Perú

Más de 600 mil DNI esperan ser recogidos antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026: estos son los horarios

La institución informó que mantiene cientos de miles de identificaciones sin retirar y precisó los horarios de apertura para el sábado 3 y domingo 4 de octubre

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, anuncia la ampliación de horarios de atención para que los ciudadanos puedan recoger su DNI antes de las elecciones. Entérate de los horarios especiales para el fin de semana y el mismo día de la votación.| Video: Latina Noticias
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A una semana de la jornada electoral, el Reniec informó que mantiene 600 mil DNI pendientes de recojo en sus agencias a nivel nacional. Solo en la sede de San Borja hay 17 mil documentos disponibles para entrega.

La entidad atenderá el sábado 3 de octubre hasta las 15:00 horas. El domingo 4 de octubre, día de las elecciones, las agencias abrirán entre las 7:00 y las 17:00 horas, durante el horario de votación.

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Velarde indicó que las oficinas con centros de impresión emitirán duplicados del DNI en aproximadamente una hora para los ciudadanos que sufran la pérdida o el robo del documento antes de votar.

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Más de 38 mil anulaciones por cambio de domicilio

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) revirtió 38 mil 500 cambios de domicilio en el padrón electoral luego de verificar que los ciudadanos no vivían en las direcciones que habían registrado. La medida se adoptó a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, informó que la entidad realizó más de 64 mil visitas domiciliarias en 18 departamentos del país para corroborar los datos declarados por los electores.

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Hemos encontrado que 38.500 personas no viven donde nos habían dicho”, afirmó la funcionaria en declaraciones a Latina Noticias. Como resultado, esas personas fueron restituidas al domicilio que figuraba previamente en el registro de la institución.

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Reniec habilitó una plataforma para consultar los domicilios restituidos

Velarde explicó que el Reniec habilitó una plataforma de estadísticas que permite revisar la información del padrón electoral y verificar si un cambio de domicilio fue revertido.

Los ciudadanos podrán ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) para conocer si la entidad los devolvió a una dirección anterior. Esta consulta resulta relevante para quienes requieran confirmar el local de votación asignado antes de acudir a las urnas.

La titular del organismo señaló que las visitas buscaron detectar cambios de residencia que pudieran tener incidencia en determinadas circunscripciones electorales.

¿Cuándo son las elecciones municipales?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre en todo el Perú. Más de 26 millones de ciudadanos están habilitados para elegir autoridades regionales, provinciales y distritales para el período 2027-2030. La jornada de votación comenzará a las 7:00 horas y concluirá a las 17:00 horas, según la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las mesas deberán instalarse desde las 6:00 horas, por lo que los miembros de mesa deben acudir antes de la apertura de los locales.

Los electores pueden asistir a votar en cualquier momento dentro de ese rango horario, aunque se recomienda hacerlo con anticipación para evitar filas o inconvenientes cerca del cierre. Antes de salir, deben confirmar el local y la mesa de sufragio asignados mediante la plataforma de consulta electoral de la ONPE.

La multa por no votar varía según la condición socioeconómica del distrito que figura como domicilio electoral en el Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • S/ 110 para electores de distritos no pobres.
  • S/ 55 para electores de distritos pobres no extremos.
  • S/ 27,50 para electores de distritos en pobreza extrema.

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