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MEF transfiere S/89,5 millones a la ONP para que desde septiembre pague a jubilados de la Ley 20530

Se estaría cubriendo los montos que se pagarán a 15 mil 971 jubilados y pensionistas bajo el régimen del Decreto Ley Nº 20530

pensionista de la Ley 20530
Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina
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Como se sabe, en Perú hay pensionistas de la Ley 20530, que son los exservidores públicos del Estado y sus beneficiarios (viudas, hijos o ascendientes) que ingresaron a laborar bajo este régimen antes del 31 de diciembre de 1980. Se trata de un régimen cerrado y que ya no acepta nuevos aportantes ni reincorporaciones.

Es a estos que ha ido dirigido la nueva transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que autorizó una transferencia de partidas por hasta S/89 millones 534 mil 482 a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), destinada a financiar el pago de pensiones y otros conceptos correspondientes al ejercicio fiscal 2026 para los 15 mil 971 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 20530.

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Pero esto financiará más que el siguiente pago, sino que irá para todos los depósitos de todos los meses de este 2026, así como aguinaldos y bonificaciones que se incluyan. Como se recuerda, la ONP tendrá en sus manos estás pensiones ya en septiembre. Antes, no las manejaba esta entidad.

Oficina del Banco de la Nación por dentro, y anciano cobrando su dinero en ventanilla en Perú
La Ley 20530 es una régimen cerrado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Melina Mejía

Ley 20530

La transferencia se ha hecho “para financiar el pago de las pensiones correspondientes al Año Fiscal 2026, así como los aguinaldos, las bonificaciones y demás conceptos que corresponda percibir a 15 mil 971 pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 y sus normas complementarias, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de diversas entidades del Gobierno Nacional.

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Asimismo, este detalle de los pliegos habilitados y los montos de la Transferencia de Partidas autorizada se encuentran en el anexo “Transferencia de Partidas de diversos pliegos del Gobierno Nacional a favor de la Oficina de Normalización Previsional”, que se publicará en las siguientes entidades:

  • Ministerio de Educación
  • Ministerio de Salud
  • Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
  • Ministerio de Cultura
  • Archivo General de la Nación
  • Biblioteca Nacional del Perú
  • Ministerio de Defensa
  • Instituto Nacional de Defensa Civil
  • Instituto Geofísico del Perú
  • Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
  • Instituto del Mar del Perú
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio del Interior
  • Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
  • Instituto Nacional Penitenciario
  • Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
  • Ministerio de Economía y Finanzas.
Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

ONP manejará todos los pagos

Según la norma, estos recursos permitirán financiar, además de las pensiones, los aguinaldos, bonificaciones y demás conceptos que correspondan percibir a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.° 20530 y sus normas complementarias.

¿Pero sabías que esta transferencia se enmarca en el proceso progresivo mediante el cual la ONP asumirá la administración y el pago de las pensiones del régimen 20530? Sí, de acuerdo con el cronograma vigente, la entidad previsional asumirá el pago de estas pensiones a partir de setiembre de 2026.

adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
Los jubilados de la Ley 20530 recibieron un aguinaldo de S/300 en julio. - Crédito Andina

Así, las entidades involucradas deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del decreto. Asimismo, los fondos no podrán ser destinados a fines distintos de aquellos para los cuales fueron transferidos.

Debe aclararse que la transferencia forma parte de la aplicación de la Sexagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que permite efectuar modificaciones presupuestarias a favor de la ONP para financiar las obligaciones previsionales asociadas al régimen del Decreto Ley N.° 20530.

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