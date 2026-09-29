Perú

Sueldo mínimo: CUT niega que el aumento en dos tramos haya sido acordado en el Consejo Nacional de Trabajo

César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, cuestionó que el alza hasta S/1.300 se aplique de manera fraccionada y aseguró que ese mecanismo no fue consensuado en el CNT. El primer incremento, hasta S/1.230, entrará en vigencia este 1 de octubre

César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, aclara en Exitosa que no se llegó a un acuerdo para fraccionar el incremento del sueldo mínimo. Detalla las irregularidades en las reuniones del Consejo Nacional de Trabajo y la postura de los trabajadores. | Exitosa Noticias
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El aumento del sueldo mínimo a S/1.300, anunciado por el Gobierno y oficializado en dos etapas, abrió una nueva disputa con parte del movimiento sindical. César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), negó que el fraccionamiento haya sido acordado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y cuestionó que el Ejecutivo presente la medida como resultado de un consenso.

Nosotros no estamos de acuerdo con el fraccionamiento”, afirmó Bazán en una entrevista con Exitosa. El dirigente sostuvo que el compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori el 28 de julio fue elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 y que, desde la posición de la CUT, ese monto debía aplicarse en un solo tramo.

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El Decreto Supremo N.° 015-2026-TR dispone que la RMV pase de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre. Los S/70 restantes deberán aprobarse mediante otro decreto supremo durante el primer semestre de 2027. La propia norma señala que en la sesión del CNTPE del 3 de septiembre hubo consenso respecto del monto final de S/1.300.

Trabajadores peruanos recibirán un nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero de 2025.
El Decreto Supremo N.° 015-2026-TR fijó la Remuneración Mínima Vital en S/1.230 a partir del 1 de octubre de 2026

CUT cuestiona el supuesto acuerdo sobre los dos tramos

Bazán hizo una distinción entre el acuerdo sobre el monto final y la forma de aplicarlo. Según relató, en la reunión del 3 de septiembre trabajadores y empleadores coincidieron en discutir el incremento hasta S/1.300, pero la fecha y el mecanismo quedaron pendientes para una sesión posterior.

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Ese punto coincide con el acta difundida tras aquella reunión: los sectores trabajador y empleador respaldaron el aumento, pero mantuvieron posiciones distintas respecto de “la fecha y forma de la actualización”. El Ministerio de Trabajo informó entonces que las conversaciones continuarían durante septiembre.

Documento impreso con logotipos de la CGTP y la CUT del Perú con el título de un pronunciamiento conjunto en letras rojas y negras
La Confederación General de Trabajadores del Perú y la CUT emiten un pronunciamiento conjunto que rechaza el fraccionamiento del sueldo mínimo y los despidos en el país. (CUT Perú)

El dirigente aseguró que la sesión posterior, convocada para el 22 de septiembre, no contó con quórum y que, por ello, a su juicio, no pudo aprobarse el fraccionamiento. “No ha habido quórum en esta reunión y por lo tanto no hay ningún acuerdo”, sostuvo.

Bazán fue más crítico al referirse a la decisión final del Ejecutivo. “Eso ya es una burla a los trabajadores”, señaló sobre el aumento en dos etapas. También sostuvo que la RMV arrastra un desfase frente al costo de vida y afirmó que el cálculo de S/1.300 ya respondía, según su interpretación, a parámetros técnicos de años anteriores.

sesión del Consejo Nacional de Trabajo
El ministro Juan Sheput justificó el incremento progresivo del sueldo mínimo por la necesidad de amortiguar el impacto en las micro y pequeñas empresas. - Crédito MTPE

El Gobierno sostiene que hubo diálogo en el CNT

La posición del Ejecutivo es distinta. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha señalado que trabajadores y empleadores acompañaron el monto de S/1.300 y que el incremento progresivo se definió considerando las condiciones económicas y el posible impacto sobre las micro y pequeñas empresas.

Tampoco todos los representantes sindicales han formulado la misma lectura. Fidel Buitrón, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, declaró que el Gobierno estaba cumpliendo con el acuerdo alcanzado, aunque precisó que el sector trabajador había planteado aplicar los S/1.300 en una sola armada, mientras los empleadores propusieron postergar parte del incremento.

Por ahora, lo que sí quedó formalizado es el primer aumento: desde el 1 de octubre la RMV será de S/1.230. El segundo tramo de S/70 deberá fijarse mediante una nueva norma dentro del primer semestre de 2027.

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