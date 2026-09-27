Elecciones municipales 2026: ¿qué ocurre si un miembro de mesa no asiste a los comicios de este 4 de octubre?

Reportaje de Radio Nacional sobre la jornada de capacitación para miembros de mesa organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante la entrevista en estudio, la jefa de la ODPE Lima Sur 1, Karina Salazar, explica los canales presenciales y la plataforma virtual disponible para la formación ciudadana previa a las elecciones.

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Los ciudadanos designados como miembros de mesa deberán presentarse en el local de votación y asumir sus responsabilidades el día de las elecciones, aun cuando no hayan participado de las capacitaciones presenciales o virtuales previstas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La ausencia en esas jornadas de preparación no los libera de la obligación asignada para la instalación de la mesa, la atención a los electores y el escrutinio de los votos.

La precisión fue expuesta por Karina Salazar, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Sur 1. La funcionaria indicó que la capacitación busca facilitar el desarrollo de las labores electorales, pero no constituye un requisito para que la persona designada ejerza el cargo. El deber de acudir al centro de votación se mantiene desde el momento en que el ciudadano figura en la relación de miembros de mesa.

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La autoridad electoral recordó que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en una multa. Por ello, quienes no hayan podido asistir a las sesiones de preparación deberán acudir de todos modos a su local de sufragio, verificar la mesa que les corresponde y asumir las tareas asignadas. Durante la jornada, el personal de la organización electoral podrá absolver las dudas que surjan sobre los procedimientos.

Personal de la ONPE revisa las cajas de material electoral recibidas en la sede descentralizada de Pomabamba para los comicios de Perú. (Foto: ONPE)

La capacitación prepara para tres momentos de la jornada electoral

La labor de los miembros de mesa comprende tres etapas centrales: la instalación, el sufragio y el escrutinio. En la primera, los ciudadanos designados deben acondicionar el espacio de votación, revisar los materiales entregados y dejar constancia de que la mesa se encuentra lista para recibir a los electores. Esta fase debe realizarse antes del inicio del sufragio, según el horario establecido para la jornada.

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La ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los electores en fila pueden ser convocados para completar una mesa de sufragio si faltan miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la votación, los integrantes de mesa deben identificar a cada elector, entregar la cédula correspondiente y garantizar que el sufragio se realice de acuerdo con las reglas previstas. También tienen a su cargo el manejo del padrón electoral, el control de la asistencia de los votantes y la resolución de situaciones que requieran la aplicación de instrucciones oficiales. La preparación previa busca que conozcan esas tareas antes del día de los comicios.

Al cierre de la votación, la mesa inicia el conteo de los votos y el llenado de las actas electorales. Esa etapa incluye la clasificación de las cédulas, el registro de los resultados y la entrega de los documentos al personal autorizado. La ONPE contempla la emisión de una constancia de participación para quienes cumplan funciones en cualquiera de las tres fases de la jornada: instalación, sufragio y escrutinio.

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Los miembros de mesa sorteados deben presentarse a las 6:00 a.m. del 4 de octubre, mientras que la votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 irá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE ofrece capacitación virtual para quienes no acudan a las sesiones presenciales

Las personas que no puedan participar en las jornadas presenciales cuentan con una alternativa virtual. La plataforma de capacitación de la ONPE reúne contenidos sobre las responsabilidades de los miembros de mesa, el uso de los materiales electorales, el llenado de las actas y las pautas que deben seguir los ciudadanos cuando acuden a emitir su voto. El acceso permite revisar la información antes de la elección y consultar los materiales más de una vez.

Una infografía detalla la elección de 13.148 autoridades subnacionales en Perú para el periodo 2027-2030, con un padrón de más de 26 millones de votantes según datos de ONPE, Reniec y JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modalidad virtual incluye orientación tanto para quienes ejercerán funciones en las mesas como para los electores. De ese modo, los ciudadanos pueden conocer los pasos que deberán seguir al llegar al local de votación, los documentos que deben presentar y las normas que regulan el acto de sufragio. Para los miembros de mesa, el contenido está dirigido a reducir errores durante la instalación, la votación y el conteo final.

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La falta de capacitación, sin embargo, no impide que el ciudadano designado desempeñe el cargo. La obligación de instalar la mesa y participar en el proceso se mantiene, aunque no se haya seguido la preparación previa. Quienes tengan dificultades para acceder a la plataforma o no puedan asistir a las sesiones presenciales deberán organizarse para acudir puntualmente al lugar donde les corresponde cumplir la función electoral.

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La jornada contempla asistencia técnica, compensación económica y un día libre

El día de la elección, los coordinadores de local y el personal electoral brindarán asistencia técnica a los integrantes de las mesas que requieran orientación. Esa ayuda puede ser solicitada ante dudas relacionadas con la entrega de materiales, el registro de los votantes, la elaboración de documentos o el cierre de la votación. Los miembros de mesa podrán consultar los procedimientos sin que ello sustituya las responsabilidades que les corresponden.

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Candidato a la alcaldía de Ayabaca continuará su campaña tras atentado con explosivo contra su vivienda. (Foto: FB/@deyner.quinderivera)

La autoridad electoral también contempla una compensación de 165 soles para quienes cumplan esta labor. El pago reconoce la participación de los ciudadanos designados en una jornada que puede extenderse desde las primeras horas de la mañana hasta la culminación del escrutinio y la entrega de las actas. El beneficio está vinculado al desempeño efectivo de las funciones asignadas durante el proceso.

La ONPE realizó la primera jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en más de 4.000 instituciones educativas del país. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la compensación económica, los miembros de mesa pueden solicitar un día libre por haber cumplido con esta responsabilidad. Para realizar el trámite deberán contar con la constancia emitida por la organización electoral, documento que acredita su participación en la instalación, el sufragio y el escrutinio. Quienes no asistan a la capacitación aún pueden revisar los contenidos virtuales y recibir orientación del personal electoral cuando acudan a su mesa el día de la votación.

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