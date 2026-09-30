BTS en Lima: estas son las canciones que todo ARMY debería conocer antes del concierto

El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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BTS llegará a Lima para ofrecer tres conciertos como parte de su gira BTS World Tour ‘Arirang’, programados para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico de San Marcos. Ante la cercanía de las presentaciones, los seguidores peruanos del grupo surcoreano revisan posibles repertorios y preparan las canciones que podrían sonar durante los shows.

En las redes sociales ya se viene viralizando un supuesto setlist para Perú con temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Not Today”, “Mic Drop”, “Fire”, “Idol”, “Butter”, “Dynamite”, “Mikrokosmos” e “I Need U”. Sin embargo, el material no corresponde a una confirmación oficial de la agrupación, la productora ni Ticketmaster Perú.

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Si bien es cierto, tendremos temas del nuevo álbum como “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens” y “SWIM”, también nos deleitarán con canciones de su anterior disco, las cuales varían según presentación.

Por ello, los asistentes deberán tomar esa lista solo como una guía elaborada por seguidores y no como el repertorio definitivo. Lo que sí permite es identificar algunas canciones centrales de la trayectoria de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, que forman parte de las producciones más conocidas del grupo.

Las tres fechas oficiales en Lima están agotadas. La venta y transferencia de entradas se realiza por los canales habilitados por Ticketmaster Perú y la aplicación Quentro. Indecopi también recomendó a los consumidores evitar canales no oficiales y verificar las condiciones de compra antes de adquirir o transferir un boleto.

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¿Cuáles son las canciones más populares de BTS?

Entre las canciones que todo seguidor debería conocer antes de los conciertos aparecen “Dynamite”, “Butter”, “Fake Love”, “Mic Drop”, “Idol”, “I Need U” y “Fire”. Estos temas resumen distintas etapas de BTS, desde sus producciones en coreano hasta los lanzamientos que ampliaron su alcance internacional con canciones en inglés.

“Dynamite” y “Butter” tienen coros en inglés que facilitan la participación de quienes se acercaron recientemente al grupo. “Fake Love”, en cambio, es una de las canciones que consolidó una estética más dramática dentro de su discografía. “I Need U” ocupa un lugar especial entre los seguidores por su relevancia en una etapa temprana de BTS.

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“Mic Drop” y “Idol” suelen asociarse con interpretaciones de alto impacto por su base rítmica y por la respuesta que provocan entre los asistentes. En una experiencia de estadio, conocer los estribillos y las partes de respuesta puede marcar la diferencia para integrarse al ambiente del concierto.

¿Qué canciones de BTS tienen coreografías que debes conocer?

Las coreografías son una parte central de los conciertos de BTS. “Fire”, “Not Today”, “Mic Drop”, “Idol”, “Run BTS” y “Butter” figuran entre las canciones con movimientos más reconocibles para el público.

“Fire” incluye una secuencia de pasos energéticos y una frase repetida que los seguidores suelen acompañar con gritos. “Not Today” se caracteriza por una puesta asociada a movimientos grupales y formaciones precisas, mientras que “Mic Drop” mantiene una coreografía marcada por gestos que responden al tono desafiante de la canción.

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Setlist no es oficial, pero viene generando revuelo entre los fans de BTS.

En “Idol”, el grupo incorpora referencias visuales y sonoras vinculadas con elementos tradicionales coreanos, combinados con pop y hip hop. “Butter”, por su parte, tiene pasos más accesibles y ampliamente replicados en redes sociales.

Los asistentes no necesitan reproducir una coreografía completa. Basta con reconocer los fragmentos más conocidos y seguir el ritmo sin obstaculizar la visión o el desplazamiento de otras personas dentro del recinto.

¿Qué canciones de BTS suelen cantar los fans durante sus conciertos?

“Mikrokosmos” es una de las canciones más asociadas con la participación del público. Su melodía y su estribillo suelen acompañarse con las luces de los ARMY Bombs, los dispositivos luminosos oficiales de la comunidad de fans.

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“I Need U”, “Fake Love”, “Dynamite”, “Butter” y “Spring Day” también forman parte del repertorio que los seguidores suelen cantar de principio a fin, aunque esta última no aparece en la imagen viral del supuesto setlist.

Las canciones más emotivas permiten que el estadio se convierta en un coro colectivo. En esos momentos, los asistentes suelen priorizar la voz del grupo y moderar los gritos para acompañar la interpretación.

¿Qué significa ARMY y por qué sus integrantes conocen todas las canciones de BTS?

ARMY es el nombre oficial del fandom de BTS. La sigla corresponde a “Adorable Representative M.C. for Youth”, una denominación que el grupo y sus seguidores utilizan desde los primeros años de su carrera.

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La relación entre BTS y ARMY se sostiene en la participación activa de la comunidad en lanzamientos, contenidos digitales, votaciones y conciertos. Por ello, muchos seguidores conocen letras en coreano, inglés y japonés, además de las consignas que se repiten en cada presentación.

Campo A, B y C tendrán accesos exclusivos, mientras las tribunas utilizarán dos entradas en la avenida Amézaga durante las tres fechas programadas en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de los conciertos, es habitual que los fanáticos revisen letras, videos musicales y presentaciones previas. Esa preparación también incluye aprender los nombres de los siete integrantes y respetar los momentos de intervención de cada uno.

¿Qué canciones de BTS marcaron el regreso del grupo a los escenarios?

No existe un setlist oficial confirmado para Lima, por lo que no se puede afirmar qué canciones interpretará BTS en el Estadio San Marcos. La lista difundida en redes incluye “Run BTS”, “Mikrokosmos”, “Butter”, “Dynamite” y “Fake Love”, pero debe tomarse con cautela por su origen no oficial.

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Para prepararse, los seguidores pueden revisar los temas incluidos en la imagen, con énfasis en aquellos que forman parte de la discografía consolidada del grupo. “Run BTS”, “Not Today”, “Fire”, “Mic Drop”, “Idol”, “Butter”, “Dynamite” y “Mikrokosmos” son opciones razonables para una lista previa de escucha.

¿Cómo prepararte para cantar junto a BTS en el Estadio San Marcos?

Los conciertos se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en la avenida Germán Amézaga s/n, en Lima. Las entradas oficiales están agotadas y se recomienda evitar la reventa no autorizada.

De acuerdo con las condiciones difundidas para el evento, se permitirá el ingreso de cámaras personales y Polaroid con lentes de hasta 15 centímetros. Estarán prohibidos los trípodes, las cámaras profesionales y las transmisiones en vivo. Los menores podrán ingresar desde los ocho años, siempre que estén acompañados por un adulto.

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Antes de asistir, conviene revisar la entrada en Quentro, confirmar el acceso correspondiente y consultar los canales oficiales sobre horarios, puertas y objetos restringidos. La preparación musical puede comenzar con una lista de canciones conocidas, pero el repertorio final solo quedará confirmado cuando BTS suba al escenario en Lima.

BTS llega a Perú en octubre. Captura: TikTok.