Perú

Policía incauta más de 800 mil pastillas de éxtasis y equipos para fabricar drogas sintéticas

Los agentes descubrieron un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de drogas sintéticas en la asociación La Encantada de Santa Rosa, en San Martín de Porres

Policía encuentra laboratorio clandestino y detiene a un hombre durante operativo antidrogas en Lima - Créditos: Mininter.
Policía encuentra laboratorio clandestino y detiene a un hombre durante operativo antidrogas en Lima - Créditos: Mininter.
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Un operativo simultáneo desplegado en siete inmuebles de Santa Anita y San Martín de Porres permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) incautar 802 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de MDMA en polvo. La intervención estuvo dirigida contra el tráfico ilícito de drogas y permitió descubrir un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de sustancias sintéticas.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la División de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la Dirección Antidrogas (Dirandro), con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (PAD-DIGIMIN). El despliegue se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial que autorizó allanamientos, descerrajes, detenciones preliminares, registros personales y domiciliarios, además del decomiso de bienes y documentos.

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Los inmuebles intervenidos se encontraban distribuidos en distintos condominios y viviendas de Santa Anita, mientras que otro de los puntos registrados estaba situado en la asociación La Encantada de Santa Rosa, en San Martín de Porres. Precisamente, en este último lugar los efectivos detectaron instalaciones utilizadas para producir drogas sintéticas.

Operativo antidrogas revela laboratorio clandestino y deja más de 800 mil pastillas de éxtasis incautadas - Créditos: Mininter.
Operativo antidrogas revela laboratorio clandestino y deja más de 800 mil pastillas de éxtasis incautadas - Créditos: Mininter.

Durante la inspección de ese predio, los policías encontraron un laboratorio clandestino y detuvieron en flagrancia a Josué Saturno Chávez. En el lugar también fueron hallados diversos equipos empleados, presuntamente, en el procesamiento y fabricación de las sustancias, los cuales quedaron bajo custodia para las investigaciones.

Entre los principales hallazgos figuran aproximadamente 725 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de MDMA en polvo. Según la información obtenida durante la operación, esta última cantidad habría permitido elaborar cerca de 77 000 unidades adicionales. Asimismo, los agentes encontraron 0,871 gramos de cannabis sativa (marihuana).

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La intervención también permitió localizar 68 bolsas plásticas vacías, cada una con capacidad para cinco kilogramos, que presentaban rastros de sustancias relacionadas con el éxtasis. Las pruebas de campo efectuadas mediante un espectrómetro portátil dieron resultado positivo para MDMA y/o éxtasis.

Siete inmuebles fueron allanados y PNP incautó 802 850 pastillas de éxtasis en Lima - Créditos: Mininter.
Siete inmuebles fueron allanados y PNP incautó 802 850 pastillas de éxtasis en Lima - Créditos: Mininter.

De acuerdo con los elementos recogidos durante las diligencias, los residuos hallados en dichos recipientes corresponderían a un volumen estimado de 476 000 pastillas que ya habrían sido distribuidas. Por ello, al considerar tanto el material retirado directamente como las evidencias vinculadas con sustancias que habrían sido comercializadas, el comiso total asociado con la intervención asciende a 1 278 850 unidades.

Además del cargamento, los investigadores decomisaron dos computadoras personales, tres teléfonos celulares y documentación considerada de interés policial. También quedaron bajo incautación una máquina empastilladora, un contador de pastillas, una secadora y una mezcladora de sustancias, equipos que serán sometidos a las diligencias correspondientes para establecer su función dentro del proceso de elaboración.

En las actuaciones participaron seis fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita y seis abogados de la Defensa Pública de Lima Este. Su presencia permitió acompañar las diligencias efectuadas en los predios intervenidos y las acciones vinculadas con el procedimiento judicial.

Las pesquisas continuarán para establecer el origen de los insumos encontrados, determinar quiénes estarían involucrados en la presunta organización y precisar el destino de las sustancias. La Policía y el Ministerio Público deberán establecer, además, las responsabilidades individuales que correspondan conforme al avance de las investigaciones y a las disposiciones de la legislación vigente.

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