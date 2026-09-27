Perú

“Ofrezco servicios de sicariato”: capturan a extorsionador que se promocionaba en grupos de WhatsApp y Telegram

Una denuncia por extorsión permitió a la PNP iniciar labores de inteligencia que llevaron a la captura del presunto integrante de una banda criminal en Lima Este

La PNP capturó a un presunto extorsionador que promocionaba servicios de sicariato en grupos de WhatsApp y Telegram. La investigación comenzó tras la denuncia de un empresario de Lima Este que recibía amenazas de muerte y videos de su domicilio. Fuente: TV Perú Noticias
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Una denuncia por extorsión permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) identificar y capturar a un joven señalado como presunto integrante de una organización delictiva en Lima Este. Durante las diligencias, los agentes encontraron mensajes y grupos utilizados para amenazar a víctimas y ofrecer servicios vinculados a actividades criminales.

El caso comenzó con la denuncia de un empresario dedicado al rubro textil, quien recibía amenazas de muerte y mensajes con información sobre su entorno familiar y sus propiedades. Según explicó el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, también le enviaban videos de su domicilio, imágenes de armas y arreglos florales como parte de las intimidaciones.

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La investigación tomó otro rumbo cuando los agentes revisaron las especies incautadas al intervenido. De acuerdo con lo expuesto por Obando a TV Perú Noticias, el detenido utilizaba grupos de WhatsApp y Telegram para ofrecer presuntos servicios de sicariato, mensajería para amenazas y obtención de información privada de posibles víctimas.

Manos sosteniendo un teléfono móvil cerca de una pistola negra y fajos de billetes de soles peruanos sobre una mesa de madera.
Un hombre maneja un teléfono inteligente junto a una pistola semiautomática y fajos de billetes de soles peruanos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncia por extorsión permitió identificar al presunto integrante de una banda

El empresario de Lima Este acudió a la Policía luego de recibir exigencias bajo amenazas de muerte. Los mensajes incluían referencias a su familia, sus bienes y otros datos que buscaban generar temor. La PNP tomó la denuncia como punto de partida para desarrollar labores de inteligencia e investigación criminal.

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“Con la denuncia y con la información que tenemos (...) comenzamos el trabajo también de inteligencia, también de investigación criminal”, explicó el coronel Holger Obando a TV Perú Noticias. El oficial señaló que estas diligencias permitieron llegar hasta uno de los presuntos integrantes de la organización.

Pantalla dividida con un sujeto encapuchado que sostiene una pistola y la fotografía de un joven detenido por la Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú capturó a un joven de 22 años acusado de extorsión y doxeo que ofrecía servicios criminales a través de redes sociales en Lima.

Entre los elementos utilizados para intimidar al empresario figuraban videos de su domicilio, armas de fuego, simbología relacionada con la extorsión y arreglos florales. Estos recursos formaban parte de las amenazas que recibía la víctima.

Obando sostuvo que la información obtenida tras la intervención permitió detectar que el detenido también prestaba servicios criminales a otros grupos. El presunto extorsionador quedó detenido mientras continúan las investigaciones por los delitos que se le atribuyen.

Así promocionaba presuntos servicios de sicariato y fijaba precios de hasta S/30 mil

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fueron los mensajes en los que el detenido ofrecía presuntos servicios de sicariato. En una de las publicaciones se leía: “ofrezco servicios de sicariato”, seguido de situaciones como tener una deuda, una disputa personal, haber sufrido una estafa o enfrentar una extorsión.

Según el material mostrado durante el informe de TV Perú Noticias, los montos variaban según el supuesto objetivo. Los precios mencionados iban desde S/1.200 para ataques contra personas calificadas como “inocentes” hasta S/30 mil cuando se trataba de personas consideradas importantes.

Tres pantallas de teléfono móvil muestran chats con ofertas de sicariato, una lista de precios, un sujeto encapuchado y un arma de fuego
Capturas de pantalla incautadas por la Policía Nacional del Perú muestran los mensajes de texto y las tarifas ofrecidas por un presunto extorsionador en Lima. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

En los mensajes también aparecían referencias a policías, políticos, artistas, influencers y deportistas como posibles objetivos. Además, la oferta incluía la posibilidad de grabar el supuesto atentado. La información forma parte de las evidencias encontradas durante la investigación y no implica que alguno de esos ataques se haya concretado.

“Podemos apreciar (...) que ofrece servicios, según lo referido, por actividades de sicariato, con inclusive un monto dependiendo cuál es el objetivo que podría ser atentado”, señaló Obando durante la entrevista difundida por TV Perú Noticias.

Doxeo, amenazas y dinero falsificado: los otros servicios que ofrecía el detenido

La investigación también permitió identificar otras actividades atribuidas al detenido. El coronel Obando explicó que en uno de los grupos aparecía la denominación “Grupo de armas”, mientras que otro de los servicios consistía en realizar mensajes destinados a amenazar a personas.

El oficial también mencionó el doxeo, una práctica que consiste en obtener y difundir información personal o familiar de una víctima. Según explicó, estos datos pueden conseguirse a través de mercados ilegales y luego utilizarse para intimidar a las personas.

Figura encapuchada sentada frente a un ordenador en una habitación oscura, manos sobre el teclado y pantalla encendida con brillo azul.
Una figura encapuchada teclea en un ordenador en la oscuridad de la noche, su rostro completamente oculto por la sombra mientras el brillo azul de la pantalla ilumina sus manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los servicios encontrados también figuraba la presunta comercialización de dinero adulterado o falsificado. Para la PNP, estos elementos muestran que el intervenido habría cumplido distintas funciones para otros grupos vinculados a actividades criminales.

Obando informó a TV Perú Noticias que la División de Investigación de Extorsiones registra aproximadamente 500 personas detenidas durante 2026 por extorsión y delitos conexos. Precisó que las investigaciones abarcan casos en los que también aparecen armas de fuego, explosivos u otros delitos relacionados.

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