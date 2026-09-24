César Astudillo niega relación entre relevo de Víctor Revoredo y asesinato de la ‘China Polo’: “Parecería”

El ministro César Astudillo responde a las interrogantes sobre el relevo del General Revoredo, a quien la asesinada candidata 'China Polo' había responsabilizado por amenazas. Vea la explicación completa de los hechos. Video: Canal N

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El ministro del Interior, César Astudillo, negó que exista un vínculo entre el relevo del general Víctor Revoredo como jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y el asesinato de la candidata a gobernadora regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’.

En entrevista con Canal N, Astudillo indicó que se trataría de una coincidencia y precisó que “esa resolución de cambios de colocación (de generales) la hemos analizado con el general Freddy López, comandante general de la Policía, entre jueves y viernes”.

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“Y el día sábado, porque eso es una resolución suprema, la ha firmado en la mañana, en la mañana del sábado la ha firmado la presidenta, porque tiene ese carácter de resolución suprema”, añadió.

Como se recuerda, Aponte Polo fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre durante un acto proselitista en el mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas. Días antes de su muerte, la comunicadora había denunciado públicamente haber recibido amenazas y afirmó que Revoredo habría ordenado un atentado en su contra. Según relató en un video difundido el 10 de septiembre en su canal “China Polo Dominical”, recibió tres llamadas desde distintos penales que le advertían sobre la supuesta orden del oficial.

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César Astudillo habla ante un micrófono junto al oficial Víctor Revoredo y a China Polo en una composición fotográfica.

Coincidencia

El ministro César Astudillo reconoció que el cambio de Víctor Revoredo estaría relacionado con el crimen contra la ‘China Polo’. “Entonces parecería realmente que a raíz de esto lo cambiaron a él, pero a 21 más, ¿qué tendrían que hacer los otros 21?”. “Es un cambio que se ha decidido porque ha entrado un nuevo comandante general y, bueno, no es que se estile, sino que la necesidad del nuevo comandante general había dispuesto, con mi aprobación, hacer esos cambios a nivel nacional”, agregó.

“Ese cambio se dio días antes, el sábado fue firmado y el domingo fue publicado. En ese entorno vino el lamentable deceso y asesinato de la señora Susy Aponte. Pero no es que pasó lo de la señora Aponte e inmediatamente se le cambió. Yo no puedo decir eso porque no es verdad”, aseveró.

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Como parte de la Resolución Suprema N° 234-2026-IN, el general Ricardo Espinoza Cuestas, hasta entonces jefe de la Región Policial La Libertad, asumió la dirección de la Dirincri en reemplazo de Revoredo, quien fue trasladado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)

Supuesta amenaza

La ‘China Polo’ afirmó que las amenazas provinieron de tres llamadas telefónicas realizadas desde distintos establecimientos penitenciarios, y aseguró que ya había presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades. También la vinculó con investigaciones que ella misma llevaba adelante sobre presuntos vínculos de jefes policiales con la organización criminal Los Pulpos.

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“Le digo, señor Revoredo: aquí hay que parar al macho. Aquí no debemos actuar como cobardes, como usted tiene la costumbre de hacer. ¿Qué es el miedo? ¿Que exponga toda su suciedad?”, dijo.

Días después, al término de un debate entre candidatos a la gobernación regional de Áncash organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Aponte Polo aseguró que la querían silenciar por sus denuncias contra fiscales y jueces presuntamente corruptos. Dos días antes de su asesinato, también denunció intentos de bloquear su cuenta de WhatsApp y cortes constantes en su línea telefónica.