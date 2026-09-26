Perú

Violencia en campaña electoral: JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos en 21 regiones

En los últimos nueve días se registraron alrededor de 23 acciones de este tipo, entre ellas el asesinato de la candidata Susy Aponte Polo, “La China” Polo, caso que permanece bajo seguimiento del JNE

Fotografía de un hombre con el rostro tachado junto a una pistola, dos balas y una mancha roja sobre una mesa de madera.
Una fotografía de un candidato con el rostro tachado descansa junto a una pistola y proyectiles que ilustran la amenaza de la violencia política. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En lo que va de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se han reportado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos en 21 regiones del país. Los hechos fueron registrados hasta el 25 de setiembre, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 21, seguida por La Libertad, con 16. Áncash y Junín registran siete cada una, mientras que Cajamarca suma cinco. Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, explicó a Agencia Andina que estas regiones coinciden con zonas identificadas dentro del mapa de alta conflictividad.

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La situación también muestra un incremento en los últimos días de campaña. Según Fernán Zegarra Miranda, en nueve días se registraron alrededor de 23 acciones relacionadas con amenazas, extorsiones y ataques directos. Entre los casos que el organismo electoral mantiene bajo seguimiento figura el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como “La China” Polo.

Un hombre en traje forcejea con dos personas encapuchadas junto a un vehículo negro en una calle de noche con transeúntes al fondo.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias de secuestro entre enero y julio y proyectó más de 5.300 casos al cierre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y La Libertad concentran los casos reportados por el JNE

Según las cifras del JNE, Lima registra 21 casos de amenazas, extorsiones y ataques, mientras que La Libertad acumula 16. Áncash y Junín aparecen después, con siete casos cada una, seguidas por Cajamarca, con cinco.

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Piura registra cuatro casos, mientras que Ica, Callao y Ayacucho presentan tres cada una. San Martín y Huánuco contabilizan dos reportes por región, según el registro difundido por el organismo electoral.

En una entrevista emitida por el programa ATV Noticias Edición Mediodía, la conductora conversa con el criminólogo Sebastián Flores sobre el incremento de amenazas y extorsiones dirigidas a candidatos políticos en Perú. Durante el segmento noticioso, se presentan capturas de pantalla de mensajes extorsivos dirigidos a postulantes, mientras el especialista expone el modo de operación del crimen organizado en el contexto electoral.

También figuran Huancavelica, Moquegua, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ucayali, Apurímac, Arequipa y Amazonas, con un caso en cada región. En total, los reportes corresponden a 21 regiones del país.

Fernán Zegarra Miranda sostuvo que las zonas con mayor número de casos coinciden con territorios incluidos en el mapa de alta conflictividad. El JNE, además, expresó su rechazo a los actos de violencia registrados durante la campaña electoral.

JNE alerta por aumento de ataques durante la campaña

El incremento registrado en los últimos días genera especial preocupación para el organismo electoral debido a la proximidad de las actividades finales de campaña. Los cierres están programados para el 1 de octubre hasta las 23:59 horas.

La funcionaria del JNE señaló que existen alrededor de 97 mil candidatos a nivel nacional, por lo que las actividades públicas concentran a numerosos participantes y ciudadanos.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

“Sí preocupa porque en realidad estos actos de carácter público, aun en ambientes cerrados, concurren varias personas; debieran prestarse con las garantías del caso”, indicó Fernán Zegarra Miranda.

Ante este escenario, el JNE difundió pautas dirigidas a las organizaciones políticas para solicitar garantías de orden público durante sus actividades. El organismo también remitió un manual de seguridad a los personeros y representantes legales.

El asesinato de “La China” Polo expuso la gravedad del escenario

Entre los casos que forman parte del seguimiento del JNE se encuentra el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China” Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.
‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Fernán Zegarra Miranda señaló que el organismo electoral monitorea la investigación que desarrolla la Fiscalía. “Estamos haciendo seguimiento y monitoreo de la atención que se le está dando en la investigación que se está siguiendo ya en la Fiscalía”, declaró a Agencia Andina.

La representante del JNE también expresó preocupación porque el crimen ocurrió durante un acto público y a plena luz del día. Para el organismo electoral, las circunstancias del asesinato evidencian los riesgos que pueden enfrentar los actores políticos durante sus actividades.

El caso cobró además nuevos elementos tras la difusión de un audio, según un reporte de Willax, que apunta a que Brenda Campos habría sido el objetivo inicial del sicario. La ciudadana afirmó que había solicitado garantías de seguridad durante casi dos años y las recibió después del asesinato de Polo.

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