara transparente vierte un polvo blanco junto a una representación anatómica de los riñones humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agricultura, en especial entre los trabajadores de la caña de azúcar y la agroexportación, también concentra un alto índice de casos. Un estudio realizado en el país determinó que estos trabajadores presentan 1,8 veces más riesgo de sufrir deterioro de la función renal, resultado de las largas jornadas bajo calor extremo, la escasa ingesta de agua y el uso de agroquímicos como el glifosato y los organofosforados. Esta situación alcanza también a los jornaleros de la costa, en regiones como Ica y Lambayeque.

La construcción y la industria química suman factores de exposición

Los trabajadores de la construcción enfrentan un riesgo elevado debido a la exposición prolongada al sol, el calor y el polvo de sílice, sumado al esfuerzo físico intenso que exige la actividad. Esta combinación se asocia a la nefropatía por calor, una forma de enfermedad renal crónica que no depende de la diabetes ni de la hipertensión y que constituye una preocupación creciente entre especialistas en salud ocupacional.

La industria química, la manufactura y el reciclaje representan otro foco de riesgo, con exposición a metales pesados como plomo, cadmio y cromo, que se acumulan en los túbulos renales, y a disolventes como el tricloroetileno, el benceno y el metanol, que dañan de forma directa las células del órgano. Los sectores de fabricación de baterías, reciclaje de plomo y talleres de galvanizado concentran los casos más frecuentes, junto con oficios como pintura, impresión, tintorería, cerámica, vidrio y trabajos en cámaras de calor y fundiciones.

Una ilustración muestra dos riñones humanos, uno sano de color rojo con un halo verde, y otro deteriorado de color morado con un halo azul.
La ilustración médica compara un riñón humano saludable de color rojo brillante con otro de tono violáceo que muestra signos de deterioro en una representación visual de la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo y el estrés laboral afectan a conductores y personal de salud

El transporte y la conducción profesional constituyen otro grupo expuesto, debido al sedentarismo, la retención prolongada de orina, la escasa ingesta de agua y los horarios irregulares que caracterizan a estos oficios. El riesgo se incrementa de manera notable cuando estos factores se combinan con sobrepeso o hipertensión arterial, dos condiciones frecuentes entre quienes pasan largas jornadas al volante.

El personal de salud, por su parte, enfrenta riesgos derivados de la exposición a medicamentos nefrotóxicos como antibióticos, quimioterapia y medios de contraste utilizados en estudios diagnósticos. Los turnos nocturnos y el estrés sostenido que caracterizan a esta profesión completan un panorama que exige vigilancia médica particular para quienes trabajan en hospitales y clínicas de manera prolongada.

Temas Relacionados

Salud renalHipertensiónDiabetesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?: la dura sanción que deberá cumplir en su regreso a la Liga 1

El DT arribará a Lima este miércoles para sellar su regreso a la ‘U’ tras la salida de Héctor Cúper. El argentino tendrá un vínculo contractual hasta fines del 2027

¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?: la dura sanción que deberá cumplir en su regreso a la Liga 1

BTS en Lima: Proyectos de ARMY Perú y todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

La comunidad de seguidores prepara banners, luces por sectores, homenajes a Jimin y acciones ambientales para acompañar las tres fechas que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima

BTS en Lima: Proyectos de ARMY Perú y todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Policía incauta más de 800 mil pastillas de éxtasis y equipos para fabricar drogas sintéticas

Los agentes descubrieron un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de drogas sintéticas en la asociación La Encantada de Santa Rosa, en San Martín de Porres

Policía incauta más de 800 mil pastillas de éxtasis y equipos para fabricar drogas sintéticas

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

El entrenador mexicano defendió su apuesta por jugadores jóvenes ante la experiencia de Perú en el reciente amistoso disputado en Estados Unidos

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

BTS en Lima: estas son las canciones que todo ARMY debería conocer antes del concierto

Aunque no existe un repertorio oficial confirmado, los seguidores revisan los grandes éxitos del grupo y las coreografías que podrían acompañar las tres fechas del Arirang World Tour.

BTS en Lima: estas son las canciones que todo ARMY debería conocer antes del concierto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Fernán Altuve renuncia a Avanza País y revela crisis: “Las bases votarán por Bruce, no por Allison”

Sueldo mínimo en Perú: cómo evolucionó en tres décadas, la fecha del alza y cuál es el nuevo monto que figurará en tu boleta de pago

Francis Allison y Daniel Urresti reprochan al JNE por no fijar postura sobre Rafael López Aliaga: “Es una vergüenza”

Harvey Colchado afirma que censura al ministro del Interior tendrá dos votos a favor de Ahora Nación

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: Proyectos de ARMY Perú y todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: Proyectos de ARMY Perú y todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

BTS en Lima: estas son las canciones que todo ARMY debería conocer antes del concierto

‘Streaming party’ del BTS Fanclub oficial con el Grupo 5 hoy 30 de septiembre: conoce el horario y cómo conectarte

Gian Piero Díaz descarta ser el conductor de la nueva temporada de ‘Combate’: “Es importante quemar etapas”

BTS en Lima: Horarios de ingreso diferenciados y rutas que toda fan ARMY debe respetar para evitar aglomeraciones en San Marcos

DEPORTES

¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?: la dura sanción que deberá cumplir en su regreso a la Liga 1

¿Por qué Fabián Bustos no podrá dirigir a Universitario?: la dura sanción que deberá cumplir en su regreso a la Liga 1

Rafa Márquez, DT de México, se compara con el promedio de edad de Perú para valorar el empate: “¿Quién más se hubiera atrevido?”

“El tercer peor equipo de Conmebol”: la contundente reacción de la prensa mexicana tras empate ante Perú en amistoso FIFA

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

Oslimg Mora y una actuación sobresaliente ante México: Perú encontró una nueva carta para el mediocampo