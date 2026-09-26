Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Así llega Alianza Lima al choque

Las ‘blanquiazules’ iniciaron el cuadrangular internacional con CAV Esquimo de España, el tercer duelo de preparación de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Alianza Lima arrancó con su pretemporada con su participación en el Brasil Cup 2026, donde se enfrentó a potencias mundiales como Fluminense, Osasco São Cristóvão Saúde y Gerdau Minas.