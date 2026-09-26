Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

¡Segundo día! Alianza Lima inició su presentación oficial enfrentando a CAV Esquimo de España y continuará la competencia frente Boca Juniors por la segunda fecha del cuadrangular internacional de la Noche Blanquiazul 2026.
Así llega Alianza Lima al choque
Las ‘blanquiazules’ iniciaron el cuadrangular internacional con CAV Esquimo de España, el tercer duelo de preparación de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Alianza Lima arrancó con su pretemporada con su participación en el Brasil Cup 2026, donde se enfrentó a potencias mundiales como Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas.
Daniela Bulaich fue una de las más elogiadas por el nivel mostrado en la competencia en Belém. Kiara Montes y Allie Holland también fueron aplaudidas por los hinchas que empiezan a ilusionarse con el tetracampeonato.
Programación de la Noche Blanquiazul 2026
Sábado 26 de septiembre
- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)
- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)
Domingo 27 de septiembre
- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)
- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)
*Hora de Perú
Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul 2026
América TV transmitirá el partido por las señales 4 y 704 HD, como titular de los derechos de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. La emisión digital estará disponible en América tvGO, que ofrecerá la cobertura de las tres jornadas del cuadrangular internacional.
Infobae Perú seguirá el encuentro punto a punto, con la previa, las principales incidencias, el resumen y el resultado de la segunda presentación de las tricampeonas.
Horarios de Alianza Lima vs Boca Juniors por la Noche Blanquiazul 2026
Alianza Lima recibirá a Boca Juniors este sábado 26 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la segunda fecha de la Noche Blanquiazul 2026.
El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas.
Los aficionados de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile podrán verlo desde las 20:00 horas. En México, el duelo arrancará a las 17:00 horas.
¿Cuál será el próximo evento de Alianza Lima?
Alianza Lima participará en la Noche Regatas 2026 tras su presentación en la Noche Blanquiazul. El club de Chorrillos invitó a las ‘íntimas’ como retribución por haber formado parte de su reciente evento.
La jornada se realizará el martes 6 de octubre, desde las 16:30 horas, en el Coliseo del Club Regatas Lima.
Latina TV transmitirá el partido por los canales 2 y 702 HD. La cobertura también estará disponible en su página web y aplicación.