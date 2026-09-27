Fandom de Shirley Arica, Pablo Heredia, Pamela López y Yahaira Plasencia nominados a los HEAT Latin Music Awards

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Los fandoms de Shirley Arica, Pablo Heredia, Pamela López y Yahaira Plasencia fueron nominados a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 en la categoría Fandom del Año. Los clubes de seguidores peruanos competirán con comunidades digitales de artistas, cantantes e influencers de distintos países de Latinoamérica.

Cuatro fandoms peruanos competirán en una de las categorías de los Premios HEAT 2026, cuya ceremonia se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, México. Shililovers, Pablovers, Team KittyPam y Yahalovers buscarán destacar frente a comunidades con presencia regional.

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La representación nacional no se limitará a los seguidores de figuras del entretenimiento. Gianmarco, Grupo 5, Corazón Serrano, Brunella Torpoco y Gonzalo Genek también figuran entre los nominados a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 en distintas categorías musicales.

Además Shirley Arica y Pamela López compiten en la categoría Influencer de Año, con ellas tambien está nominada Zully, Nicola Porcella, Tefi Valenzuela, Wendy Guevara, Luisito Comunica, entre otros.

Shirley, Pablo, Pamela y Yahaira tendrán representación en la categoría Fandom del Año

Shirley Arica aparece en la lista junto a los Shililovers, nombre con el que se identifica a la comunidad de seguidores de la modelo y figura televisiva. La nominación coloca a su fandom en una categoría que reúne a públicos activos en redes sociales y plataformas digitales.

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Pablo Heredia también fue incluido en la competencia junto a los Pablovers. El actor cuenta con una comunidad que lo acompaña en sus proyectos en televisión y en sus apariciones públicas, y ahora buscará obtener un reconocimiento en la premiación que tendrá su primera edición en México.

Pamela López participa mediante el Team KittyPam. La influencer ha ganado atención en el ámbito del entretenimiento durante los últimos meses y su fandom fue considerado entre los nominados de una categoría que reúne a seguidores de personalidades con presencia digital.

Yahaira Plasencia completa la presencia peruana con los Yahalovers. La cantante de salsa será una de las figuras nacionales representadas por su club de fans, que competirá contra comunidades vinculadas con artistas de alcance internacional.

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Pamela López sonríe mientras recibe un gran ramo de flores durante la celebración de la fiesta "KittyPam", rodeada de decoración temática rosa y blanca.

Los fandoms nominados a los Premios HEAT 2026

La categoría Fandom del Año reúne a seguidores de figuras de diversos géneros musicales, contenidos digitales y programas de entretenimiento. Entre los nominados figura La Perversa junto a VibraPerversa, así como Michael Flores con Michaelistas.

La lista incluye a Yailin y las Chiviricas; Dani Barranco junto al Club de fans de Dani Barranco; J Lexis con Team JLexis; y Kenia OS con Las Kenini. También aparecen Danna y los Dreamiers, Belinda y los Belifans, además de Carlos Rivera con los Riveristas.

CD9 competirá con los Coders, mientras Karol G figura con las Bichotas y Tini con las Tinistas. Mario Girón aparece junto a los Gironers, Andreina Bravo con Team Andreina, Anitta con los Aniitters y Cazzu con Cazzu Army.

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La presencia de Shililovers, Pablovers, Team KittyPam y Yahalovers permitirá que Perú tenga representación en una categoría marcada por la participación de comunidades que acompañan a sus figuras favoritas mediante publicaciones, campañas digitales y contenidos en redes sociales.

La lista de nominados reúne a fandoms de distintas partes de América Latina. Los seguidores peruanos tendrán como reto movilizar a sus respectivas comunidades en una competencia donde aparecen clubes de artistas que cuentan con audiencias internacionales.

Shirley Arica y los Shililovers competirán en la categoría Fandom del Año de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026.

Gianmarco, Grupo 5, Corazón Serrano y Brunella Torpoco también buscan un premio

Gianmarco fue nominado en la categoría Compositor del Año. El cantante peruano comparte la lista con Edgar Barrera, Cristian Maldonado, Joss Favela, Horacio Palencia, Pablo Preciado, Eden Muñoz, Marcela de la Garza, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler.

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Grupo 5 y Corazón Serrano figuran en Mejor Artista Tropical. Las agrupaciones peruanas competirán con Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Silvestre Dangond, Fonseca, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Chino & Nacho, entre otros nombres de la música latina.

Brunella Torpoco fue incluida en la categoría Mejor Artista Salsa. La cantante peruana comparte nominación con Grupo Niche, Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Rubén Blades, Jerry Rivera, Tito Nieves y Óscar D’León.

Por su parte, Gonzalo Genek competirá en Mejor Artista Región Sur. El intérprete urbano peruano fue nominado junto a Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Mon Laferte, Tini, María Becerra, Cris MJ, Anitta, Duki, Cazzu y Milo J, entre otros artistas.

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La nominación del cantante llega después de la atención que generó su show gratuito en MegaPlaza. Genek celebró su inclusión en la lista de los Premios HEAT 2026, donde buscará destacar frente a exponentes de la música urbana y pop de la región.

Grupo 5 sorprendió a sus fanáticos al anunciar que realizará un concierto gratuito en el mes de noviembre. Facebooks/Grupo5

Karol G y Bad Bunny lideran las nominaciones de la edición 2026

Karol G encabeza la lista de nominados a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 con 10 candidaturas. Bad Bunny la sigue con nueve menciones en una edición que contempla 30 categorías.

La ceremonia se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La gala será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y marcará el cierre de la Semana HEAT, programada del 31 de octubre al 5 de noviembre en Jalisco.

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El evento contará con seis conductores de distintos países: la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.

La participación de Ignacio Baladán y La Segura en la conducción añade presencia vinculada al entretenimiento peruano. Mientras tanto, los artistas nacionales y los fandoms de Shirley Arica, Pablo Heredia, Pamela López y Yahaira Plasencia se preparan para una edición que reunirá a figuras de la música latina, creadores de contenido y comunidades digitales.

HEAT Latin Music Awards por primera vez a México: todo sobre la gran gala conducida por Karime Pindter (RS)