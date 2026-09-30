Enfermedad renal crónica, la afección que avanza sin avisar hasta que ya es tarde

17/06/2026 Imagen de recurso de la representación un riñón. SALUD SOGUG

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Los riñones, órganos que rara vez reciben atención hasta que fallan, pueden deteriorarse durante años sin producir ningún síntoma perceptible. Cuando finalmente aparecen las señales de alarma, la función renal ya se encuentra comprometida y el cuerpo entero empieza a sufrir las consecuencias de la acumulación de toxinas que el organismo no logra eliminar por completo a través de la orina.

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta en la actualidad a 3 millones de peruanos en distintos estadios de gravedad, según datos difundidos en Lima. La prevalencia resulta mayor entre quienes padecen hipertensión arterial, tienen antecedentes hereditarios de la enfermedad, sufren insuficiencia cardíaca, superan los 60 años, viven con diabetes o presentan obesidad y sobrepeso, condición esta última que golpea a siete de cada diez peruanos.

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El nefrólogo César Liendo, fundador de la Asociación Vida y Salud Renal (Avisar), advirtió sobre la magnitud del problema y llamó a reforzar los mecanismos de detección temprana en el sistema de salud pública. “Es importante realizar actividad física en forma constante, mantenerse bien hidratado con un consumo mínimo de dos litros al día y comer saludable”, señaló el especialista.

El médico también subrayó la necesidad de dejar el tabaco y el alcohol, dos hábitos que agravan el deterioro renal con el paso del tiempo. Recomendó, además, que las personas con antecedentes familiares directos de hemodiálisis o trasplante renal se sometan a un despistaje temprano de la enfermedad renal crónica, dado que la carga hereditaria multiplica el riesgo de desarrollar la patología.

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Un tríptico visual presenta la medición de glucosa en sangre, el control de la presión arterial y la anatomía de los riñones, indicando aspectos clave del monitoreo de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hospitales públicos deberían incorporar procedimientos de detección temprana

Liendo consideró que el sistema sanitario público del Perú necesita incluir protocolos específicos para identificar la ERC antes de que avance hacia sus fases más graves. La ausencia de estos mecanismos, explicó, favorece que miles de pacientes lleguen a estadios avanzados sin haber recibido nunca un diagnóstico preventivo.

Los riñones filtran unos 200 litros de sangre al día, de acuerdo con cifras de la Sociedad Nacional de Nefrología. Una persona cuenta con aproximadamente cinco litros de sangre en su organismo, y estos órganos la depuran alrededor de 40 veces cada 24 horas, un proceso constante que resulta indispensable para la eliminación de desechos metabólicos.

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Los riñones cumplen funciones que van más allá de la simple filtración

Además de eliminar toxinas y el exceso de agua mediante la orina, los riñones mantienen el equilibrio de sustancias esenciales como el sodio, el calcio y el fósforo. También producen hormonas que intervienen en la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, un proceso vital para la oxigenación de los tejidos.

Estos órganos conservan, asimismo, la fortaleza de los huesos y regulan la presión arterial, dos funciones que explican por qué su deterioro repercute en prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Cuando la capacidad de filtrado disminuye, el organismo pierde estos mecanismos de regulación y comienza a acumular sustancias tóxicas que antes eran expulsadas con normalidad.

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Un grupo de personas realiza ejercicio en un parque urbano junto a una representación gráfica de la salud de los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Náuseas, hinchazón y orina espumosa son señales de alarma

Liendo detalló los síntomas que deberían llevar a una persona a consultar de inmediato a un nefrólogo. Entre ellos mencionó náuseas, vómitos y disminución del apetito, además de cansancio, debilidad generalizada y calambres musculares frecuentes.

El especialista añadió otros signos de alerta: micción abundante, orina espumosa y de color oscuro, y dificultad para conciliar el sueño. “La hinchazón de pies y tobillos, la sequedad y picazón en la piel, la asfixia por falta de aire y el dolor en el corazón por acumulación de líquido” completan el cuadro clínico que exige atención médica urgente, según explicó el médico.

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La minería y la agricultura figuran entre los oficios de mayor riesgo

Ciertas ocupaciones incrementan de manera significativa la probabilidad de desarrollar ERC debido a la exposición constante a sustancias tóxicas y condiciones extremas de trabajo. La minería encabeza la lista, con una prevalencia de la enfermedad entre tres y cuatro veces mayor que en la población general, producto del contacto con plomo, cadmio, mercurio, arsénico y sílice, además del calor subterráneo. Los mineros artesanales de oro enfrentan un riesgo particular por la exposición directa al mercurio.

Una cuchara transparente vierte un polvo blanco junto a una representación anatómica de los riñones humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agricultura, en especial entre los trabajadores de la caña de azúcar y la agroexportación, también concentra un alto índice de casos. Un estudio realizado en el país determinó que estos trabajadores presentan 1,8 veces más riesgo de sufrir deterioro de la función renal, resultado de las largas jornadas bajo calor extremo, la escasa ingesta de agua y el uso de agroquímicos como el glifosato y los organofosforados. Esta situación alcanza también a los jornaleros de la costa, en regiones como Ica y Lambayeque.

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La construcción y la industria química suman factores de exposición

Los trabajadores de la construcción enfrentan un riesgo elevado debido a la exposición prolongada al sol, el calor y el polvo de sílice, sumado al esfuerzo físico intenso que exige la actividad. Esta combinación se asocia a la nefropatía por calor, una forma de enfermedad renal crónica que no depende de la diabetes ni de la hipertensión y que constituye una preocupación creciente entre especialistas en salud ocupacional.

La industria química, la manufactura y el reciclaje representan otro foco de riesgo, con exposición a metales pesados como plomo, cadmio y cromo, que se acumulan en los túbulos renales, y a disolventes como el tricloroetileno, el benceno y el metanol, que dañan de forma directa las células del órgano. Los sectores de fabricación de baterías, reciclaje de plomo y talleres de galvanizado concentran los casos más frecuentes, junto con oficios como pintura, impresión, tintorería, cerámica, vidrio y trabajos en cámaras de calor y fundiciones.

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La ilustración médica compara un riñón humano saludable de color rojo brillante con otro de tono violáceo que muestra signos de deterioro en una representación visual de la salud renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo y el estrés laboral afectan a conductores y personal de salud

El transporte y la conducción profesional constituyen otro grupo expuesto, debido al sedentarismo, la retención prolongada de orina, la escasa ingesta de agua y los horarios irregulares que caracterizan a estos oficios. El riesgo se incrementa de manera notable cuando estos factores se combinan con sobrepeso o hipertensión arterial, dos condiciones frecuentes entre quienes pasan largas jornadas al volante.

El personal de salud, por su parte, enfrenta riesgos derivados de la exposición a medicamentos nefrotóxicos como antibióticos, quimioterapia y medios de contraste utilizados en estudios diagnósticos. Los turnos nocturnos y el estrés sostenido que caracterizan a esta profesión completan un panorama que exige vigilancia médica particular para quienes trabajan en hospitales y clínicas de manera prolongada.

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