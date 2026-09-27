Elecciones municipales 2026: ¿quién lidera la carrera por la alcaldía de San Martín de Porres? Esto revela la última encuesta CPI

Una persona deposita su voto en un ánfora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales frente al pórtico de ingreso al distrito de San Martín de Porres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Martín de Porres se prepara para elegir a su próximo alcalde en un escenario marcado por las demandas vecinales de mayor seguridad ciudadana, recuperación de espacios públicos, limpieza y mejoramiento de la infraestructura urbana. A una semana de las Elecciones Municipales 2026, el simulacro de votación de CPI coloca a Peter Omar Jaime Cori, candidato de Renovación Popular, en el primer lugar de las preferencias electorales, con 28,8% de los votos válidos.

La medición, difundida en el marco de la cobertura electoral, ubica en segundo puesto a Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú, con 19,6%, mientras que Adolfo Israel Mattos Piaggio, de Avanza País, alcanza el 13,2%.

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El estudio también registra un 19,1% de electores indecisos y un 16,5% de votos blancos, nulos y viciados, cifras que muestran la presencia de un sector del electorado que todavía no expresa una preferencia válida por alguno de los postulantes.

San Martín de Porres es uno de los distritos más poblados de Lima Norte y enfrenta desafíos vinculados con la seguridad, el comercio informal, el tránsito, la limpieza pública y el mantenimiento de sus espacios comunes. La seguridad ciudadana es uno de los principales asuntos abordados por los candidatos en sus planes de gobierno

Peter Jaime encabeza el simulacro de CPI

El candidato de Renovación Popular obtiene 24,1% de los votos emitidos y 28,8% de los votos válidos, de acuerdo con el cuadro del simulacro compartido por CPI.

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En segundo lugar se encuentra Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú, con 16,4% de los votos emitidos y 19,6% de los válidos. La diferencia entre ambos postulantes alcanza los 9,2 puntos porcentuales cuando se consideran únicamente los votos válidos.

El tercer puesto corresponde a Adolfo Mattos Piaggio, de Avanza País, quien registra 11% de los votos emitidos y 13,2% de los válidos.

Más atrás aparecen Julio Abraham Chávez Chiong, de Acción Popular, con 9,4% de los votos válidos, y Diego Armando López Jara, de Podemos Perú, con 9,2%.

La medición también incluye a Alan Rudy Vásquez Dávila, de País para Todos, con 4,6%; Aquiles Cirilo Collasos Villanueva, de Ahora Nación, con 3,3%; y Anndy Miguel Durán Núñez, de Progresemos, con 2,5%.

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Un simulacro de votación de la empresa CPI en San Martín de Porres ubica a Peter Omar Jaime Cori en primer lugar con el 28,8 % de los votos válidos para la alcaldía. (CPI)

¿Quiénes son los candidatos que disputan la alcaldía de San Martín de Porres?

La contienda municipal reúne a postulantes de distintas organizaciones políticas, con propuestas que abarcan seguridad ciudadana, transporte, infraestructura, limpieza pública, desarrollo económico y recuperación de espacios públicos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite consultar las hojas de vida y los planes de gobierno presentados por los candidatos mediante su plataforma Voto Informado. Esta herramienta constituye la fuente oficial para verificar su trayectoria, formación académica y experiencia declarada.

1. Peter Omar Jaime Cori – Renovación Popular

Peter Omar Jaime Cori encabeza el simulacro de CPI con 28,8% de los votos válidos. Su candidatura corresponde a Renovación Popular.

Entre los planteamientos de su organización política para San Martín de Porres figuran el fortalecimiento de la videovigilancia, la incorporación de tecnología con inteligencia artificial para la central de monitoreo, la coordinación con la Policía Nacional y el impulso de los comités vecinales de seguridad ciudadana.

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En materia de transporte, su plan contempla acciones de fiscalización de vehículos menores informales y coordinación con instituciones y empresas vinculadas al servicio público.

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

2. Luis Paul Cárdenas Sánchez – Somos Perú

Luis Paul Cárdenas Sánchez ocupa el segundo lugar de la medición con 19,6% de los votos válidos.

Su propuesta municipal incluye la implementación de 100 cámaras de videovigilancia y 100 alarmas comunitarias, así como la coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para fortalecer el patrullaje integrado.

En el ámbito económico, plantea formalizar a comerciantes informales mediante espacios temporales regulados, promover capacitaciones para emprendedores e impulsar ferias laborales y gastronómicas.

3. Adolfo Israel Mattos Piaggio – Avanza País

Adolfo Israel Mattos Piaggio registra 13,2% de los votos válidos y se ubica en el tercer puesto.

Su plan de gobierno propone fortalecer el servicio de serenazgo mediante mejoras en equipamiento, comunicaciones, movilidad e infraestructura. También plantea una mayor coordinación entre la municipalidad, la Policía Nacional y las juntas vecinales.

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En cuanto al ordenamiento urbano, su propuesta incluye mejorar la infraestructura vial y peatonal, promover ciclovías y desarrollar programas preventivos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.

