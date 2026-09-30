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El sacerdote Enrique Campos Camasca, párroco de la iglesia San Pedro del distrito de Sapallanga, en la región Junín, pidió a los fieles de su comunidad que no voten por “los mismos sinvergüenzas de siempre” en las elecciones regionales y municipales previstas para el domingo 4 de octubre, y reclamó un voto consciente que no dependa de regalos ni promesas de campaña.

Durante una misa transmitida en vivo por la página oficial de Facebook, de la Parroquia San Pedro de Sapallanga, Campos Camasca se dirigió a los asistentes con una advertencia sobre las decisiones electorales. “No se dejen comprar la conciencia jamás. Nunca. Tú tienes que hacer lo que crees que está bien”.

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Al abordar la fecha electoral durante la celebración religiosa, el sacerdote formuló su pedido a la comunidad no solo sobre las elecciones, sino también sobre el cuidado de la tierra.“No voten por los mismos sinvergüenzas de siempre. No votemos por los mismos que siguen dañando nuestra tierra, nuestro país”.

También sostuvo que los habitantes de la localidad tienen elementos para evaluar a quienes aspiran a representarlos. “Voten por los que quieran su tierra y ustedes los conocen”, afirmó, antes de asociar ese vínculo con la honestidad, el cuidado y la valoración de las costumbres y la fe.

Sacerdote de Huancayo pide no votar “por los mismos sinvergüenzas de siempre” durante misa. (Foto: Parroquia San Pedro de Sapallanga)

El religioso pidió que los electores asuman la responsabilidad de su decisión antes de cuestionar a las autoridades. “Luego andamos quejándonos: ‘No hace, no hace, no hace’. Entonces no andes quejándote cuando has votado”, indicó ante su comunidad de fieles.

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Llamado a no vender la conciencia

Campos Camasca cuestionó que la voluntad de los ciudadanos pueda quedar condicionada por obsequios o compromisos de campaña. “No nos dejemos comprar por un presentito, por un regalito, por una promesa. ¡Nunca!”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, lamentó que “mucha gente se ha vuelto deshonesta” y que “ya no vale la palabra”. También advirtió: “Qué fácil se puede comprar la conciencia de la gente”.

Al referirse al domingo posterior a los comicios, el sacerdote manifestó su expectativa sobre la reacción de los fieles: “Espero que el 11 de octubre nos veamos contentos de decir: ‘Sí, está bien’. Y les voy a preguntar: ‘¿Se mereció ganar?’. ‘Sí’, me dirán”.

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Elecciones 2026: desde qué hora se podrá votar el domingo 4 de octubre| Foto: Andina

¿A qué hora abrirán y cerrarán los locales de votación?

Los ciudadanos peruanos tendrán 10 horas para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. Los locales de votación abrirán a las 7:00 a. m., según la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La apertura de los locales está prevista para las primeras horas de la mañana del domingo. Desde las 7:00 a. m., los miembros de mesa que hayan completado la instalación podrán recibir a los votantes asignados a cada mesa de sufragio. La jornada se extenderá solo hasta las 5:00 p.m.

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Cabe precisar que, si pasada las 5:00 p.m. te encuentras dentro del local, podrás emitir tu voto.

Tras el cierre, las mesas de sufragio pasarán a la etapa de escrutinio. Los miembros de mesa revisarán las cédulas, contabilizarán los votos y elaborarán las actas electorales correspondientes. Esa información será trasladada al sistema electoral para el procesamiento de los resultados.