Perú, reconocido como el mejor destino culinario de Sudamérica, registra su peor nivel de hambre en 15 años, según índice internacional

Una composición expone la brecha entre la alta cocina premiada del Perú y el uso de ollas comunes en sectores vulnerables de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú enfrenta una contradicción que expone la distancia entre su reconocimiento gastronómico internacional y las condiciones de alimentación de parte de su población. Mientras el país aparece otra vez entre los principales destinos culinarios de Sudamérica, el Índice Global del Hambre 2025 registra su peor nivel en los últimos 15 años.

La situación alcanza tanto a sectores urbanos de Lima como a comunidades ubicadas en zonas altoandinas. En San Juan de Lurigancho, Emilio Gaspar, de 71 años, depende del reciclaje de plástico y de una olla común para conseguir alimentos destinados a sus dos nietos. En Chognihuaki, Arequipa, Basilia Ancasi recurre a la crianza de alpacas para sostener a su familia.

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Los casos expuestos en el reportaje de Punto Final muestran dos escenarios con dificultades distintas. En Lima, el ingreso diario de Emilio depende de la venta de material reciclable. En la comunidad arequipeña, el acceso a alimentos básicos también depende del intercambio de alpacas por papa y chuño.

El Índice Global del Hambre 2025, presentado por la red Alliance 2015, incorpora datos sobre mortalidad infantil, malnutrición y desnutrición infantil aguda y crónica. Lucas Dourojeanni, representante de Welthungerhilfe (WHH), calificó las cifras como “realmente críticas” y señaló que el país registra niveles similares a los de aproximadamente una década atrás.

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Perú mantiene el reconocimiento como destino culinario

La celebración anual reúne a chefs, productores y turistas en ferias y festivales, promoviendo la diversidad culinaria, el desarrollo de pequeños negocios y el posicionamiento internacional del país como destino gastronómico de primer nivel (Andina)

La situación alimentaria contrasta con la posición que Perú mantiene dentro del turismo gastronómico internacional. En la edición 2026 de los World Travel Awards Sudamérica, el país figura entre los destinos con mayor presencia del certamen y vuelve a competir por el reconocimiento como “Mejor Destino Culinario de Sudamérica”.

Perú acumula 12 reconocimientos en esta categoría desde 2012. Los premios corresponden a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

El reconocimiento internacional convive con cifras internas que muestran dificultades para acceder de forma regular a alimentos. El reportaje de Punto Final recoge testimonios y datos del Índice Global del Hambre 2025 para exponer la situación en distintos territorios del país.

Una comunidad de Arequipa enfrenta carencias básicas

Perú: índice de hambre se posiciona en el peor por dos años consecutivos en los últimos 15 años| Andina

Chognihuaki se encuentra a unos 5 mil metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, Arequipa. El acceso desde la ciudad de Arequipa requiere entre ocho y diez horas hasta Cayllari y otras cinco horas hasta el anexo, según la información presentada en el reportaje.

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La comunidad cuenta con postes de electricidad, pero no dispone del servicio. También existe una posta médica sin personal de salud. Francisco Huamaní Sirincha, poblador de la zona, señaló que un técnico prestó servicio hasta un año antes, pero luego dejó la comunidad.

La educación enfrenta otra dificultad. La institución educativa 4577 recibe profesores procedentes de Cusco, Puno y Arequipa. De acuerdo con la información expuesta en el reportaje, los docentes se retiran una semana cada mes debido a las condiciones climáticas, por lo que los estudiantes pierden ese periodo de clases.

El alcalde de Cayarani, John Raúl Uranova Condori, atribuyó la situación escolar a la responsabilidad de la UGEL y señaló que desconocía quién estaba a cargo del sistema de alternancia.

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La crianza de alpacas sostiene la alimentación familiar

Basilia Ancasi, de 36 años, cuenta con alrededor de cien alpacas. Cada año vende unas veinte y, según los datos presentados, cada ejemplar tiene un precio promedio de 250 soles. Ese ingreso representa unos 5 mil soles anuales.

Para conseguir alimentos como papa y chuño, los pobladores recurren al trueque. Una alpaca puede intercambiarse por un saco de papa de cinco arrobas o por dos arrobas de chuño, según el testimonio recogido en Chognihuaki.

La carne de una alpaca sacrificada puede conservarse durante cerca de un mes debido a las bajas temperaturas. La población también enfrenta problemas vinculados con las enfermedades del ganado, entre ellas neumonía y bronquitis, asociadas por los pobladores al frío.

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Uranova señaló que la permanencia de los jóvenes en la comunidad también representa un problema. “Primero, el estado del tiempo, el clima como que no favorece. Segundo, no hay oportunidades. Tercero, gran parte de la juventud se ha dedicado a minería”, declaró el alcalde de Cayarani.

La pobreza también crece en Lima Metropolitana

El índice de pobreza monetaria en Perú creció hasta el 29 % en 2023. EFE/Paolo Aguilar

En San Juan de Lurigancho, Emilio Gaspar depende de la venta de plástico reciclado para obtener ingresos. Según el reportaje, consigue alrededor de 15 soles por la actividad y utiliza ese dinero para preparar alimentos durante los días en que la olla común no funciona.

De lunes a viernes, recibe comida de la olla común Señor de los Milagros, ubicada en la parte alta de Huáscar. El comedor atiende a 56 personas y surgió durante la pandemia. De acuerdo con la información recogida, continúa activo porque varias personas que perdieron sus empleos durante ese periodo no recuperaron sus ingresos.

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Maribel Ascona, integrante de la olla común, indicó que el grupo recibe menestras de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también enfrenta carencias de servicios básicos. El local no cuenta con luz ni agua.

El economista Gonzalo Manrique, del Instituto Peruano de Economía, señaló que la pobreza en Lima Metropolitana pasó de 14% antes de la pandemia a 27% en el periodo posterior señalado en el reportaje. “El crecimiento por sí solo nunca va a sacar a las personas de pobreza, no las va a sacar, eh, digamos, del hambre. Tiene que siempre ir acompañado de buenas políticas”, sostuvo.

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Loreto, La Libertad y otras regiones figuran entre las más afectadas

El Índice Global del Hambre 2025 también identifica a Loreto, La Libertad, Puno, Huancavelica, Huánuco y Cajamarca entre las regiones con peores indicadores.

Dourojeanni explicó que el índice utiliza información relacionada con mortalidad infantil, malnutrición crónica, desnutrición infantil aguda y desnutrición infantil crónica. “Estamos ahorita con niveles de hambre similares a hace diez años aproximadamente”, declaró el representante de WHH.

El especialista también señaló que eventos climáticos como el fenómeno El Niño pueden afectar la producción y el acceso a los alimentos. “Efectivamente, porque estás afectando el mercado, estás afectando su capacidad de poder producir ellos mismos y de autoalimentarse”, explicó.

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Sobre el objetivo internacional de Hambre Cero para 2030, Dourojeanni respondió: “Para el Perú yo creo que no, ni, ni a nivel global, no”. Manrique coincidió respecto al plazo y sostuvo: “Sí, no, en cuatro años no podríamos lograr esos objetivos”.