4. Julio Abraham Chávez Chiong – Acción Popular

Julio Abraham Chávez Chiong alcanza 9,4% de los votos válidos.

Su propuesta contempla implementar políticas y programas municipales de prevención para disminuir los riesgos asociados a delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

También plantea ejecutar proyectos de infraestructura con impacto distrital, orientados a beneficiar a los vecinos de San Martín de Porres.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

5. Diego Armando López Jara – Podemos Perú

Diego Armando López Jara obtiene 9,2% de los votos válidos en el simulacro.

Entre los planteamientos de su organización política figuran la adquisición de drones y cámaras de seguridad con lectores faciales para zonas consideradas críticas, además del uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la prevención del delito.

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En materia económica, su propuesta contempla impulsar un centro de capacitación para emprendedores, apoyar a pequeñas y medianas empresas y promover la digitalización de negocios locales.

Logo Podemos Perú

6. Alan Rudy Vásquez Dávila – País para Todos

Alan Rudy Vásquez Dávila registra 4,6% de los votos válidos.

Su plan propone organizar la seguridad ciudadana mediante cuadrantes, fortalecer el patrullaje integrado entre serenazgo y Policía Nacional, modernizar la flota vehicular municipal e implementar un sistema de videovigilancia con cámaras inteligentes.

También plantea mejorar la iluminación pública y desarrollar acciones coordinadas con las autoridades policiales y migratorias.

7. Aquiles Cirilo Collasos Villanueva – Ahora Nación

Aquiles Cirilo Collasos Villanueva obtiene 3,3% de los votos válidos.

Su propuesta incluye recuperar el control de las calles mediante el trabajo conjunto entre la municipalidad y la Policía Nacional, así como incorporar tecnología para reforzar las labores de seguridad.

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También plantea coordinar con Sedapal y las empresas de electricidad para ampliar el acceso a servicios públicos en asentamientos humanos.

8. Anndy Miguel Durán Núñez – Progresemos

Anndy Miguel Durán Núñez registra 2,5% de los votos válidos.

Su plan contempla instalar 600 cámaras de videovigilancia de 360 grados, crear un grupo especializado de serenazgo y construir puestos de auxilio rápido en puntos críticos del distrito.

Asimismo, propone trabajar con asociaciones y comités vecinales para fortalecer las acciones preventivas mediante cámaras, alarmas y botones de pánico.

Seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos: los desafíos de la próxima gestión

La seguridad ciudadana constituye uno de los principales ejes de las propuestas electorales en San Martín de Porres. Los planes de gobierno de los candidatos incluyen medidas como cámaras de videovigilancia, patrullaje integrado, fortalecimiento del serenazgo, coordinación con juntas vecinales y recuperación de espacios públicos.

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Sin embargo, el desafío municipal no se limita a la prevención del delito. El ordenamiento del comercio, la gestión de residuos, el mantenimiento de parques y jardines y la mejora de pistas y veredas también forman parte de las necesidades de gestión urbana.

En materia ambiental, algunas organizaciones políticas plantean renovar la flota de recolección de residuos, eliminar puntos críticos de acumulación de basura y desarrollar programas de educación ambiental. Otras incluyen acciones para recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura distrital.

Estos asuntos adquieren relevancia en un distrito de gran extensión y actividad comercial, donde la coordinación entre la municipalidad, la Policía Nacional, las juntas vecinales y otras entidades públicas forma parte de las propuestas presentadas por los postulantes.

Agentes de seguridad patrullan una calle en San Martín de Porres mientras personal municipal realiza labores de limpieza junto a un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 19,1% de electores todavía no define su voto

Uno de los datos que destaca en el simulacro de CPI es el porcentaje de indecisos, que alcanza el 19,1%.

La cifra representa a ciudadanos que todavía no expresan una preferencia definida por alguno de los candidatos. Por separado, el voto blanco, nulo y viciado concentra el 16,5% de los votos emitidos.

Ambos indicadores deben interpretarse de manera diferenciada: los indecisos aún no han definido su elección, mientras que los votos blancos, nulos o viciados corresponden a opciones distintas de una preferencia válida por una candidatura.

El simulacro también presenta los resultados sobre votos emitidos y votos válidos. En el primer caso se consideran las distintas respuestas registradas, mientras que el segundo cálculo excluye las opciones que no constituyen votos válidos. Por ello, los porcentajes de los candidatos son mayores cuando se expresan sobre esta última base.

Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar las hojas de vida y propuestas de los candidatos?

Los ciudadanos pueden revisar la información oficial de los postulantes a la alcaldía de San Martín de Porres en la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones.

El portal permite consultar las hojas de vida y los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas, con información sobre experiencia, formación y propuestas para la gestión municipal.

La elección municipal del 4 de octubre definirá quién asumirá la conducción de la Municipalidad de San Martín de Porres durante el periodo 2027-2030, con responsabilidades relacionadas con la seguridad ciudadana, los servicios municipales, el desarrollo urbano y la calidad de los espacios públicos.