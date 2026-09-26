Violencia en campaña electoral: JNE reporta 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos en 21 regiones

En lo que va de la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se han reportado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos en 21 regiones del país. Los hechos fueron registrados hasta el 25 de setiembre, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 21, seguida por La Libertad, con 16. Áncash y Junín registran siete cada una, mientras que Cajamarca suma cinco. Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, explicó a Agencia Andina que estas regiones coinciden con zonas identificadas dentro del mapa de alta conflictividad.
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La situación también muestra un incremento en los últimos días de campaña. Según Fernán Zegarra Miranda, en nueve días se registraron alrededor de 23 acciones relacionadas con amenazas, extorsiones y ataques directos. Entre los casos que el organismo electoral mantiene bajo seguimiento figura el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como “La China” Polo.
Lima y La Libertad concentran los casos reportados por el JNE
Según las cifras del JNE, Lima registra 21 casos de amenazas, extorsiones y ataques, mientras que La Libertad acumula 16. Áncash y Junín aparecen después, con siete casos cada una, seguidas por Cajamarca, con cinco.
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Piura registra cuatro casos, mientras que Ica, Callao y Ayacucho presentan tres cada una. San Martín y Huánuco contabilizan dos reportes por región, según el registro difundido por el organismo electoral.
También figuran Huancavelica, Moquegua, Puno, Tumbes, Lambayeque, Ucayali, Apurímac, Arequipa y Amazonas, con un caso en cada región. En total, los reportes corresponden a 21 regiones del país.
Fernán Zegarra Miranda sostuvo que las zonas con mayor número de casos coinciden con territorios incluidos en el mapa de alta conflictividad. El JNE, además, expresó su rechazo a los actos de violencia registrados durante la campaña electoral.
JNE alerta por aumento de ataques durante la campaña
El incremento registrado en los últimos días genera especial preocupación para el organismo electoral debido a la proximidad de las actividades finales de campaña. Los cierres están programados para el 1 de octubre hasta las 23:59 horas.
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La funcionaria del JNE señaló que existen alrededor de 97 mil candidatos a nivel nacional, por lo que las actividades públicas concentran a numerosos participantes y ciudadanos.
“Sí preocupa porque en realidad estos actos de carácter público, aun en ambientes cerrados, concurren varias personas; debieran prestarse con las garantías del caso”, indicó Fernán Zegarra Miranda.
Ante este escenario, el JNE difundió pautas dirigidas a las organizaciones políticas para solicitar garantías de orden público durante sus actividades. El organismo también remitió un manual de seguridad a los personeros y representantes legales.
El asesinato de “La China” Polo expuso la gravedad del escenario
Entre los casos que forman parte del seguimiento del JNE se encuentra el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China” Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash.
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Fernán Zegarra Miranda señaló que el organismo electoral monitorea la investigación que desarrolla la Fiscalía. “Estamos haciendo seguimiento y monitoreo de la atención que se le está dando en la investigación que se está siguiendo ya en la Fiscalía”, declaró a Agencia Andina.
La representante del JNE también expresó preocupación porque el crimen ocurrió durante un acto público y a plena luz del día. Para el organismo electoral, las circunstancias del asesinato evidencian los riesgos que pueden enfrentar los actores políticos durante sus actividades.
El caso cobró además nuevos elementos tras la difusión de un audio, según un reporte de Willax, que apunta a que Brenda Campos habría sido el objetivo inicial del sicario. La ciudadana afirmó que había solicitado garantías de seguridad durante casi dos años y las recibió después del asesinato de Polo.
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