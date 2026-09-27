Juan Pablo Varillas pondera su rendimiento en la última serie de Copa Davis con Perú: “Tuvo un significado especial para mí”

Juan Pablo Varillas, de rodillas tras darle a Perú el punto final para clasificar a las Qualifiers de la Copa Davis por segunda edición consecutiva. Crédito: Instagram Juan Pablo Varillas.

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La imagen de Juan Pablo Varillas de rodillas sobre la cancha del Jockey Club del Perú resumió una serie que tuvo tensión hasta el último punto. El tenista limeño ganó sus dos partidos individuales ante Paraguay y selló el 3-2 que permitió al equipo peruano acceder a los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Varillas abrió su participación con una remontada ante Daniel Vallejo, principal carta paraguaya. El peruano perdió el primer set por 7-5 y quedó 4-1 abajo en el desempate de la segunda manga, pero reaccionó para imponerse por 7-6(8) y completó el triunfo con un 6-3 en el parcial decisivo.

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La definición llegó un día después. Paraguay había igualado la eliminatoria tras ganar el dobles y el cuarto punto de singles, por lo que Varillas enfrentó a Hernando Escurra con la clasificación en juego. El peruano respondió con un 6-2 y 6-4 para cerrar la serie ante el público de Lima.

El triunfo tuvo una dimensión especial para el tenista de 30 años, quien atravesó varios partidos exigentes durante las últimas semanas. En una entrevista con la página oficial de la Copa Davis, valoró el rendimiento colectivo y la continuidad del equipo peruano en las instancias de mayor exigencia del torneo.

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El limeño de 30 años se erigió como la gran figura del equipo nacional en la llave ante Paraguay por un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Crédito: Copa Davis.

“Es muy importante para todos. Venimos de varios años positivos, con clasificaciones consecutivas a los qualifiers. Todavía no pudimos ganar esa instancia, pero confiamos en que contamos con un equipo cada vez más completo y competitivo para imponernos en una serie de este tipo”, sostuvo Varillas.

El jugador también se refirió a su recorrido individual en la competencia. Con los dos triunfos ante Paraguay, extendió a 13 su racha de victorias consecutivas en Copa Davis y mantuvo un invicto que alcanza una década. Para el limeño, esos registros están ligados al avance del tenis peruano en los últimos años.

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“La Copa Davis es un torneo especial para cualquier jugador. Yo lo asumo con mucha responsabilidad. El récord son números personales, aunque creo que también refleja el crecimiento que tuvo el tenis de mi país en los últimos años”, afirmó.

Varillas explicó que la representación nacional demanda una preparación distinta a la de los torneos del circuito profesional. “Representar a tu país implica una responsabilidad muy grande. Cada uno afronta la tensión, la presión y esa responsabilidad de una manera distinta, porque cada persona es diferente”, señaló.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

El peruano recordó que su primer triunfo en la competencia ocupa un lugar central en su carrera. Aquel partido se disputó al mejor de cinco sets y lo obligó a remontar un 2-0 en contra tras cuatro horas y media de juego. De todos modos, admitió que la serie frente a Paraguay permanece entre sus recuerdos más cercanos.

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“Quizás mi primer triunfo fue el más importante. En ese momento las series eran al mejor de cinco partidos: jugué cuatro horas y media y remonté un 2-0 en contra. La última serie también tuvo un significado especial para mí, tal vez porque la tengo muy presente”, indicó.

Varillas se sumó además a las expresiones de identidad que suelen acompañar a los representantes peruanos en el circuito. “Perú es clave”, dijo el tenista, en una referencia a la responsabilidad de competir bajo la bandera nacional. Ignacio Buse, primera raqueta del país, también suele destacar ese vínculo en sus intervenciones públicas.

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El paso de Varillas por Buenos Aires

Tras la Copa Davis, Varillas viajó a Argentina para disputar el Challenger de Buenos Aires, certamen que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club de Palermo. Allí volvió a exhibir capacidad de recuperación en sus dos primeras presentaciones.

El tenista nacional despachó al boliviano Murkel Dellien para avanzar a la ronda de los ocho mejores por quinto torneo consecutivo. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

En su estreno, superó al argentino Tomás Farjat por 3-6, 6-2 y 7-6(2), luego de revertir una desventaja de doble quiebre en el set definitivo. En octavos de final, venció al boliviano Murkel Dellien por 4-6, 7-5 y 6-4, en un encuentro de dos horas y 50 minutos.

El recorrido terminó en los cuartos de final. El uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, de 21 años, se impuso por 6-2 y 6-4. La derrota puso fin a la campaña del peruano en Buenos Aires, después de una semana marcada por nuevas remontadas y por su aporte decisivo a Perú en la Copa Davis.

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