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Nuevo sueldo mínimo con descuentos AFP y ONP superará los S/1.000: Este es el pago neto

Actualmente, los trabajadores que ganan el sueldo mínimo reciben S/1.017 y S/983,10, si aportan a una AFP o a la ONP, respectivamente. Estos montos subirán con el alza de la RMV

Mano dando 100 soles a otra mano
El sueldo mínimo aumentará en S/170, pero netamente —el monto que irá con descuentos a los bolsillos de los trabajadores— es menor. - Crédito Andina
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En el gobierno de Keiko Fujimori el nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Así lo anunció la presidenta entrante en su primer mensaje a la Nación este martes 28 de julio. Este aumento vendría con un bono compensatorio para las pequeñas y medianas empresas que serían afectadas por la medida, la cual está aún pendiente por detallar.

Así, esto supone un aumento de S/170 en la actual remuneración mínima vital de S/1.130. Pero, como se sabe, no todo el monto de la RMV va hacia el bolsillo directo de los trabajadores, dado que estos realizan aportes a la AFP y ONP, del 10% y 13% de su sueldo, respectivamente. Pero ahora con el aumento los montos netos (el que llega al bolsillo) superarán ambos los S/1.000.

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  • Los aportantes a las AFP ahora ganarán un monto neto de S/1.170 y S/130 irán para su cuenta de pensiones
  • Los aportantes de la ONP ahora ganarán S/1.131 y S/169 irán a los fondos estatales.
orge Zapata, pidió que el alza salarial se debata en el Consejo Nacional del Trabajo y advirtió que la micro y pequeña empresa es el sector más vulnerable ante cualquier incremento de la remuneración mínima vital. (Crédito: Latina)

Sube el aporte de trabajadores con sueldo mínimo

¿Cuánto más ganarán a hora los trabajadores peruanos? Así aporten a una AFP o una ONP, ahora los montos netos que reciben estos en sus sueldos será mayor.

  • Actualmente los que ganan la RMV reciben S/1.130. Pero si aportan a AFP u ONP, se les descuenta, S/113 o S/146,90, respectivamente, dejando un sueldo de S/1.017 y S/983,10, en cada caso
  • Ahora, con una RMV de S/1.300, tras los descuentos de AFP y ONP, los trabajadores recibirán S/1.170 y S/1.131 respectivamente.

Pero se debe recordar que el aumento del sueldo mínimo no solo sube el sueldo neto que reciben los trabajadores, sino también los aportes a las pensiones, así subirán para los que ganan el sueldo mínimo.

  • Si ganas el sueldo mínimo actualmente aportas S/113 o S/146,90 a una AFP o una ONP
  • Con el sueldo mínimo de S/1.300 el aporte a la AFP sube a S/130 y S/169 para la ONP, solo para quienes ganen el sueldo mínimo.
Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

Como se sabe, el sueldo no solo subirá para quienes ganan el sueldo mínimo, sino que incluye a quienes ganen menos de la nueva RMV de S/1.300. Es decir, los que ganan S/1.130, S/1.200, S/1.250, todos por lo bajo, subirán a S/1.300. La fecha de esto, sin embargo, aún está pendiente de confirmar.

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¿Riesgo de mayor informalidad?

“Si bien dicho aumento parece razonable, debido a la mayor inflación a nivel nacional desde el último incremento (01/01/25), generará un sobrecosto para muchas empresas, sobre todo para las MYPES, ‘incentivando’ la informalidad laboral”, opina Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Este sostiene que se “debe tener en cuenta que, el incremento de S/1.130 a S/1.300, implica un mayor costo laboral de más de S/2.800 anuales para el empleador en el régimen general y más de S/2.500 en el régimen MYPE, considerando que, además de los 12 sueldos, también se tendrá que incrementar las gratificaciones, la CTS, el aporte a EsSalud, la asignación familiar, el seguro de vida ley, entre otros beneficios.

mano con dinero en billetera
Aún no hay fecha para el alza del sueldo mínimo a S/1.300 en Perú. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

En este escenario, por ejemplo, una empresa podría proponerle a un trabajador lo siguiente:

  • En la actualidad, su sueldo bruto mensual es de S/1.130, pero, restándole el descuento de AFP/ONP (13% como máximo), recibe alrededor de S/983 netos
  • Con la nueva RMV, el sueldo bruto sería de S/1.300, pero el neto sería de S/1,131
  • Entonces, la propuesta podría ser pagarle a trabajador unos S/1.200 directos en el bolsillo, pero “por fuera” de la planilla (de manera informal), con lo que, el colaborador recibiría (aparentemente) más dinero en el bolsillo (S/1.200 en vez de S/1.131) y el trabajador se ahorraría el mayor costo laboral.

“En el extremo, otra medida que podría tomar la empresa es despedir trabajadores, generando un perjuicio mayor al beneficio que se pretendía conseguir”, acota Carrillo.

No obstante, la presidente también indicó en su discurso que este incremento de la RMV “estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”. Así, el experto considera que en este contexto, habría que analizar a cuánto ascendería este beneficio, y cuánto impactaría el mismo en la caja fiscal.

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