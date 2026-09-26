Perú

Hace 9 años baleó a empresarios en Villa El Salvador para robarles: hoy es condenado a cadena perpetua

El ataque ocurrió en 2017, cuando las víctimas se dirigían a su empresa en Villa El Salvador tras retirar dinero para pagar los sueldos de su personal. El sentenciado también deberá pagar S/ 49.200 de reparación civil

Persona vestida de negro y gorra que sostiene una pistola frente a la puerta abierta de una camioneta gris con billetes en el asiento.
Un hombre con el rostro cubierto apunta con una pistola al interior de una camioneta que contiene un bolso con dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hace nueve años, dos empresarios fueron atacados a balazos cuando llegaban a su empresa en Villa El Salvador. Ambos llevaban dinero que habían retirado para cumplir con el pago de los sueldos de su personal cuando dos hombres armados descendieron de un taxi y los interceptaron en los exteriores del local.

El ataque ocurrió exactamente durante la tarde del 31 de agosto de 2017. Uno de los agraviados recibió un disparo en la pierna y fue despojado del dinero que llevaba, además de su billetera y documentos personales. El segundo empresario también fue baleado cuando los delincuentes intentaban apoderarse de sus pertenencias.

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El caso llegó a una resolución judicial años después. La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur consiguió una sentencia de cadena perpetua contra Omar M. G. W., de 32 años, como coautor del delito de robo agravado. Además, deberá pagar S/ 49.200 de reparación civil a favor de los agraviados, informó el Ministerio Público.

Esposas sujetas a rejas de hierro tras un anuncio del Ministerio Público de Perú sobre una condena por robo en Villa El Salvador
La Fiscalía Superior Penal de Lima Sur obtuvo cadena perpetua para un hombre por el delito de robo agravado contra dos empresarios en Villa El Salvador. (Foto: Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Sur)

Empresarios iban hacia su empresa con dinero destinado al pago de sus trabajadores

Antes del asalto, las víctimas se movilizaban en una camioneta de la empresa MYV COMEIMPRO S.A.C. y realizaron distintas diligencias durante la tarde. Primero acudieron a una casa de cambio ubicada en la avenida Velasco, donde compraron US$6.600.

Luego se dirigieron al Banco de Crédito del Perú (BCP) para cambiar US$1.000. De acuerdo con la Fiscalía, ese dinero estaba destinado al pago de los sueldos del personal. Después de realizar la operación, los empresarios continuaron su recorrido hacia la avenida El Sol.

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En esa zona compraron pintura, que fue colocada en la camioneta, y posteriormente se dirigieron a la sede de la empresa en Tablada de Villa El Salvador. El ataque ocurrió cuando los agraviados cruzaban la pista para ingresar al establecimiento.

Ladrones armados sustraen moderna camioneta cargada con mercadería en San Juan de Miraflores
Ladrones armados sustraen moderna camioneta cargada con mercadería en San Juan de Miraflores| Andina

Un taxi se detuvo a pocos metros de la entrada y de su interior descendieron dos sujetos armados. Uno de ellos golpeó a una de las víctimas en la cabeza y luego le disparó en una pierna. El atacante le sustrajo el dinero que llevaba en el pantalón, además de su billetera, documentos personales, tarjetas bancarias y efectivo en soles y dólares, según la versión fiscal.

Asaltantes huyeron en taxi después de disparar y robar a los empresarios

Mientras uno de los asaltantes atacaba a una de las víctimas, Omar M. G. W. abordó al segundo empresario. La Fiscalía sostuvo que lo lanzó al suelo y, al no encontrarle dinero, le disparó en una pierna y le quitó dos teléfonos celulares.

La presencia de un vigilante de la empresa interrumpió el asalto. Los responsables corrieron hacia la avenida El Sol y subieron nuevamente al taxi en el que habían llegado. El conductor fue identificado por la Fiscalía como Julio A. A. O., quien habría esperado a los demás involucrados para facilitar su huida.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

Tras el ataque, los vigilantes auxiliaron a los empresarios y los trasladaron a una clínica para que recibieran atención por las heridas provocadas durante el robo.

El vehículo también fue utilizado para dificultar la identificación de los responsables. Según el Ministerio Público, el conductor colocó posteriormente una bolsa sobre la placa del taxi, con lo que buscó impedir que el número pudiera ser reconocido.

Delincuente fue condenado a cadena perpetua por robo agravado con arma de fuego

La investigación también llevó a la intervención del conductor del taxi. El 25 de septiembre de 2017, agentes que patrullaban por el kilómetro 19 de la Antigua Panamericana Sur observaron que la placa lateral de un taxi no coincidía con la posterior.

Al advertir la presencia policial, Julio A. A. O. intentó escapar, pero fue interceptado en el cruce con la avenida El Sol. Los efectivos verificaron que las letras de la placa habían sido adulteradas.

Poder Judicial
Poder Judicial

En el proceso contra Omar M. G. W., la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur sustentó su participación como coautor del delito de robo agravado cometido con arma de fuego y con intervención de otros sujetos. El fiscal adjunto superior Johny Solís Adrianzen estuvo a cargo de la sustentación oral del caso.

Finalmente, la justicia impuso cadena perpetua a Omar M. G. W. por el asalto ocurrido en 2017. La sentencia también establece el pago de S/ 49.200 de reparación civil a favor de los agraviados, informó el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur.

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