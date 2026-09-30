Guillermo Farré volvió al Perú y recordó a Sporting Cristal: “Todavía no ha logrado estabilizarse en el torneo nacional”

El exentrenador de Sporting Cristal habló del amistoso que jugará en Matute en la dirección técnica de Palestino de Chile. (Video: Jax Latin Media)

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Guillermo Farré volvió a pisar suelo peruano y lo hizo con Palestino, que llegó al país para disputar un amistoso frente a Alianza Lima. El técnico argentino aprovechó su llegada para recordar su etapa al frente de Sporting Cristal, hablar sobre el fútbol peruano y referirse al presente del cuadro ‘celeste’.

En su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, el hoy entrenador del club ‘baisano’ destacó la importancia del duelo de práctica que jugará en Matute para su equipo, que se prepara para afrontar el tramo final de la temporada en Chile.

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“Es importante siempre hacer este tipo de partidos, así que lo tomamos con mucha alegría porque nos estamos preparando para el final del torneo. Nos va a sumar mucho, porque siempre los partidos internacionales te dan una competencia e intensidad distinta”, señaló en declaraciones para ‘Jax Latin Media’.

El argentino también resaltó las características del conjunto ‘blanquiazul’ y el valor de generar vínculos entre clubes de distintos países. “Sabemos que Alianza siempre es competitivo y te puede llegar a dar un ritmo importante. También sirve para que las instituciones sigan generando vínculo, que eso está bueno en el fútbol. Así que hoy lo disfrutamos para pasar unos días lindos acá en Perú”, comentó.

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Guillermo Farré dirige hoy a Palestino de Chile. Crédito: Palestino

Farré recordó que Alianza Lima todavía afronta objetivos en el campeonato peruano y consideró que el amistoso será una prueba útil para ambos equipos. “Entendemos que ellos también están haciendo una pretemporada para terminar bien el año. Siento que es importante hacer un partido de esta magnitud para tener ritmo de juego ante un rival que siempre es muy competitivo”, explicó.

Sus recuerdos de Sporting Cristal

El regreso al Perú también significó para Farré reencontrarse con una etapa importante de su carrera. El técnico argentino estuvo al frente de Sporting Cristal desde mediados de 2024 hasta abril de 2025, periodo en el que atravesó momentos positivos, pero también etapas complicadas.

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“Tengo el mejor recuerdo, porque siempre uno cuando asume ciertos desafíos, sabe las consecuencias de los resultados. Y bueno, tuvimos un momento muy bueno e importante en el primer proceso, donde clasificamos a Copa Libertadores y en el segundo, no arrancamos de la mejor manera”, manifestó.

El técnico también se refirió a su salida del club del Rímac y explicó que, en determinados momentos, tanto el entrenador como la institución necesitan buscar un cambio.

“Uno tiene que buscar otro desafío, el club tiene que cambiar los aires también. Es parte de la dinámica que tenemos nosotros, pero el mejor de los recuerdos de Perú, de su gente, de una institución maravillosa como Sporting Cristal, que siempre le voy a desear lo mejor. Dios quiera que el club crezca y, en mi caso, fue una experiencia que tuve, que me sirve para seguir creciendo”, sostuvo.

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Guillermo Farré dirigió a Sporting Cristal entre 2024 y 2025. Crédito: Prensa SC

Farré aseguró que continúa siguiendo el fútbol peruano y dejó una reflexión sobre el presente de Sporting Cristal. El argentino consideró que el conjunto celeste todavía no consigue encontrar la regularidad que necesita en la Liga 1.

“Sí, he seguido el fútbol peruano, tengo conocimiento, lo sigo porque quedo pegado con toda la dinámica y siento que Cristal después no ha podido lograr todavía estabilizarse en el torneo nacional. Hoy día hay que brindar todas las mejores energías para que pueda conseguir ese tan ansiado título local, que es lo que más necesita el club”, indicó.

Farré y las dificultades del fútbol peruano

Durante su conversación, el entrenador también recordó una de las principales dificultades que encontró durante su experiencia en el campeonato peruano: la geografía. Para Farré, la cantidad de equipos que juegan como locales en ciudades de altura obliga a preparar los partidos de una manera diferente.

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“La geografía hace que todos los partidos se vean totalmente distintos. Hoy día creo que tienen 10 a 12 equipos de altura. Es complejo jugar de esa manera y siempre los equipos de altura sacan beneficios jugando de local. Hay que ser muy pragmático”, explicó.

Comunicado de Sporting Cristal sobre la salida de Guillermo Farré en 2025.

El argentino reconoció que esa situación representó uno de los aprendizajes de su paso por Sporting Cristal, especialmente en los encuentros que disputó fuera de Lima.

“En lo que respecta a mi paso por acá, he tenido una muy buena performance de local, pero cuando salía de la localía me encontraba con esas situaciones que las tomo hoy como experiencia y también me han servido para crecer. En el momento, al no poder canalizarla de la mejor manera, hicieron que los resultados no sean positivos de visitante”, concluyó.

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